Alcalde de Elota, Sinaloa, es atacado mientras circulaba por autopista: resulta ileso

Redacción/SinEmbargo

16/10/2025 - 6:45 pm

El Alcalde de Elota, Richard Millán Vázquez, fue atacado a balazos cuando circulaba en su camioneta y resultó ileso.

El Alcalde de la localidad sinaloense fue interceptado y atacado a balazos por hombres armados abordo de un automóvil; resultó ileso.

Sinaloa, 16 de octubre (Ríodoce).-El Alcalde de Elota, Richard Millán Vázquez, fue atacado a balazos ayer cuando circulaba en su camioneta y resultó ileso.

Información de las corporaciones policiales indican que el atentado ocurrió en la autopista Culiacán-Mazatlán, en el kilómetro 124, a la altura de Jacola, en Culiacán.

De acuerdo con los datos, el Presidente Municipal circulaba en una camioneta Toyota Tacoma blindada de Culiacán hacia Elota cuando fue interceptado por hombres armados a abordo de un automóvil Honda, color azul, que le empezaron a seguir.

El chofer del Alcalde aceleró la marcha y fue perseguido por los sicarios por varios kilómetros.

El Alcalde logró llegar ileso hasta Elota, donde pidieron apoyo a las corporaciones policiales.

 

ESTE CONTENIDO ES PUBLICADO POR SINEMBARGO CON AUTORIZACIÓN EXPRESA DE RÍODOCE. VER ORIGINAL AQUÍ. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

