Alcalde de Elota, Sinaloa, es atacado mientras circulaba por autopista: resulta ileso

El Alcalde de la localidad sinaloense fue interceptado y atacado a balazos por hombres armados abordo de un automóvil; resultó ileso.

Sinaloa, 16 de octubre (Ríodoce).-El Alcalde de Elota, Richard Millán Vázquez, fue atacado a balazos ayer cuando circulaba en su camioneta y resultó ileso.

Información de las corporaciones policiales indican que el atentado ocurrió en la autopista Culiacán-Mazatlán, en el kilómetro 124, a la altura de Jacola, en Culiacán.

La #SSPSinaloa informa que, este 15 de octubre de 2025, se recibió un reporte en el C4i en el sentido de que el presidente municipal de Elota fue interceptado por un vehículo en la maxipista Culiacán-Mazatlán, cuyos tripulantes intentaron detenerlo y efectuaron disparos al aire,… — Seguridad Pública Sinaloa (@sspsinaloa1) October 16, 2025

De acuerdo con los datos, el Presidente Municipal circulaba en una camioneta Toyota Tacoma blindada de Culiacán hacia Elota cuando fue interceptado por hombres armados a abordo de un automóvil Honda, color azul, que le empezaron a seguir.

El chofer del Alcalde aceleró la marcha y fue perseguido por los sicarios por varios kilómetros.

El Alcalde logró llegar ileso hasta Elota, donde pidieron apoyo a las corporaciones policiales.

