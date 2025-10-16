Tumbas de sangre: un thriller policíaco de terror en un típico pueblo minero mexicano

Obed Rosas

16/10/2025 - 10:00 am

Xavier M. Sotelo habló con SinEmbargo sobre su más reciente novela, Tumbas de sangre, un thriller policíaco de terror con elementos sobrenaturales que transcurre en un pueblo de Guanajuato que reabre su industria minera y con ello los fantasmas de su pasado.

Ciudad de México, 16 de octubre (SinEmbargo).– La vieja mina de un pueblo olvidado en Guanajuato reabre luego de un accidente ocurrido en 1937. Mientras que las autoridades y los habitantes prevén tiempos de bonanzas, un mal antiguo ascenderá hacia la superficie y mediante una serie de sangrientos asesinatos pondrá a prueba a Minerías, pero particularmente a la inspectora Yes, la responsable de desentrañar lo que ocurre.

Se trata de Tumbas de sangre (Montena), un thriller policíaco de terror con temas sobrenaturales que escribe Xavier M. Sotelo. “Siempre me ha gustado plantear las historias de terror de una manera en que el inicio de la historia se sienta muy cotidiano, muy normal, mundano hasta cierto punto, para que cuando los elementos de terror aparezcan, o los elementos sobrenaturales, ya estés tan anclado a la historia que te están contando y te haya parecido tan, tan real todo que aceptes cualquier cosa que aparezca”, comentó el autor a SinEmbargo.

“Siempre me ha gustado retratar mi México, amo México, mexicano de nacimiento, entonces,no me gusta luego que las historias de terror siempre se tiene que ir uno a lugares lejanos o a otros países como para explorar estos temas, entonces, somos muy ricos en leyendas, en tradiciones y Tumbas de sangre, en este caso se sitúa en Guanajuato, mis otras historias están situadas en Jalisco, merecía un escenario como este”.

Sotelo expone cómo en Minerías las personas van experimentado una especie de olvido colectivo cuando de repente vuelve a atraer la atención de los grandes capitales por los minerales millonarios que se esconden en sus entrañas. “Te das cuenta que la avaricia del ser humano y el querer agotar los recursos, el tener más ingresos, más ganancias, devolverle la opulencia al pueblo, es lo que hace que liberen a este ente y ahora sean ellos, o sea, sea él o ella, o la cosa, el que caza y el que destruye a los habitantes de la de la comunidad”.

Portada del libro Tumbas de Sangre de Xavier M. Sotelo. Foto: Montena

Frente a esta destrucción estarán la inspectora Yesenia y sus amigos Orlando, el Disney, y su primo el Simba, dos sicarios que ayudan a mantener la paz y el control del pueblo, hasta que una fuerza del interior de la tierra sacude su realidad tal y como la conocen con una serie de muertes que llevan a los pobladores a buscar a un culpable desde el temor. Es así que se genera una fractura entre la gente de Minerías y los trabajadores que han arribado con la promesa de obtener un poco de la riqueza que supura el interior de la tierra.

“Hay varios temas también ahí que se plantean como la xenofobia, la paranoia, la traición, el no confiar en nadie, el buscar alianzas donde no creías que podías encontrarlas. Luego al terror le dan solamente una lectura y se quedan con lo básico, que es una historia como para entretener y causar sustos, se les olvida que también sirve para hacer una crítica social muy fuerte de todo lo que sucede alrededor de donde se desarrolla este contexto”.

Respecto a la protagonista, Sotelo indicó que “es muy fuerte, muy potente, muy capaz, que al mismo tiempo también es muy humana y está sufriendo ese rechazo que el pueblo tiene hacia ella por un conflicto que hubo con un cantante de corrillos tumbados un año antes de que inicie la historia. Entonces, pasa de ser como la hija favorita del pueblo a ser marginada, a ser señalada, a cuestionarle y al mismo tiempo de ser mujer y, en un entorno que está habitado mayoritariamente por mujeres, los puestos de poder siguen siendo controlados por hombres”.

“Ella tiene que enfrentarse a todo esto, a ser hija, a ser madre soltera, a ser investigadora, que ya sabes que ser policía en este país es de los trabajos más ingratos que hay en el mundo. Entonces, además de hacer todo eso, tiene que esforzarse el doble o el triple como para demostrar su valía y esto mismo la lleva a que las pocas carencias que ella tiene, cuando se empieza a desarrollar la investigación, tenga que buscar alianza en estos otros personajes, como Orlando, con los que manejan la plaza del pueblo y algunas otras personas para complementar lo que ella le hace falta”, apuntó.

