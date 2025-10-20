Fracasó en 2022. Chocó en 2024. No importa. La “sociedad civil” de Claudio X. regresa

Montserrat Antúnez

19/10/2025 - 9:00 pm

Artículos relacionados

Artículos relacionados

Claudio X. anuncia su Reforma Electoral y no descarta hacerse acompañar del PRIAN

Desamparados del INE-IFE, del PRD, de la Marea Rosa y hasta de ONGs buscan un partido

Militante activa del PAN con disfraz de apartidista conduce “Sociedad Civil México”

La organización Sociedad Civil México encabeza con Claudio X. González la estrategia para presentar al Congreso una propuesta de Reforma Electoral. La agrupación insiste en nombrarse ciudadana, pero defiende a políticos y, como desde 2022, llama a la unión entre partidos de oposición.

Ciudad de México, 19 de octubre (SinEmbargo).– La Sociedad Civil México, uno de los membretes empleados por el empresario Claudio X. González Guajardo para acompañar al bloque opositor, ha vuelto a reorganizarse, ahora con la encomienda de presentar una propuesta de Reforma Electoral contraría a la que trabaja la Comisión Especial de la Presidencia.

Esta agrupación insiste en nombrarse ciudadana, pero defiende públicamente a políticos. También sigue llamando a la unión entre partidos de oposición aun cuando, con ellos, suma fracasos electorales desde 2022, particularmente en 2024, cuando hablaron de un proceso “ciudadano” para definir la candidatura presidencial, que al final fue la exsenadora panista Xóchitl Gálvez Ruiz, electa por las cúpulas partidistas  de los partidos Acción Nacional (PAN), el Revolucionario Institucional (PRI) y el hoy extinto Partido de la Revolución Democrática (PRD), ya que no se realizó la consulta ciudadana que se prometió.

Sociedad Civil México, una de las impulsoras de la Marea Rosa, describe a las movilizaciones a las que convocó en los últimos años, a las que asistieron ciudadanos, exfuncionarios electorales y políticos de oposición, y a la decisión de los partidos de votar en contra de la reforma electoral del expresidente Andrés Manuel López Obrador, como un logro ciudadano obtenido luego de “presionar” a los partidos.

“[En 2024] cuando las elecciones se acercaban, presionamos a los partidos de oposición para que abrieran sus puertas a los ciudadanos. Y entonces llegó el dilema: tomar postura o callar. Algunos pensaron que apoyar una candidatura fue un error,  pero callar hubiera sido peor. La Marea Rosa no nació para ser espectadora si no para defender la democracia frente al uso faccioso del poder", así lo expusieron en un video difundido en conferencia de prensa el 8 de octubre, cuando anunciaron que con la iniciativa "Salvemos la democracia" buscarán recolectar 130 mil firmas para presentar al Congreso su propuesta de reforma electoral.

La presentación la realizaron Claudio X. González y Ana Lucía Medina Galindo, cabeza de la agrupación Sociedad Civil México, quien se afilió al PAN en mayo de 2005; desde ese año y hasta 2008 fue Diputada local de Michoacán, y candidata al mismo cargo en 2011.

A diferencia de otras iniciativas impulsadas por Claudio X., no acudieron representantes de sus asociaciones civiles aliadas, como el Frente Cívico Nacional, ya que sus integrantes, los experredistas Guadalupe Acosta, Emilio Álvarez Icaza, Carlos Navarrete, los expanistas Gustavo Madero y Fernando Belaunzarán Méndez, junto a Edmundo Jacobo Molina, el Secretario Ejecutivo del Instituto Nacional Electoral (INE) durante la gestión de Lorenzo Córdova, están en el proceso de crear de un partido político llamado Somos México."

Durante la presentación de la iniciativa "Salvemos la democracia", Ana Lucía Medina convocó a "la fuerza cívica opositora" a sumarse. Al cuestionarle si con ello se refieren a llamar de nuevo a los partidos opositores, dijo que no descartan buscarlos más adelante. De hecho, Claudio X. González inició la búsqueda de firmas con empresarios en Guadalajara, Jalisco, uno de los estados que gobierna Movimiento Ciudadano, que desde 2021 rechazó sumarse a la alianza electoral creada por el magnate.

“[Jalisco es] uno de los pocos que no es gobernado por Morena, y eso lo hace clave para preservar las reglas democráticas. Por eso quisimos iniciar aquí la recolección de firmas; confiamos en que Jalisco aportará miles de ellas”, expresó Claudio X. en la reunión realizada el 13 de octubre.

El respaldo a los partidos

Aunque se ostentan como representantes de la sociedad civil, las organizaciones relacionadas con Claudio X. González se caracterizan por respaldar a políticos de oposición. En octubre de 2022, la agrupación Sociedad Civil México conformó con el Frente Cívico Nacional, Poder Ciudadano, UNE México, Unidos por México y Sí por México el bloque “Unid@s”, que llamó a ciudadanas, ciudadanos y partidos políticos de oposición a trabajar en conjunto para quitarle cargos a Morena en las urnas, rumbo a la elección federal de 2024.

Integrantes de organizaciones civiles se toman una fotografía luego de anunciar la plataforma Unid@s.
Seis organizaciones afines a Claudio X. González, entre ellas Sociedad Civil México, presentaron el 11 de octubre de 2022 la plataforma Unid@s, que tenía el objetivo de ganar más cargos que Morena en las elecciones de 2024. Foto: Daniel Augusto, Cuartoscuro.

Durante la presentación de “Unid@s“,  la dirigente de Sociedad Civil México, Ana Lucía Medina, describió al esfuerzo como la ruta para "arribar a una nueva etapa de organización ciudadana que nos permita lograr de la manera más eficaz nuestras metas". Destacó el carácter ciudadano del bloque opositor, aunque en ese momento militaba en el PAN; su nombre aparece en la lista de afiliados que el INE transparenta y está actualizada hasta 2023.

Desde 2022, y todavía hasta los últimos meses de 20204, Sociedad Civil México convocó a reuniones con el otro membrete de Claudio X. González, Sí por México, que fracasó en las elecciones de 2021 con la alianza Va por México, del PAN, PRI y PRD.

La alianza en sí ha significado un fracaso electoral. Después de las votaciones de 2024 el PRD perdió su registro a nivel federal y, en comparación con el 2018, menos personas votaron por las candidaturas del PAN y el PRI para la Presidencia, diputaciones y senadurías; además, estos últimos partidos también perdieron gubernaturas y presencia en los congresos locales.

En 2021, el primer año que compitieron en alianza, el PRI perdió ocho de los 12 estados que gobernaba: Colima, Campeche, Guerrero, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala y Zacatecas; en 2022 perdió Hidalgo y Oaxaca y en 2023 dejó de gobernar el Estado de México, uno de sus principales bastiones. Ahora sólo gobierna Coahuila y Durango.

Mientras que el PAN, que en 2018 gobernaba en 11 entidades, ahora encabeza sólo cuatro: Chihuahua, Guanajuato, Aguascalientes y Querétaro. No sólo eso, en estos estados, Xóchitl Gálvez sólo ganó mayoría de votos en la elección presidencial de 2024 en Aguascalientes, mientras que en Querétaro el panismo perdió la mayoría en el Congreso.

Pese a la falta de resultados electorales, los mensajes que Sociedad Civil México ha compartido en sus redes sociales durante los últimos años dejan claro su llamado a competir en conjunto y sus simpatías partidistas.

Imagen difundida en las redes de Sociedad Civil Mx en abril de 2022.
Imagen difundida en las redes de Sociedad Civil México en abril de 2022. Foto: Sociedad Civil México

En 2022 difundieron en su canal de Telegram una imagen en la que, para cuestionar la estrategia de seguridad del expresidente Andrés Manuel López Obrador, celebraron la guerra contra el narcotráfico que declaró el exmandatario panista Felipe Calderón Hinojosa (2000-2006); ese mismo año realizaron foros virtuales en los que invitaron, por ejemplo, a la exlegisladora y al expresidente panista Xóchitl Gálvez y Vicente Fox.

Hasta este 2025 respaldan desde sus redes a políticos del PAN. Por ejemplo, esta semana compartieron intervenciones de la legisladora Lilly Téllez con el mensaje: "Estamos contigo". Además, el 6 de octubreanunciaron el trabajo en conjunto con la Diputada local Laura Álvarez y la excandidata presidencial Josefina Vásquez Mota para un evento relacionado con el cuidado de las infancias.

La agrupación Sociedad Civil México apoya a Lilly Téllez.
La agrupación Sociedad Civil México apoya a Lilly Téllez desde sus redes. Foto: Facebook Sociedad Civil Mx.

El 17 de septiembre, Sociedad Civil México también difundió en su cuenta de X una serie de mensajes para exigirle a Acción Nacional la permanencia de María Elena Pérez Jaen Zermeño en su bancada en la Cámara de Diputados y Diputadas.

Sociedad Civil México y la Marea Rosa

En noviembre de 2022, Sociedad Civil México convocó a una concentración en el Monumento a la Revolución de la Ciudad de México que se replicó en otras ciudades del país con la consigna de defender al INE, para ello también utilizaron el color rosa característico del instituto, con ello nació el movimiento llamado Marea Rosa.

Sus promotores se deslindaron de los partidos, pero un mes antes, en octubre de 2022 se reunieron con representantes de de la oposición, así lo confirmó en mayo de 2024 a SinEmbargo Amado Avendaño, entonces representante del Frente Cívico Nacional.

“Esa reunión se llevó a cabo en el auditorio ‘Valentín Campa’ del PRD [la sede del partido en la Ciudad de México], en la calle Monterrey 50, la tarde del 26 de octubre del 22. Esa mesa la encabezamos, estábamos sentados ahí Guadalupe Acosta Naranjo (entonces representante del PRD ante el INE), Cecilia Soto (perredista y exaspirante presidencial con el Partido del Trabajo) , René Arce (exdiputado del PRD), yo, Fernando Belauzarán (exmilitante del PAN y el PRD), Ana Lucía Medina, Beatriz Paredes (Senador del PRI), Lía Limón (Alcaldesa de Álvaro Obregón con la alianza opositora), no recuerdo si Santiago Creel (panista y coordinador de la campaña presidencial de Xóchitl Gálvez), creo que no llegó a esa reunión”, narró Avendaño el 14 de mayo de 2024.

La alianza Unid@s, promotora de la Marea Rosa, también se movilizó el 26 de febrero de 2023 en el Zócalo capitalino y otras ciudades del país para oponerse a la propuesta de reforma electoral del expresidente López Obrador.

Para mayo de 2024, cuando la Marea Rosa apoyó abiertamente a la candidata presidencial del PAN, PRI y PRD, así como a sus candidatos en distintos cargos, Ana Lucía Medina insistió en el carácter ciudadano del movimiento.

“En este esfuerzo de Unid@s habemos personas que hemos tenido o tienen militancia o preferencia por algún partido político, pero nuestra agenda es ciudadana y en ocasiones coincidimos con ellos para una construcción en común. Nuestra calidad de ciudadanos nadie nos la podrá quitar porque está establecida en la Constitución y en ese sentido seguiremos trabajando por el futuro democrático de nuestro país y no nos limita nuestro pasado, ni nuestro presente ni nuestro futuro, más que el compromiso por la Nación”, sostuvo al ser cuestionada por SinEmbargo sobre la insistencia de seguir mencionándose como ajenos a los partidos cuando forman parte de ellos.

Este año, al presentar su iniciativa para recolectar firmas, insistió en que se trata de un esfuerzo ciudadano y, si llega al Congreso, buscarán a los partidos políticos.

Montserrat Antúnez

Montserrat Antúnez

Periodista. Comprometida con comunicar temas sobre acceso a la justicia, conflicto de interés y derechos humanos. Conductora del programa En Defensa del Consumidor y el noticiero Dos con Todo, junto a Dulce Olvera, en el canal de YouTube SinEmbargo Al Aire.

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Rubén Martín

La guerra de ICE en Chicago

"El Gobierno de Trump está convirtiendo los supuestos operativos contra migrantes irregulares (“lo peor de lo peor”,...
Por Rubén Martín
Jorge Alberto Gudiño Hernández

¿Impuestos a contenidos?

"El problema con algunos de estos impuestos (más allá de la posibilidad de orientar los recursos a...
Por Jorge Alberto Gudiño Hernández
Susan Crowley

El arte conceptual es neoliberal

"El conceptualismo resultó el binomio perfecto para las tendencias neoliberales impuestas en los circuitos del arte. La...
Por Susan Crowley
Alejandro De la Garza

Breve atlas de nuestra catástrofe turística

"Lo que sucede en Tulum no es una excepción, es el espejo roto de un modelo turístico...
Por Alejandro De la Garza
+ Sección

Opinión en Video

Una vacuna contra el egoísmo
Por Jorge Zepeda Patterson

Una vacuna contra el egoísmo

Patente de Corso
Por Muna D. Buchahin

Patente de Corso

¿Salud con Coca?
Por Alejandro Calvillo

¿Salud con Coca?

Los fascistas argentinos y sus fans feminicidas
Por Héctor Alejandro Quintanar

Los fascistas argentinos y sus fans feminicidas

Igual que PRI, PAN y PRD, podría naufragar la 4T
Por Pedro Mellado Rodríguez

Igual que PRI, PAN y PRD, podría naufragar la 4T

La desastrosa historia del Fondo de Desastres
Por Fabrizio Mejía Madrid

La desastrosa historia del Fondo de Desastres

Bombas en Caracas y en McDonalds
Por Juan Carlos Monedero

Bombas en Caracas y en McDonalds

La historia es indulgente con el saqueo a Pemex
Por Mario Campa

La historia es indulgente con el saqueo a Pemex

Instructivo para vivir
Por Óscar de la Borbolla

Instructivo para vivir

El regocijo de los canallas
Por Álvaro Delgado Gómez

El regocijo de los canallas

+ Sección

Galileo

La especialista en Medicina Interna Daniela Silva llamó a visibilizar los signos menos conocidos del cáncer de mama, como los pequeños cambios en la piel.

¿Qué signos ayudan a detectar el cáncer de mama? Experta comparte los menos conocidos

Investigaciones sugieren que los alimentos ultraprocesados podrían influir en funciones cerebrales vinculadas con comportamientos de violencia.

Alimentos ultraprocesados pueden volver a una persona más violenta, revelan estudios

Cometa "de las nueve colas"

¿Cuándo y a qué hora se podrá ver el cometa C/2025 R2 SWAN desde México?

Científicos descubren en Argentina el esqueleto de uno de los dinosaurios más antiguos

Científicos descubren en Argentina el fósil de uno de los dinosaurios más antiguos

Las personas que se sienten apoyadas por familiares, amigos y colegas tienden a tener mejor salud mental, desempeñarse más eficazmente en áreas sociales.

Estudio revela cuál es la clave para la felicidad... y no, no es el dinero ni la fama

Investigaciones científicas sugieren que las mujeres no sólo duermen de forma diferente a los hombres, sino que también necesitan dormir más para recuperarse.

Las mujeres necesitan dormir más que los hombres y la ciencia las respalda

Uruguay se convirtió en el primer país de Latinoamérica en legislar la eutanasia, o "muerte digna".

Uruguay se convierte en el primer país de América Latina en legalizar la eutanasia

A veces nos olvidamos del correo electrónico porque estamos más pendientes de likes, seguidores y videos virales, pero el email marketing sigue siendo el rey.

Satélites agujereados: investigadores vulneran bases de datos “secretas” de México

Saber si un perro es zurdo o diestro puede parecer una simple curiosidad, pero conocerlo ayuda a entender mejor su comportamiento y su forma de relacionarse.

¿Tu perro es zurdo o diestro? Descúbrelo con 3 pruebas y cómo influye en su carácter

Científicos alemanes descubrieron 04_A06; un anticuerpo capaz de bloquear el acceso del VIH a las células.

Científicos descubren en Alemania un anticuerpo capaz de contener parcialmente el VIH

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
Durante su fiesta, Ricardo Salinas Pliego ofreció un discurso con declaraciones que apuntan a una nueva etapa en su vida pública: la búsqueda de la Presidencia.
1

Finísimo, Salinas Pliego: “Zurdos de mixrdx”, a “mandarlos a chxngxr a su madre”

La dirigencia nacional del PAN le pagó 562 mil 600 pesos a la “entrenadora de discurso, medios y debate” Paulina Amozurrutia Navarro, con el fin proporcionar una metodología de “formación y seguimiento de los voceros, con entrenamientos intensivos y un acompañamiento detallado”.
2

El PAN pagó miles de pesos a "entrenadora de discurso" de cara a su "relanzamiento"

Bolivia elige a Rodrigo Paz como nuevo Presidente
3

Bolivia confirma su viraje a la derecha: elige a Rodrigo Paz como su nuevo Presidente

El excoordinador de campaña de Xóchitl Gálvez, Max Cortázar, se convirtió en el centro de atención durante el relanzamiento del PAN por la caída que sufrió.
4

VIDEO: Max Cortázar, excoordinador de campaña de Gálvez, cae al agua en evento de PAN

Buenas noticias para beneficiarias y beneficiarios de la Beca Benito Juárez, ya que se anunció el calendario de pagos del primer bimestre del ciclo 2025-2026.
5

Beca Benito Juárez: ¿Cuándo se hará el primer depósito? Checa el calendario de pagos

Elon Musk
6

Una vacuna contra el egoísmo

Héctor "N", detenido por el asesinato de David Cohen
7

Héctor "N" aceptó matar a Cohen por falta de dinero: "mamá, no tenemos para comer"

Mariana Rodríguez y Samuel García anuncian en redes sociales su segundo embarazo.
8

DATOS ¬ Diez millones en 3 meses: derroche de Mariana y Samuel en redes es incesante

9

AMLO: desvanecido, enfermo y oculto

Niño SIcario
10

El crimen organizado lleva años aprovechándose de niños vulnerables para reclutarlos

El programa Saturday Night Live (SNL) dedicó un sketch a Milei, en el que lo comparó con Austin Powers y se burló del apoyo económico que le ofreció Trump.
11

Saturday Night Live compara a Javier Milei con Austin Powers y critica la ayuda de EU

La guerra de ICE en Chicago
12

La guerra de ICE en Chicago

María Corina Machado
13

Los nobel que rechazan los autoritarismos

La Ministra de Cultura de Francia, Rachida Dati, confirmó un robo en el Museo del Louvre y ordenó el cierre provisional del recinto tras la sustracción.
14

VIDEO ¬ Encapuchados burlan las alarmas del Louvre y se roban las joyas de Napoleón

Un avión de carga cayó al mar en Hong Kong tras derrapar en la pista de aterrizaje.
15

Un avión de carga cae al mar en Hong Kong tras derrapar en aterrizaje; hay un muerto

Destacadas

Ver sección
Destacadas
Claudio X. González y Ana Lucía Medina encabezan la organización "Salvemos la democracia"
1

Fracasó en 2022. Chocó en 2024. No importa. La “sociedad civil” de Claudio X. regresa

La Presidenta de Morena, Luisa María Alcalde, reveló una lista de asistentes al relanzamiento del PAN, a quienes calificó como "los impresentables de siempre".
2

"Fueron los mismos impresentables de siempre": Alcalde critica relanzamiento del PAN

Buenas noticias para beneficiarias y beneficiarios de la Beca Benito Juárez, ya que se anunció el calendario de pagos del primer bimestre del ciclo 2025-2026.
3

Beca Benito Juárez: ¿Cuándo se hará el primer depósito? Checa el calendario de pagos

Bolivia elige a Rodrigo Paz como nuevo Presidente
4

Bolivia confirma su viraje a la derecha: elige a Rodrigo Paz como su nuevo Presidente

Un avión de carga cayó al mar en Hong Kong tras derrapar en la pista de aterrizaje.
5

Un avión de carga cae al mar en Hong Kong tras derrapar en aterrizaje; hay un muerto

La SSPC informó que autoridades detuvieron en Guerrero y Morelos a 6 personas presuntamente involucradas en una agresión contra uniformados en Acapulco.
6

Elementos de la SSPC repelen ataque armado en Acapulco; detienen a 6 y abaten a uno

La especialista en Medicina Interna Daniela Silva llamó a visibilizar los signos menos conocidos del cáncer de mama, como los pequeños cambios en la piel.
7

¿Qué signos ayudan a detectar el cáncer de mama? Experta comparte los menos conocidos

Sheinbaum regresa a Puebla y revisa afectaciones por lluvias
8

CSP regresa a Puebla y revisa afectaciones por lluvias; avanza envío de ayuda: Semar

Israel retomó el alto el fuego en la Franja de Gaza después de una serie de ataques de represalia tras la muerte de dos militares en un ataque de Hamás.
9

Israel retoma alto al fuego en Gaza luego de ataques; Hamás acusa violación del pacto

Verstappen domina el GP de Estados Unidos
10

Verstappen domina el GP de Estados Unidos y acecha liderato de los pilotos de McLaren

Durante su fiesta, Ricardo Salinas Pliego ofreció un discurso con declaraciones que apuntan a una nueva etapa en su vida pública: la búsqueda de la Presidencia.
11

Finísimo, Salinas Pliego: “Zurdos de mixrdx”, a “mandarlos a chxngxr a su madre”

Las autoridades de Israel suspendieron la entrada de ayuda humanitaria "hasta nueva orden" después de acusar a las milicias de Hamás de romper el alto al fuego.
12

Israel suspende la entrada de ayuda humanitaria a Gaza como represalia contra Hamás