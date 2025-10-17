Comisión de Búsqueda de la CdMX anuncia megaoperativo para encontrar a Ana Ameli

La Comisión de Búsqueda alista mega operativo extendido en el Ajusco para continuar con la búsqueda de Ana Amelí y también a Óscar Ayala, odontólogo que también desapareció en el sitio.

Ciudad de México, 16 de octubre (SinEmbargo).– El Comisionado de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México, Luis Gómez Negrete, informó este jueves que la próxima semana se realizará un nuevo e intenso operativo de búsqueda de Ana Ameli García Gámez, la joven senderista desaparecida desde el pasado 12 de julio en el Ajusco, al sur de la capital del país. El operativo, indicó, incluirá zonas que no habían sido exploradas anteriormente y contará con la participación de alrededor de 400 elementos.

“Vamos a llevar a cabo el próximo lunes una búsqueda de dimensiones significativas en la zona del Ajusco. Estamos previendo una participación en promedio de 400 elementos en las tareas de búsqueda, encaminadas con toda la investigación que tenemos por el caso de Ana Ameli”, detalló el funcionario a pregunta expresa de los medios de comunicación durante la conferencia de seguridad encabezada este jueves 16 de octubre por la Jefa de Gobierno, Clara Brugada.

El Comisionado recordó que desde el día de la desaparición de la joven, ocurrida el 12 de julio, se han implementado diversas acciones de búsqueda e investigación, principalmente en la zona donde se tuvo su último registro, que es el Pico del Águila. Sin embargo, al paso del tiempo los trabajos se han extendido a distintas áreas del Ajusco, así como a entidades colindantes, como el Estado de México, además de revisiones en el ámbito forense en los estados de Morelos, Tlaxcala, Estado de México y Puebla.

El proceso además, ha implicado también la emisión de solicitudes de colaboración a las 32 entidades federativas, así como la realización de alrededor de 50 entrevistas que han sido clave para reconstruir el día en que desapareció Ana Ameli, de acuerdo con lo que señaló el funcionario.

“Estas entrevistas han sido fundamentales para reconstruir el transcurso del día de su desaparición. Hemos hablado con las personas que la vieron por última vez, con quienes se encontraban en la zona del Pico del Águila y con su círculo cercano. Eso nos ha permitido ir descartando diferentes hipótesis en torno a la investigación”, explicó.

Asimismo Gómez Negrete destacó que las acciones de búsqueda y de investigación continúan activas, y que las líneas trazadas desde el inicio del caso se siguen agotando y explorando. Agregó que la nueva búsqueda abarcará zonas no revisadas previamente y que el objetivo es avanzar en la localización de la joven.

“Con estas acciones de búsqueda estaremos explorando zonas que no hemos trabajado en el marco de la búsqueda de Ana Ameli, pero que creemos que también nos pueden llevar a buenos resultados para localizarla”, dijo.

Solicitamos de tu apoyo en difusión para dar pronta localización a Ana Amelí García Gamez, comunícate a los teléfonos de COBUPEM 800 216 0361, 800 509 0927. #TodosEnLaBúsqueda pic.twitter.com/9Hv6wRSCAu — COBUPEM (@COBUPEM) October 14, 2025

Gómez Negrete señaló que, aunque las autoridades mantienen una presunción de localización con vida, también se realizan trabajos forenses para descartar cualquier indicio que pueda contribuir a establecer su paradero o el de otras personas desaparecidas en la zona.

Las acciones de búsqueda que iniciarán el lunes, insistió Gómez, buscan descartar cualquier hipótesis y ampliar el terreno cubierto, con la esperanza de obtener resultados que permitan localizar a Ana Ameli y avanzar en los otros casos abiertos en el Ajusco.

Autoridades también buscan a Óscar Ayala, desaparecido en el Ajusco

Por otra parte, el Comisionado aprovechó para mencionar que, junto al caso de Ana Ameli, continúa la investigación por la desaparición de Luis Óscar Ayala García, un odontólogo de 48 años desaparecido el 16 de septiembre de 2025 también en el Ajusco.

“El caso de Luis Óscar aconteció en la misma zona y continuamos con las investigaciones. Tenemos líneas de investigación diversas porque contemplamos no solamente la zona, sino también el contexto de la persona, el contexto en el cual desaparece y su historia de vida”, explicó.

En tanto que hizo alusión también al caso de la joven de María Isabela, desaparecida en Tlalpan; caso que había sido vinculado a la zona pero fue localizada con vida en la Alcaldía Miguel Hidalgo. El comisionado destacó que en este caso, la joven “fue localizada con vida. No fue víctima de ningún delito en el tiempo de ausencia y fue localizada en la Alcaldía Miguel Hidalgo”, dijo.

Ana Ameli García Gámez desapareció el 12 de julio del 2025 cuando realizaba una caminata de senderismo en el Pico del Águila, en la zona del Ajusco, ubicado en la Alcaldía Tlalpan de la CdMx.

Tras darse a conocer la desaparición de la joven, su familia, colectivos de búsqueda, voluntarios, autoridades y agencias que integran el Gabinete de Seguridad han realizado varios recorridos en dicha zona para buscar indicios que ayuden a dar con su paradero.