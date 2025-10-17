Rocío Nahle descarta que fallara alertamiento en Poza Rica: "la alarma sonó", afirma

Nahle García recordó que el desbordamiento del río ocurrió en la madrugada del 10 de octubre y atribuyó el desastre a la ubicación geográfica de Veracruz.

Ciudad de México, 16 de octubre (SinEmbargo).- La Gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García, aseguró este jueves que antes de que el río Cazones en Poza Rica se desbordara, hubo alertas de Petróleos Mexicanos (Pemex) y Protección Civil, dependencia que evacuó a miles de personas, pero algunas no quisieron o no pudieron desalojar sus hogares.

“Aquí en Poza Rica, a las tres de la mañana, el día de de los hechos, la alarma de Pemex sonó, y aparte Protección Civil empezó a vocear. De esa manera, se pudo evacuar a miles de personas. Otras personas no quisieron dejar su casa o no pudieron, no sé, pero sí sonó la alarma y no había manera de que se midiera la cresta antes”, declaró la Gobernadora abordada por medios de comunicación.

Nahle García recordó que el desbordamiento del río ocurrió en la madrugada del 10 de octubre y que fue a causa de la ubicación geográfica de Veracruz. También reiteró que no había forma de prevenir “la cresta”.

“De los hermanos estados vecinos bajó muchísima agua, más la lluvia que teníamos en Veracruz. El río Cazones, que baja principalmente desde Puebla, Hidalgo, se desbordó e inundó una parte muy importante de Poza Rica (...) Y aquí en Veracruz, nuestra geografía, pues, está aquí abajo, porque pues todos los ríos desembocan en el Golfo de México”, detalló.

Añadió que el río el Pantepec inundó al municipio de Álamo, mientras que el Moctezuma anegó a comunidades del norte veracruzano. En la Sierra de Huayacocotla, destacó, hubo derrumbes y caminos colapsados por la saturación de lluvia, por lo que se establecieron ocho puentes aéreos para atender la comunidad.

A través de un comunicado, el Gobierno estatal aseguró que médicos, enfermeras, psicólogos y brigadas de apoyo ya atienden a la población afectada por las inundaciones en la zona norte del estado, ofreciendo atención médica, prevención de enfermedades y ayuda humanitaria.

"Como parte de la estrategia integral de respuesta, la Secretaría de Salud habilitó 47 albergues temporales en las jurisdicciones sanitarias de Poza Rica, Tuxpan y Pánuco, todos con atención médica y de enfermería, y con servicio las 24 horas en aquellos con mayor concentración de personas", explicó la Administración.

Asimismo, se instalaron 42 unidades móviles y carpas médicas en comunidades con difícil acceso o afectaciones en su infraestructura, garantizando atención oportuna en coordinación con Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) e IMSS-Bienestar, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y Pemex, instituciones que también brindan atención a personas sin derechohabiencia.

En cuanto al abasto de medicamentos, el director de Salud Pública, Leonel Rivera Pinete, reportó la suficiencia superior al 80 por ciento, asegurando suministro constante en hospitales y centros de salud. El Programa de Vacunación Universal opera en campo, aplicando biológicos contra tétanos, hepatitis, influenza y COVID-19, como parte de la estrategia preventiva en albergues y comunidades afectadas.

"Gracias al puente aéreo humanitario, se ha logrado el traslado de pacientes desde localidades incomunicadas como Ilamatlán, Texcatepec y Chahuatlán, priorizando a personas con padecimientos crónicos, mujeres embarazadas y pacientes en diálisis", indicó el Gobierno de Veracruz.

También informó que actualmente no se han registrado brotes epidémicos en las zonas afectadas; sin embargo, apuntó que la Secretaría mantiene vigilancia epidemiológica continua y medidas preventivas en puntos estratégicos para contener cualquier posible riesgo sanitario.