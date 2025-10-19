La obra que sale mal regresa con más enredos y desastres escénicos para reír

Si lo que buscas es una opción para pasar un rato muy agradable, reír y disfrutar del teatro, La obra que sale mal es la respuesta.

Ciudad de México, 19 de octubre (SinEmbargo).- La obra que sale mal regresa con una nueva temporada al Foro Chapultepec para conquistar al público con su mezcla explosiva de comedia física, enredos y desastres escénicos.

En La obra que sale mal una compañía de teatro tratará de presentar una obra en la que se debe resolver un asesinato, pero parece que nada sale como lo esperaban y la escenografía empieza a caerse, los actores parecen poco preparados y todo se convierte en un divertido desastre -al menos para el público-.

El elenco de esta temporada está integrado por Ana Jimena Villanueva, Ari Albarrán, Daniel Bretón, Danielle Lefaure, Daniel Haddad “Big Dan”, Daniel Super Ortiz, José Luis Rodríguez “El Guana”, Jerónimo Best, Juan Carlos Medellín, Luis Fernando Peña, Luz Aldán, Iván Carbajal, Majo Pérez, Miguel Tercero, Ramón Cadaval y Ricardo Fastlicht.

Una obra precisa

En La obra que sale mal pareciera que todo son errores, sin embargo, la realidad es otra, ya que cada movimiento, diálogo y detalle está muy bien planeado y forma parte de una especie de coreografía que lleva al público a reír y disfrutar de que "nada salga bien".

José Luis Rodríguez “El Guana” compartió en entrevista a SinEmbargo que en esta obra no es posible improvisar, hay que apegarse al guion y lo ensayado.

"Es una obra muy muy muy precisa, es como un relojito y justamente creo que no te da ni un solo margen para improvisar la obra porque cada palabra, cada trazo es la entrada para una luz, para un texto de un compañero, para que caiga algo de la escenografía, para una pirotecnia, entonces, no tienes margen de improvisación, a menos que sí haya un error real, ¿sabes? Que si hay algún accidente mínimo en el escenario, tienes que resolver, pero sí es una obra en donde no tienes margen para improvisar ni para decir algo extra que no vaya en el texto", explicó “El Guana”.

Mucha energía

En esta obra de teatro es clave la energía de los actores, ya que realmente interactúan y suelen moverse mucho en el escenario. “El Guana” destacó la importancia de este aspecto y el aspecto retador debido a que es una puesta escena con muchos elementos.

"Es una obra en donde no puedes este entrar con una energía baja porque la gente también el público merece un respeto, pero aparte del respeto creo que es muy peligroso entrar con una energía baja a domar a ese monstruo que es la escenografía y tratar de contar una historia durante más de 2 horas con una energía baja, la verdad es que sí quedas a deber muchísimo, así que sí es bastante retador, sí es muy cansado, pero la verdad es que es muy satisfactorio el escuchar la risa del público", apuntó.

Una obra para desestresarse

Esta obra brinda un rato de diversión, para dejar de lado las preocupaciones y sólo fluir con la historia, de la que, además, hacen parte al público integrándolo y motivándolo a participar en momentos con aplausos o preguntas.

"Es muy satisfactorio para nosotros poner nuestro granito de arena para que la gente olvide por un momento los problemas, el estrés, las broncas que tienen, el trabajo, unir a la familia para que vaya al teatro. Sabemos que es un gran sacrificio hoy en día ir en familia, comprar un boleto, pero créeme que la experiencia de vivir el teatro es una maravilla, es incomparable y la verdad es que sí es bastante satisfactorio para nosotros, estamos muy agradecidos sobre todos con la gente hace el esfuerzo por comprar un boleto y justamente por eso tenemos un respeto enorme", señaló.

¿Dónde, cuándo y cuánto?

La obra que sale mal se presenta en el Foro Chapultepec (Calz. Gral. Mariano Escobedo 665, Polanco, Bosque de Chapultepec I Secc, Miguel Hidalgo, 11590 Ciudad de México) con funciones los jueves y viernes a las 20:30 horas, sábados 17:00 y 20:30 horas y los domingos 13:30 y 17:00 horas. El costo de los boletos va de los 550 pesos a los mil pesos aproximadamente.