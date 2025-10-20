Fracasó en 2022. Chocó en 2024. No importa. La “sociedad civil” de Claudio X. regresa

La organización Sociedad Civil México encabeza con Claudio X. González la estrategia para presentar al Congreso una propuesta de Reforma Electoral. La agrupación insiste en nombrarse ciudadana, pero defiende a políticos y, como desde 2022, llama a la unión entre partidos de oposición.

Ciudad de México, 19 de octubre (SinEmbargo).– La Sociedad Civil México, uno de los membretes empleados por el empresario Claudio X. González Guajardo para acompañar al bloque opositor, ha vuelto a reorganizarse, ahora con la encomienda de presentar una propuesta de Reforma Electoral contraría a la que trabaja la Comisión Especial de la Presidencia.

Esta agrupación insiste en nombrarse ciudadana, pero defiende públicamente a políticos. También sigue llamando a la unión entre partidos de oposición aun cuando, con ellos, suma fracasos electorales desde 2022, particularmente en 2024, cuando hablaron de un proceso “ciudadano” para definir la candidatura presidencial, que al final fue la exsenadora panista Xóchitl Gálvez Ruiz, electa por las cúpulas partidistas de los partidos Acción Nacional (PAN), el Revolucionario Institucional (PRI) y el hoy extinto Partido de la Revolución Democrática (PRD), ya que no se realizó la consulta ciudadana que se prometió.

Sociedad Civil México, una de las impulsoras de la Marea Rosa, describe a las movilizaciones a las que convocó en los últimos años, a las que asistieron ciudadanos, exfuncionarios electorales y políticos de oposición, y a la decisión de los partidos de votar en contra de la reforma electoral del expresidente Andrés Manuel López Obrador, como un logro ciudadano obtenido luego de “presionar” a los partidos.

“[En 2024] cuando las elecciones se acercaban, presionamos a los partidos de oposición para que abrieran sus puertas a los ciudadanos. Y entonces llegó el dilema: tomar postura o callar. Algunos pensaron que apoyar una candidatura fue un error, pero callar hubiera sido peor. La Marea Rosa no nació para ser espectadora si no para defender la democracia frente al uso faccioso del poder", así lo expusieron en un video difundido en conferencia de prensa el 8 de octubre, cuando anunciaron que con la iniciativa "Salvemos la democracia" buscarán recolectar 130 mil firmas para presentar al Congreso su propuesta de reforma electoral.

La presentación la realizaron Claudio X. González y Ana Lucía Medina Galindo, cabeza de la agrupación Sociedad Civil México, quien se afilió al PAN en mayo de 2005; desde ese año y hasta 2008 fue Diputada local de Michoacán, y candidata al mismo cargo en 2011.

A diferencia de otras iniciativas impulsadas por Claudio X., no acudieron representantes de sus asociaciones civiles aliadas, como el Frente Cívico Nacional, ya que sus integrantes, los experredistas Guadalupe Acosta, Emilio Álvarez Icaza, Carlos Navarrete, los expanistas Gustavo Madero y Fernando Belaunzarán Méndez, junto a Edmundo Jacobo Molina, el Secretario Ejecutivo del Instituto Nacional Electoral (INE) durante la gestión de Lorenzo Córdova, están en el proceso de crear de un partido político llamado Somos México."

Durante la presentación de la iniciativa "Salvemos la democracia", Ana Lucía Medina convocó a "la fuerza cívica opositora" a sumarse. Al cuestionarle si con ello se refieren a llamar de nuevo a los partidos opositores, dijo que no descartan buscarlos más adelante. De hecho, Claudio X. González inició la búsqueda de firmas con empresarios en Guadalajara, Jalisco, uno de los estados que gobierna Movimiento Ciudadano, que desde 2021 rechazó sumarse a la alianza electoral creada por el magnate.

“[Jalisco es] uno de los pocos que no es gobernado por Morena, y eso lo hace clave para preservar las reglas democráticas. Por eso quisimos iniciar aquí la recolección de firmas; confiamos en que Jalisco aportará miles de ellas”, expresó Claudio X. en la reunión realizada el 13 de octubre.

El respaldo a los partidos

Aunque se ostentan como representantes de la sociedad civil, las organizaciones relacionadas con Claudio X. González se caracterizan por respaldar a políticos de oposición. En octubre de 2022, la agrupación Sociedad Civil México conformó con el Frente Cívico Nacional, Poder Ciudadano, UNE México, Unidos por México y Sí por México el bloque “Unid@s”, que llamó a ciudadanas, ciudadanos y partidos políticos de oposición a trabajar en conjunto para quitarle cargos a Morena en las urnas, rumbo a la elección federal de 2024.

Durante la presentación de “Unid@s“, la dirigente de Sociedad Civil México, Ana Lucía Medina, describió al esfuerzo como la ruta para "arribar a una nueva etapa de organización ciudadana que nos permita lograr de la manera más eficaz nuestras metas". Destacó el carácter ciudadano del bloque opositor, aunque en ese momento militaba en el PAN; su nombre aparece en la lista de afiliados que el INE transparenta y está actualizada hasta 2023.

Desde 2022, y todavía hasta los últimos meses de 20204, Sociedad Civil México convocó a reuniones con el otro membrete de Claudio X. González, Sí por México, que fracasó en las elecciones de 2021 con la alianza Va por México, del PAN, PRI y PRD.

La alianza en sí ha significado un fracaso electoral. Después de las votaciones de 2024 el PRD perdió su registro a nivel federal y, en comparación con el 2018, menos personas votaron por las candidaturas del PAN y el PRI para la Presidencia, diputaciones y senadurías; además, estos últimos partidos también perdieron gubernaturas y presencia en los congresos locales.

En 2021, el primer año que compitieron en alianza, el PRI perdió ocho de los 12 estados que gobernaba: Colima, Campeche, Guerrero, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala y Zacatecas; en 2022 perdió Hidalgo y Oaxaca y en 2023 dejó de gobernar el Estado de México, uno de sus principales bastiones. Ahora sólo gobierna Coahuila y Durango.

Mientras que el PAN, que en 2018 gobernaba en 11 entidades, ahora encabeza sólo cuatro: Chihuahua, Guanajuato, Aguascalientes y Querétaro. No sólo eso, en estos estados, Xóchitl Gálvez sólo ganó mayoría de votos en la elección presidencial de 2024 en Aguascalientes, mientras que en Querétaro el panismo perdió la mayoría en el Congreso.

Pese a la falta de resultados electorales, los mensajes que Sociedad Civil México ha compartido en sus redes sociales durante los últimos años dejan claro su llamado a competir en conjunto y sus simpatías partidistas.

En 2022 difundieron en su canal de Telegram una imagen en la que, para cuestionar la estrategia de seguridad del expresidente Andrés Manuel López Obrador, celebraron la guerra contra el narcotráfico que declaró el exmandatario panista Felipe Calderón Hinojosa (2000-2006); ese mismo año realizaron foros virtuales en los que invitaron, por ejemplo, a la exlegisladora y al expresidente panista Xóchitl Gálvez y Vicente Fox.

Hasta este 2025 respaldan desde sus redes a políticos del PAN. Por ejemplo, esta semana compartieron intervenciones de la legisladora Lilly Téllez con el mensaje: "Estamos contigo". Además, el 6 de octubreanunciaron el trabajo en conjunto con la Diputada local Laura Álvarez y la excandidata presidencial Josefina Vásquez Mota para un evento relacionado con el cuidado de las infancias.

El 17 de septiembre, Sociedad Civil México también difundió en su cuenta de X una serie de mensajes para exigirle a Acción Nacional la permanencia de María Elena Pérez Jaen Zermeño en su bancada en la Cámara de Diputados y Diputadas.

5️⃣ En un país donde la democracia se erosiona cada día, perder una voz como la de María Elena es ceder terreno al autoritarismo. Y no podemos darnos ese lujo. — Sociedad Civil México (@SocCivilMx) September 17, 2025

Sociedad Civil México y la Marea Rosa

En noviembre de 2022, Sociedad Civil México convocó a una concentración en el Monumento a la Revolución de la Ciudad de México que se replicó en otras ciudades del país con la consigna de defender al INE, para ello también utilizaron el color rosa característico del instituto, con ello nació el movimiento llamado Marea Rosa.

Sus promotores se deslindaron de los partidos, pero un mes antes, en octubre de 2022 se reunieron con representantes de de la oposición, así lo confirmó en mayo de 2024 a SinEmbargo Amado Avendaño, entonces representante del Frente Cívico Nacional.

“Esa reunión se llevó a cabo en el auditorio ‘Valentín Campa’ del PRD [la sede del partido en la Ciudad de México], en la calle Monterrey 50, la tarde del 26 de octubre del 22. Esa mesa la encabezamos, estábamos sentados ahí Guadalupe Acosta Naranjo (entonces representante del PRD ante el INE), Cecilia Soto (perredista y exaspirante presidencial con el Partido del Trabajo) , René Arce (exdiputado del PRD), yo, Fernando Belauzarán (exmilitante del PAN y el PRD), Ana Lucía Medina, Beatriz Paredes (Senador del PRI), Lía Limón (Alcaldesa de Álvaro Obregón con la alianza opositora), no recuerdo si Santiago Creel (panista y coordinador de la campaña presidencial de Xóchitl Gálvez), creo que no llegó a esa reunión”, narró Avendaño el 14 de mayo de 2024.

La alianza Unid@s, promotora de la Marea Rosa, también se movilizó el 26 de febrero de 2023 en el Zócalo capitalino y otras ciudades del país para oponerse a la propuesta de reforma electoral del expresidente López Obrador.

Para mayo de 2024, cuando la Marea Rosa apoyó abiertamente a la candidata presidencial del PAN, PRI y PRD, así como a sus candidatos en distintos cargos, Ana Lucía Medina insistió en el carácter ciudadano del movimiento.

“En este esfuerzo de Unid@s habemos personas que hemos tenido o tienen militancia o preferencia por algún partido político, pero nuestra agenda es ciudadana y en ocasiones coincidimos con ellos para una construcción en común. Nuestra calidad de ciudadanos nadie nos la podrá quitar porque está establecida en la Constitución y en ese sentido seguiremos trabajando por el futuro democrático de nuestro país y no nos limita nuestro pasado, ni nuestro presente ni nuestro futuro, más que el compromiso por la Nación”, sostuvo al ser cuestionada por SinEmbargo sobre la insistencia de seguir mencionándose como ajenos a los partidos cuando forman parte de ellos.

Unid@s : Conferencia de Prensa Defendamos la República https://t.co/KYBlnPgrXk — Sociedad Civil México (@SocCivilMx) May 14, 2024

Este año, al presentar su iniciativa para recolectar firmas, insistió en que se trata de un esfuerzo ciudadano y, si llega al Congreso, buscarán a los partidos políticos.