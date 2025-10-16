VIDEO ¬ Doctora del IMSS en Playa del Carmen niega atención a niño y agrede a familia

Nora Gaspar Reséndiz

16/10/2025 - 3:59 pm

Médico agrede a familiares de paciente

Una doctora identificada como Cyndi Estefanía Arreola Mercado, del Hospital General número 18 del IMSS en Playa del Carmen, Quintana Roo, agredió físicamente a los familiares de un menor que exhibieron la falta de atención por parte de la mujer, quien estaba platicando con sus colegas.

Ciudad de México, 16 de octubre (SinEmbargo).- Un video que circula en redes sociales documentó la agresión de una doctora del Hospital General número 18 del IMSS en Playa del Carmen, Quintana Roo, contra los familiares de un paciente menor de edad.

Las autoridades del instituto calificaron la agresión como un “incidente” entre la familia del paciente y la médico. Días después la doctora fue hallada, presuntamente, en estado etílico.

La doctora fue identificada como Cyndi Estefanía Arreola Mercado que labora en el Hospital General número 18 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de Playa del Carmen, Quintana Roo.

La mujer fue captada cuando agredió físicamente a los familiares del menor de seis años de edad que ingresó al área de urgencias de dicha clínica con diagnóstico de piedras en el tracto urinario, por lo que presentaba dolores intensos.

De acuerdo con el relato de María Candelaria Montejo, tía del menor identificación como Jesús Matías, consignado por el diario La Jornada, todo inició la madrugada del pasado lunes 13 de octubre, cuando trasladaron al pequeño al área de urgencias del Hospital debido a los fuertes dolores que presentaba como consecuencia de la medicación que se le suministró para tratar una alergia.

La tía del pequeño detalló que la familia estaba enterada que dicho tratamiento que se le suministró a su sobrino para atender la alergia que padecía podría provocarle reacciones, en este caso una cristalización del medicamento, efecto secundario que se presentó y que provocó que un resto del medicamento cristalizado se quedara atrapado en el tracto urinario, lo que le provocó fuertes dolores al menor, quien tuvo que ser trasladado al hospital.

La mujer recordó que al llegar al Hospital, el personal le indicó que el tiempo de espera para recibir atención sería de aproximadamente dos horas, por lo que tras ese lapso volvieron a solicitar atención para su familiar, pero en respuesta la médico Arreola Mercado les dijo que continuaran esperando, por lo que permanecieron así una hora más, mientras Jesús Matías seguía quejándose de intensos dolores.

Al paso de esa hora, los familiares se percataron, por el bullicio que tenían, que en uno de los consultorios se encontraban tres médicos, sin ningún paciente recibiendo atención, por el contrario, los especialistas estaban platicando e incluso riéndose, lo que desató la molestia de los familiares del menor, quienes decidieron pedir nuevamente atención para el pequeño y videograbar la escena.

Sin embargo, al darse cuenta que estaba siendo filmada por los padres del niño, la médico enfureció y aventó el teléfono celular que sostenía el padre del paciente, además, intentó golpear a la hermana del señor, pero gracias a otro familiar que interpuso, Arreola Mercado no logró su cometido y entre gritos se metió a su consultorio, desde donde solicitó el auxilio de los policías municipales.

Aunque los elementos de Seguridad Pública arribaron a la clínica e intentaron arrestar a la madre del menor por presuntamente golpear a la especialista, el resto de pacientes que presenciaron la agresión por parte de la médico, intervinieron y relataron los hechos, impidiendo que los uniformados se llevaran a la mujer.

En las imágenes que circulan en redes sociales se puede observar el momento en que Cyndi Estefanía Arreola Mercado se lanza contra la persona que la está grabando, quien también le reclama la falta de atención hacia su hijo.

Tras estos hechos, la encargada de turno del hospital ingresó al menor, quien requería atención por parte de un urólogo pediátrico, pero los especialistas tardaron un día más en decidir si trasladaban al paciente a la Ciudad de México, a Yucatán o a Cancún. La tía del menor destacó que fue gracias a la intervención de un abogado que su sobrino pudo ser trasladado a Cancún, en donde fue sometido a una cirugía.

Raúl Montejo Suaste, abuelo del menor, relató a la prensa que el día del incidente, acudieron a la clínica ante los fuertes dolores que presentaba su nieto, sin embargo, la médico Arreola Mercado, en dos ocasiones, les negó la atención asegurando que estaban atendiendo a otros pacientes, pero en realidad llevaba tiempo platicando con otros médicos.

Montejo Suaste señaló que por ese motivo decidieron grabar la actitud del personal médico, con el objetivo de denunciar que su familiar no estaba recibiendo la atención necesaria, lo que propició la agresión de Cyndi Estefanía.

Tras los hechos, Víctor Hugo Sanabria Patrón, director del Hospital General No. 18, reprobó el actuar del personal médico y aseguró que se abrió investigación por esos hechos para deslindar responsabilidades y sancionar a los involucrados.

No obstante, internautas lo acusaron de intentar proteger a la médico agresora, ya que en su posicionamiento señala que fue un “incidente entre personal médico y familiares de un derechohabiente” y no una agresión por parte de la médico como se ve en el video.

“En el IMSS Quintana Roo lamentamos profundamente los hechos ocurridos en el Hospital General de zona 18 Playa del Carmen, la madrugada del 13 de octubre, donde se registró un incidente entre personal médico y familiares de un derechohabiente menor de edad”, dijo Sanabria Patrón a través de un video difundido en redes sociales, en el que aseguró que ya “se brindó la atención médica necesaria al menor que actualmente se encuentra estable”.

“En el IMSS reprobamos cualquier conducta que implique agresión, ya sea verbal o física, y que atente contra la dignidad de las personas derechohabientes o del personal institucional, nuestro compromiso es mantener siempre un trato digno, empático, humano, hacia cada persona que confía su salud en nuestras manos”, agregó el director del Hospital General de Zona No. 18.

“El Instituto ha iniciado las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos y garantizar la aplicación de las medidas administrativas que corresponden con el fin de deslindar responsabilidades y, en su caso, aplicar las sanciones correspondientes conforme a reglamento de trabajo y del Código de ética del IMSS. El IMSS Quintana Roo refrenda su compromiso con respeto, el trato digno y la atención oportuna con todos sus servicios”, concluyó.

Este 15 de octubre, el portal N+ dio a conocer que la médico Cyndi Estefanía Arreola Mercado fue hallada en estado inconsciente a las afueras de un edificio del Fraccionamiento Las Brisas, presuntamente como resultado del estado etílico en el que se encontraba. Ante el hecho, los vecinos del lugar solicitaron la ayuda de los servicios de emergencia, quienes se trasladaron hasta esa zona.

Sin embargo, tras someterla a una revisión médica para verificar su estado de salud, elementos especializados en Atención a la Violencia Familiar y de Género determinaron que la médico presentaba signos de intoxicación etílica, pero al intentar brindarle apoyo, la mujer lo rechazó y lanzó insultos verbales contra los paramédicos, para después ponerse a rezar.

Aunque los servicios de emergencia se retiraron, la Policía de Género estuvo acompañando a la médico, con el propósito de garantizar su integridad. Además de trasladarla para realizarle valoración médica y descartar el consumo de otro tipo de sustancias, así como verificar su estado de salud.

Nora Gaspar Reséndiz

Nora Gaspar Reséndiz

Comunicóloga por la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM). Busca ejercer un periodismo libre, crítico y con responsabilidad social. Actualmente es parte de la Unidad de Investigación y Multimedia de SinEmbargo.

