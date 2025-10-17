Uruguay se convierte en el primer país de América Latina en legalizar la eutanasia

Redacción/SinEmbargo

16/10/2025 - 8:39 pm

Uruguay se convirtió en el primer país de Latinoamérica en legislar la eutanasia, o "muerte digna".

El derecho a la "muerte digna" podrá ser solicitado por adultos, psíquicamente aptos, que cursen la etapa terminal de una patología incurable e irreversible, o que como consecuencia de patologías o condiciones de salud incurables e irreversibles padezcan sufrimientos que les resulten insoportables.

Ciudad de México, 16 de octubre (SinEmbargo).– El Senado de Uruguay ha aprobado la noche del miércoles la ley que regula la eutanasia, convirtiendo así al país sudamericano en el primero de Latinoamérica en realizar el proceso legislativo para reglamentar lo que el texto define como "muerte digna". Además, es el tercero en la región en donde ha sido despenalizado.

Con 20 votos a favor del total de 31 senadores, el oficialismo del Frente Amplio ha sumado a sus 17 escaños los apoyos de la nacionalista Graciela Bianchi y los senadores colorados Ope Pasquet –que impulsó una propuesta similar en 2020– y Heber Duque, según ha recogido el diario uruguayo El Observador.

El texto, en su primer artículo, establece como objetivo de la ley "regular y garantizar el derecho de las personas a transcurrir dignamente el proceso de morir".

Según el segundo, este derecho podrá ser solicitado por "toda persona mayor de edad, psíquicamente apta, que curse la etapa terminal de una patología incurable e irreversible, o que como consecuencia de patologías o condiciones de salud incurables e irreversibles padezca sufrimientos que le resulten insoportables, en todos los casos con grave y progresivo deterioro de su calidad de vida".

Dicha solicitud deberá ser presentada por escrito a un médico, que, en un plazo de tres días, tendrá que verificar que se dan las condiciones requeridas, razonará su posición e informará al paciente de los tratamientos disponibles, también los paliativos, a fin de "verificar que la voluntad que él expresa sea libre, seria y firme".

Tras ello, un segundo médico estudiaría el caso y entrevistaría al paciente en un período máximo de cinco días. A su fin y de confirmar la opinión del primero, "el procedimiento seguirá su curso", que sería completado por la comunicación del paciente ante dos testigos de su deseo de continuar en un acto en el que se concertaría la fecha de la eutanasia.

La aprobación de la ley ha sido motivo de celebración por parte de varios representantes políticos, como el Secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, quien ha destacado que Uruguay "vuelve a ser pionero en agenda de derechos".

"La aprobación de la ley de muerte digna habla de un profundo compromiso con la dignidad humana y con la libertad", ha subrayado en la red social X, en una publicación que ha concluido con un alegato a "honrar la vida con la convicción de que al final, elegir es dignidad".

También ha tenido palabras positivas el Senador Daniel Caggiani, quien ha destacado en la misma plataforma que el país es hoy "un poco más libre y más humano". "Enviamos especialmente nuestro caluroso abrazo a todas y todos quienes afectados por dolorosas enfermedades, desde hace tiempo vienen luchando por el derecho a decidir sobre su propia vida y el final de sus padecimientos", ha manifestado.

Varios senadores han mostrado su oposición durante la sesión, como Martín Lema, del Partido Nacional, de centroderecha, que cuestionó, aludiendo al nombre de la ley, que si alguien está "peleando" por su vida "merece el concepto de ser indigno porque la muerte le viene a aportar la dignidad que no tiene en vida", según ha recogido el diario uruguayo El País.

Desde el Partido Colorado, el Senador Pedro Bordaberry ha criticado el proyecto por "grandes errores de redacción" y por estar, a su parecer, escrito "desde el punto de vista exclusivamente de los médicos", ignorando el jurídico. Además, ha alegado que los cuidados paliativos no están disponibles en todo el país, lo cual coarta la libertad del paciente, según ha manifestado en una exposición en la que ha defendido que la ley "pasa por encima de las normas constitucionales y jurídicas pero, sobre todo, de la posibilidad de ofrecer otras alternativas".

Con todo, la legalización de la eutanasia ha encontrado apoyo en su propia bancada de la mano de Ope Pasquet, quien ya en 2020 emprendió una campaña que terminó estancada en 2022 en el Senado, dominado entonces por el Partido Nacional, tras ser aprobada por la Cámara Baja.

En esta ocasión, Pasquet ha respaldado la aprobación de la norma planteando la cuestión de si "una persona adulta, en su sano juicio, ¿tiene el derecho a morir cuando lo decida o tiene el deber de vivir hasta que le llegue la muerte natural?".

"Votemos la ley de muerte digna y estaremos haciendo honor a la mejor tradición libertaria y humanitaria de Uruguay", ha exhortado a la cámara.

Uruguay, pionero en regular la eutanasia

La República Oriental del Uruguay se ha convertido así en el primer país en Latinoamérica en regular la eutanasia, o "muerte digna", en la región. Sin embargo, no es el único que la ha despenalizado.

En abril de 2024, el Ministerio de Salud Pública de Ecuador expidió el reglamento para la aplicación de la Eutanasia Activa Voluntaria y Avoluntaria en Ecuador, en cumplimiento con la sentencia de la Corte Constitucional (CC) de aquel país. En ese caso, fue por un mandato de su más alto tribunal, y no como resultado de un proceso legislativo.

La eutanasia, según el reglamento de Ecuador, es un procedimiento que consiste en la administración de fármacos en dosis letales, con el objetivo de causar la muerte anticipada a una persona con una enfermedad grave e incurable o lesión corporal grave e irreversible, solicitada de manera voluntaria, informada e inequívoca por el paciente o su representante legal.

Fallece Paola Roldán, la mujer que logró despenalizar la eutanasia en Ecuador.
Paola Roldán, la mujer que logró despenalizar la eutanasia en Ecuador, murió en 2024. Foto: Instagram

Por su parte, Colombia despenalizó la eutanasia en 1997 por una sentencia de la Corte Constitucional de Colombia; en 2015 se reglamentó mediante varias resoluciones del Ministerio de Salud y Protección Social, ratificada con sentencias del máximo tribunal. En 2021, la Corte abrió el camino a la eutanasia a pacientes con enfermedades crónicas. En 2017, ya lo había hecho para menores de edad.

Las resoluciones gubernamentales de 2018 están relacionadas con el Derecho a la muerte digna de niños, niñas y adolescentes y en 2021 se publicó el procedimiento de recepción, trámite y reporte de las solicitudes de eutanasia. Sin embargo, al igual que en Ecuador, el Congreso colombiano no ha realizado un proceso legislativo que regularice estos procesos.

Hasta 2024, hay otros siete países donde la eutanasia se ha despenalizado: además de Colombia, Ecuador y ahora Uruguay, también es posible la "muerte digna" en Países Bajos, Bélgica, Luxemburgo, Canadá, España, Nueva Zelanda y Portugal, cada una con sus particularidades. En México, sigue prohibida, a pesar de los intentos por reformar la Ley General de Salud.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

