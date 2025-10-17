VIDEO ¬ Hombre golpea al administrador de un edificio; lo apodan #LordCity

Tras el altercado, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJ-Edomex) informó que abrió una carpeta de investigación por el delito de lesiones.

Ciudad de México, 16 de octubre (SinEmbargo).- El video de un hombre que golpea al administrador de un edificio durante una discusión por un cajón de estacionamiento, en el condominio City Esmeralda, una zona exclusiva en Atizapán de Zaragoza, se está volviendo viral en redes sociales, en donde usuarios apodaron al agresor como "Lord City".

Las imágenes muestran a "Lord City" irrumpiendo en la recepción del condominio y atacando al trabajador frente a varios testigos que intentaron detenerlo sin éxito. En cuestión de segundos, la víctima acabó el el suelo y herido.

La agresión, según relataron habitantes del complejo a medios de comunicación, no fue un hecho aislado, pues aseguraron que el hombre ya había protagonizado otros conflictos por motivos menores y era conocido por su carácter violento.

‼⚠ SUJETO SE PONE AGRESIVO EN ATIZAPÁN; YA LO APODAN #LordCity 🚨🤬

🔻 #DenunciaCiudadana 🔻 📌 Vecinos del edificio de departamentos "City Esmeralda", ubicado en #AtizapánDeZaragoza, #Edomex, denunciaron a un habitante del lugar, quien agredió al administrador supuestamente… pic.twitter.com/kTdKEjg9W3 — Qué Poca Madre 🇲🇽 (@QuePocaMadre_Mx) October 15, 2025

En redes sociales, el hombre fue identificado como Gabriel Weber. Antes del incidente, "Lord City" mantenía una cuenta pública en Instagram donde se presentaba como piloto de Hard Enduro y Moto ADV, una modalidad de motociclismo extremo.

Algunos residentes lo describieron como una persona temperamental y presuntuosa, que incluso presumía armas en sus redes sociales.

Tras el altercado, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJ-Edomex) informó que abrió una carpeta de investigación por el delito de lesiones, derivado de la denuncia presentada por las víctimas.