John Bolton, exasesor de Seguridad Nacional de Trump, es acusado de varios delitos.

Por María Ortiz

Los Ángeles, 16 de octubre (SinEmbargo).- John Bolton, exasesor nacional del Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue acusado el jueves de varios delitos por un gran jurado federal en Maryland.

Bolton está acusado de ocho cargos de transmisión de información de Defensa Nacional y 10 cargos de retención de información de Defensa Nacional. Se desempeñó como asesor de Seguridad Nacional de Trump durante su primer mandato, durante el período desde abril de 2018 hasta septiembre de 2019.

Bolton es el tercer opositor de alto perfil de Trump en ser acusado penalmente en las últimas semanas tras ser criticado por el Presidente.

Este verano, agentes del FBI ejecutaron una orden de registro en la casa de Bolton en Maryland y su oficina en Washington, D. C. Incautaron múltiples documentos clasificados como “secretos”, “confidenciales” y “clasificados”, incluyendo algunos sobre armas de destrucción masiva, según los registros judiciales.

Justice Department Statements Regarding Indictment of Former National Security Advisor John Bolton https://t.co/lrNzDZqzvi @FBIBaltimore pic.twitter.com/yLcEqSjkLF — FBI (@FBI) October 16, 2025

El pasado 9 de agosto, la Fiscal General de Nueva York, Letitia James, fue acusada de fraude en Alexandria, Virginia. James ha estado bajo investigación desde mayo por una hipoteca con vencimiento en 2023 que obtuvo para ayudar a su sobrina a comprar una casa en Norfolk, Virginia.

El gran jurado presentó dos cargos contra la Fiscal demócrata: fraude bancario y declaraciones falsas a una institución financiera, según informó el Departamento de Justicia en un comunicado.

La Gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, declaró en redes sociales que la acusación contra Letitia James “no es nada menos que el uso del Departamento de Justicia como arma para castigar a quienes responsabilizan a los poderosos”. Elogió a James por su “lucha incansable por la justicia”.

El líder de la minoría demócrata del Senado, Chuck Schumer, dijo en un comunicado de prensa: “Así es la tiranía. El Presidente Trump está usando al Departamento de Justicia como su perro de presa personal, atacando a la fiscal general Tish James por el delito de procesarlo por fraude, y ganando”.

