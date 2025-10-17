Claudia Sheinbaum publica Ley de Amparo en el DOF con modificaciones a retroactividad

Luego de las modificaciones a la Ley de Amparo en la Cámara de Diputados, en cuanto al artículo que permitía retroactividad, Claudia Sheinbaum publicó este jueves la normativa en el DOF.

Ciudad de México, 16 de octubre (SinEmbargo).- La Presidenta Claudia Sheinbaum publicó este jueves en el Diario Oficial de la Federación (DOF) las reformas y adiciones a la Ley de Amparo, cuya normativa fue aprobada en el Senado de la República ayer por la tarde con 81 votos a favor y 37 en contra.

El decreto fue publicado en la edición vespertina del DOF para que la ley entre en vigor mañana viernes 17 de octubre, con cambios al polémico artículo tercero transitorio que aclaran cómo se aplicarán las nuevas disposiciones a los juicios en curso.

"Se reforman y adicionan diversas disposiciones a la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al Código Fiscal de la Federación y a la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa", dice el documento.

Previamente, durante la madrugada del miércoles, la Cámara de Diputados también aprobó el dictamen de la Ley de Amparo con 322 votos a favor, 128 en contra y tres abstenciones, entre ellas, la de la Ministra en retiro Olga Sánchez Cordero y las de dos diputados del Partido del Trabajo (PT).

"Al tratarse de una Ley procesal, las etapas procesales concluidas que generen derechos adquiridos a las partes se regirán por las disposiciones legales vigentes al inicio de los procesos respectivos. Por lo que hace a las actuaciones procesales posteriores a la entrada en vigor del presente decreto, de conformidad con la doctrina y jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación [SCJN], se regirán por las disposiciones de este decreto, sin que implique aplicación retroactiva ni afectación a derechos adquiridos, pues se trata de actuaciones futuras", se lee en el texto aprobado, según el comunicado emitido por la Cámara Baja.

Cabe señalar que las reglas sólo se aplicarán en actuaciones futuras, sin afectar derechos adquiridos ni resoluciones previas. Es decir, que las etapas concluidas seguirán rigiéndose por las normas vigentes al inicio de cada proceso, mientras que las actuaciones posteriores a la entrada en vigor del decreto se ajustarán a la nueva Ley, en línea con la doctrina y jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Oposición acusa que se mantiene retroactividad

Sin embargo, la oposición a Morena y partidos aliados acusó, en el Congreso de la Unión, que la retroactividad de la Ley de Amparo se mantuvo, por lo que se aseguró que la disposición limitará los derechos ciudadanos para protegerse de las arbitrariedades del poder.

No obstante, el presidente de la Comisión de Justicia de la Cámara de Senadores, Javier Corral, reafirmó que, con los cambios hechos en la Cámara de Diputados, se atajó el tema de la retroactividad.

"Al tratarse de una ley procesal, las etapas procesales concluidas que generen derechos adquiridos a las partes se regirán por las disposiciones legales vigentes al inicio de los procesos respectivos. (...) Por lo que hace a las actuaciones procesales posteriores a la entrada en vigor del presente Decreto, de conformidad con la doctrina y la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se regirán por las disposiciones de este Decreto, sin que implique aplicación retroactiva ni afectación a derechos adquiridos, pues se trata de actuaciones futuras", dice el documento.

Sheinbaum niega retroactividad en cambios a Ley de Amparo

Por su parte, la Presidenta Claudia Sheinbaum rechazó que haya algún tipo de retroactividad en los cambios que se aprobaron para la Ley de Amparo. "No. Repito, en el transitorio queda redactado lo que es la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación", dijo en su conferencia matutina del miércoles.

"La misma propuesta que presentó aquí el Ministro [Arturo] Zaldívar (...) Voy a repetir lo que él dijo, el Ministro, dado su conocimiento jurídico. La Corte, la antigua Corte, tiene jurisprudencia en qué temas de procedimientos se aplican nuevas leyes y en qué temas no. Y eso es lo que quedó en el transitorio, basado en la jurisprudencia de la Corte: a qué casos se aplicarán los nuevos procedimientos, aun cuando hayan sido casos que ya se levantaron hace tiempo, repito, basado en la jurisprudencia de la Corte, y en qué casos se aplica la Ley anterior", argumentó la mandataria en Palacio Nacional.

En este sentido, la Presidenta de México dijo que "todavía ayer la Cámara de Diputados también hizo algunas observaciones", ya que las y los legisladores "cambiaron algunos puntos que consideraron que era necesario modificar". "Tenía que ver con la suspensión en permisos y concesiones, y fue modificado para que se quedara como está considerado actualmente. Es decir, que sí pueda haber suspensión provisional", ejemplificó.