Claudia Sheinbaum publica Ley de Amparo en el DOF con modificaciones a retroactividad

Redacción/SinEmbargo

16/10/2025 - 10:37 pm

Claudia Sheinbaum

Artículos relacionados

Artículos relacionados

El transitorio sospechoso: ¿Por qué la Presidenta rechazó cambio a la Ley de Amparo?

Senado avala Ley de Amparo con nuevo transitorio sobre retroactividad. ¿Qué dice?

Sheinbaum insiste en eliminar retroactividad de Ley de Amparo; pide ayuda a diputados

Luego de las modificaciones a la Ley de Amparo en la Cámara de Diputados, en cuanto al artículo que permitía retroactividad, Claudia Sheinbaum publicó este jueves la normativa en el DOF.

Ciudad de México, 16 de octubre (SinEmbargo).- La Presidenta Claudia Sheinbaum publicó este jueves en el Diario Oficial de la Federación (DOF) las reformas y adiciones a la Ley de Amparo, cuya normativa fue aprobada en el Senado de la República ayer por la tarde con 81 votos a favor y 37 en contra.

El decreto fue publicado en la edición vespertina del DOF para que la ley entre en vigor mañana viernes 17 de octubre, con cambios al polémico artículo tercero transitorio que aclaran cómo se aplicarán las nuevas disposiciones a los juicios en curso.

"Se reforman y adicionan diversas disposiciones a la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al Código Fiscal de la Federación y a la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa", dice el documento.

Previamente, durante la madrugada del miércoles, la Cámara de Diputados también aprobó el dictamen de la Ley de Amparo con 322 votos a favor, 128 en contra y tres abstenciones, entre ellas, la de la Ministra en retiro Olga Sánchez Cordero y las de dos diputados del Partido del Trabajo (PT).

"Al tratarse de una Ley procesal, las etapas procesales concluidas que generen derechos adquiridos a las partes se regirán por las disposiciones legales vigentes al inicio de los procesos respectivos. Por lo que hace a las actuaciones procesales posteriores a la entrada en vigor del presente decreto, de conformidad con la doctrina y jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación [SCJN], se regirán por las disposiciones de este decreto, sin que implique aplicación retroactiva ni afectación a derechos adquiridos, pues se trata de actuaciones futuras", se lee en el texto aprobado, según el comunicado emitido por la Cámara Baja.

Cabe señalar que las reglas sólo se aplicarán en actuaciones futuras, sin afectar derechos adquiridos ni resoluciones previas. Es decir, que las etapas concluidas seguirán rigiéndose por las normas vigentes al inicio de cada proceso, mientras que las actuaciones posteriores a la entrada en vigor del decreto se ajustarán a la nueva Ley, en línea con la doctrina y jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Oposición acusa que se mantiene retroactividad 

Sin embargo, la oposición a Morena y partidos aliados acusó, en el Congreso de la Unión, que la retroactividad de la Ley de Amparo se mantuvo, por lo que se aseguró que la disposición limitará los derechos ciudadanos para protegerse de las arbitrariedades del poder. 

No obstante, el presidente de la Comisión de Justicia de la Cámara de Senadores, Javier Corral, reafirmó que, con los cambios hechos en la Cámara de Diputados, se atajó el tema de la retroactividad.

"Al tratarse de una ley procesal, las etapas procesales concluidas que generen derechos adquiridos a las partes se regirán por las disposiciones legales vigentes al inicio de los procesos respectivos. (...) Por lo que hace a las actuaciones procesales posteriores a la entrada en vigor del presente Decreto, de conformidad con la doctrina y la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se regirán por las disposiciones de este Decreto, sin que implique aplicación retroactiva ni afectación a derechos adquiridos, pues se trata de actuaciones futuras", dice el documento.

Zaldívar explicó cómo se eliminó la retroactividad de la reforma a la Ley de Amparo.
Zaldívar explicó cómo se eliminó la retroactividad de la reforma a la Ley de Amparo. Foto: Galo Cañas, Cuartoscuro

Sheinbaum niega retroactividad en cambios a Ley de Amparo

Por su parte, la Presidenta Claudia Sheinbaum rechazó que haya algún tipo de retroactividad en los cambios que se aprobaron para la Ley de Amparo. "No. Repito, en el transitorio queda redactado lo que es la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación", dijo en su conferencia matutina del miércoles.

 "La misma propuesta que presentó aquí el Ministro [Arturo] Zaldívar (...) Voy a repetir lo que él dijo, el Ministro, dado su conocimiento jurídico. La Corte, la antigua Corte, tiene jurisprudencia en qué temas de procedimientos se aplican nuevas leyes y en qué temas no. Y eso es lo que quedó en el transitorio, basado en la jurisprudencia de la Corte: a qué casos se aplicarán los nuevos procedimientos, aun cuando hayan sido casos que ya se levantaron hace tiempo, repito, basado en la jurisprudencia de la Corte, y en qué casos se aplica la Ley anterior", argumentó la mandataria en Palacio Nacional.

Sheinbaum señaló de mentir deliberadamente a aquellos que dicen que no se retiró la retroactividad de la reforma a la Ley de Amparo.
Sheinbaum señaló de mentir deliberadamente a aquellos que dicen que no se retiró la retroactividad de la reforma a la Ley de Amparo. Foto: Galo Cañas, Cuartoscuro

En este sentido, la Presidenta de México dijo que "todavía ayer la Cámara de Diputados también hizo algunas observaciones", ya que las y los legisladores "cambiaron algunos puntos que consideraron que era necesario modificar". "Tenía que ver con la suspensión en permisos y concesiones, y fue modificado para que se quedara como está considerado actualmente. Es decir, que sí pueda haber suspensión provisional", ejemplificó.

"Hicieron esa modificación y estuvieron en contacto con la Consejería Jurídica, por lo que me informaron hoy, y, digamos, garantiza el derecho de amparo en estos casos, que creo que es importante. Y ya pasaría a la Cámara de Senadores, entiendo, para su aprobación, y ya veremos la discusión con los senadores", concluyó.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Jorge Javier Romero Vadillo

La izquierda de dogma y de consigna

"Para la izquierda atrincherada en la consigna, hay que escoger un paquete cerrado: o estás con Palestina...
Por Jorge Javier Romero Vadillo
María Rivera

Infamia

"Esa infamia es la que sobrevive y continúa, de la que es cómplice Donald Trump y la...
Por María Rivera
Adela Navarro Bello

Señalamientos, pruebas y sanciones a veces

"Lo de este Gobierno, y el anterior, es señalar y no probar, justo lo que reclaman al...
Por Adela Navarro Bello
Gustavo de Hoyos Walther

De inundaciones y liderazgos

"No sabemos si aprendió una lección de la conducta de su antecesor o si la Presidenta siente...
Por Gustavo de Hoyos Walther
+ Sección

Opinión en Video

La desastrosa historia del Fondo de Desastres
Por Fabrizio Mejía Madrid

La desastrosa historia del Fondo de Desastres

Bombas en Caracas y en McDonalds
Por Juan Carlos Monedero

Bombas en Caracas y en McDonalds

La historia es indulgente con el saqueo a Pemex
Por Mario Campa

La historia es indulgente con el saqueo a Pemex

Instructivo para vivir
Por Óscar de la Borbolla

Instructivo para vivir

El regocijo de los canallas
Por Álvaro Delgado Gómez

El regocijo de los canallas

Aduanales y contrabando
Por Ana Lilia Pérez

Aduanales y contrabando

Ruido y nueces
Por Alejandro Páez Varela

Ruido y nueces

Nepotismo honorario
Por Muna D. Buchahin

Nepotismo honorario

La nueva estrategia contra la salud
Por Alejandro Calvillo

La nueva estrategia contra la salud

El protagonismo discreto de Greta Thunberg
Por Héctor Alejandro Quintanar

El protagonismo discreto de Greta Thunberg

+ Sección

Galileo

Investigaciones científicas sugieren que las mujeres no sólo duermen de forma diferente a los hombres, sino que también necesitan dormir más para recuperarse.

Las mujeres necesitan dormir más que los hombres y la ciencia las respalda

Uruguay se convirtió en el primer país de Latinoamérica en legislar la eutanasia, o "muerte digna".

Uruguay se convierte en el primer país de América Latina en legalizar la eutanasia

A veces nos olvidamos del correo electrónico porque estamos más pendientes de likes, seguidores y videos virales, pero el email marketing sigue siendo el rey.

Satélites agujereados: investigadores vulneran bases de datos “secretas” de México

Saber si un perro es zurdo o diestro puede parecer una simple curiosidad, pero conocerlo ayuda a entender mejor su comportamiento y su forma de relacionarse.

¿Tu perro es zurdo o diestro? Descúbrelo con 3 pruebas y cómo influye en su carácter

Científicos alemanes descubrieron 04_A06; un anticuerpo capaz de bloquear el acceso del VIH a las células.

Científicos descubren en Alemania un anticuerpo capaz de contener parcialmente el VIH

Escuchar el sonido de la voz de su madre promueve el desarrollo de las vías del lenguaje en el cerebro de un bebé prematuro, según un nuevo estudio.

Escuchar voz de la madre acelera el desarrollo cerebral en bebés prematuros: estudio

Investigadores demostraron que las enormes estatuas de la isla de Rapa Nui fueron transportadas de pie, "caminando", hasta su ubicación actual.

Científicos prueban que estatuas de la Isla de Pascua "caminaron" hasta su lugar

La investigación en vacunas contra el cáncer está dando pasos de gigante. Científicos están desarrollando una vacuna que combate tumores y podrían prevenirlos.

Vacuna basada en nanopartículas puede prevenir estos tipos de cáncer, revela estudio

Un equipo internacional de coliderado por el Instituto Geológico y Minero de España descubrió en Marruecos un fósil, bautizado como "Atlascystis acantha".

¿Cómo surgió la simetría en las estrellas de mar? Estudio de un fósil arroja claves

Un nuevo informe de la OMS advirtió que el aumento de la resistencia a los antibióticos esenciales representa una creciente amenaza para la salud global.

La OMS advierte que resistencia a antibióticos creció más del 40% en los últimos años

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
Una joven originaria del municipio de Puebla, identificada como Stephany Carmona, perdió la vida dentro del cuartel de la Guardia Nacional (GN) en Acapulco.
1

Sargento asesina a una militar dentro de cuartel de la Guardia Nacional en Guerrero

2

Coca-Cola tuvo por décadas a funcionarios en su bolsillo, desde Salinas y hasta Peña

Un nuevo video reveló detalles del asesinato del abogado David Cohen Sacal, ocurrido el pasado lunes afuera del Poder Judicial de la Ciudad de México (PJ-CdMx).
3

VIDEO MUY FUERTE exhibe cómo fallaron escoltas del abogado David Cohen durante ataque

Médico agrede a familiares de paciente
4

VIDEO ¬ Doctora del IMSS en Playa del Carmen niega atención a niño y agrede a familia

VIDEO ¬ Hombre golpea al administrador de un edificio; lo apodan #Lord City
5

VIDEO ¬ Hombre golpea al administrador de un edificio; lo apodan #LordCity

6

La CNBV encuentra 3 mil millones en cuentas de una hija del ex Gobernador de Tabasco; se los congela

El PAN se relanza.
7

El PAN se “relanza” después de años de perder elecciones. Ahora se acaricia con MC

La estrategia de China golpea a EU donde más le duele. ¿Quién se doblará: Trump o Xi?
8

La estrategia de China golpea a EU donde más le duele. ¿Quién se doblará: Trump o Xi?

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CdMx) lanzó una alerta sobre una nueva modalidad de extorsión: la "llamada cruzada".
9

¡Evita una extorsión! ¿Cómo opera la "llamada cruzada" y qué hacer para protegerte?

Investigaciones científicas sugieren que las mujeres no sólo duermen de forma diferente a los hombres, sino que también necesitan dormir más para recuperarse.
10

Las mujeres necesitan dormir más que los hombres y la ciencia las respalda

La Fiscalía de la CdMx confirmó que el abogado David Cohen Sacal falleció tras ser víctima de un ataque a balazos en las inmediaciones de la Ciudad Judicial.
11

Casos del abogado David Cohen serán parte de las investigaciones, afirma la FGJ-CdMx

Menos de 30 agentes aduaneros controlaban el huachicol fiscal del país, reconoce la ANAM
12

Menos de 30 agentes aduaneros controlaban todo el huachicol fiscal del país: ANAM

El Comisionado de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México, Luis Gómez Negrete, informó que se realizará un operativo de búsqueda de Ana Ameli García Gámez.
13

Comisión de Búsqueda de la CdMX anuncia megaoperativo para encontrar a Ana Ameli

Donald Trump y Javier Milei
14

Bombas en Caracas y en McDonalds

Saber si un perro es zurdo o diestro puede parecer una simple curiosidad, pero conocerlo ayuda a entender mejor su comportamiento y su forma de relacionarse.
15

¿Tu perro es zurdo o diestro? Descúbrelo con 3 pruebas y cómo influye en su carácter

Destacadas

Ver sección
Destacadas
John Bolton, exasesor de Seguridad Nacional de Trump, es acusado de varios delitos.
1

John Bolton, exasesor de Seguridad Nacional de Trump, es acusado de varios delitos

Claudia Sheinbaum
2

Claudia Sheinbaum publica Ley de Amparo en el DOF con modificaciones a retroactividad

Bebidas con azucar
3

Diputados aprueban en lo general impuestos a IEPS, a videojuegos, tabaco y refrescos

La estrategia de China golpea a EU donde más le duele. ¿Quién se doblará: Trump o Xi?
4

La estrategia de China golpea a EU donde más le duele. ¿Quién se doblará: Trump o Xi?

VIDEO ¬ Hombre golpea al administrador de un edificio; lo apodan #Lord City
5

VIDEO ¬ Hombre golpea al administrador de un edificio; lo apodan #LordCity

Una joven originaria del municipio de Puebla, identificada como Stephany Carmona, perdió la vida dentro del cuartel de la Guardia Nacional (GN) en Acapulco.
6

Sargento asesina a una militar dentro de cuartel de la Guardia Nacional en Guerrero

La Fiscalía de la CdMx confirmó que el abogado David Cohen Sacal falleció tras ser víctima de un ataque a balazos en las inmediaciones de la Ciudad Judicial.
7

Casos del abogado David Cohen serán parte de las investigaciones, afirma la FGJ-CdMx

8

#PuntosYComas ¬ La mayoría de los mexicanos apoya un aumento al impuesto a refrescos

A veces nos olvidamos del correo electrónico porque estamos más pendientes de likes, seguidores y videos virales, pero el email marketing sigue siendo el rey.
9

Satélites agujereados: investigadores vulneran bases de datos “secretas” de México

El PAN se relanza.
10

El PAN se “relanza” después de años de perder elecciones. Ahora se acaricia con MC

El Comisionado de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México, Luis Gómez Negrete, informó que se realizará un operativo de búsqueda de Ana Ameli García Gámez.
11

Comisión de Búsqueda de la CdMX anuncia megaoperativo para encontrar a Ana Ameli

"La alarma de Pemex sonó", pero hubo quien no pudo o quiso evacuar Poza Rica: Nahle.
12

Rocío Nahle descarta que fallara alertamiento en Poza Rica: "la alarma sonó", afirma