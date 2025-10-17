John Bolton, exasesor de Seguridad Nacional de Trump, es acusado de varios delitos

La Opinión

16/10/2025 - 10:40 pm

John Bolton, exasesor de Seguridad Nacional de Trump, es acusado de varios delitos.

Artículos relacionados

Artículos relacionados

John Bolton, exasesor de Trump, revela que ha ayudado a planificar golpes de Estado

Trump eliminará fondo federal para desastres. Comunidades deberán recuperarse solas

Trump encamina una reforma al sistema de asilo que privilegiará sólo a los blancos

John Bolton está acusado de ocho cargos de transmisión de información de Defensa Nacional y 10 cargos de retención de información de defensa nacional.

Por María Ortiz

Los Ángeles, 16 de octubre (SinEmbargo).- John Bolton, exasesor nacional del Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue acusado el jueves de varios delitos por un gran jurado federal en Maryland.

Bolton está acusado de ocho cargos de transmisión de información de Defensa Nacional y 10 cargos de retención de información de Defensa Nacional. Se desempeñó como asesor de Seguridad Nacional de Trump durante su primer mandato, durante el período desde abril de 2018 hasta septiembre de 2019.

Bolton es el tercer opositor de alto perfil de Trump en ser acusado penalmente en las últimas semanas tras ser criticado por el Presidente.

Este verano, agentes del FBI ejecutaron una orden de registro en la casa de Bolton en Maryland y su oficina en Washington, D. C. Incautaron múltiples documentos clasificados como “secretos”, “confidenciales” y “clasificados”, incluyendo algunos sobre armas de destrucción masiva, según los registros judiciales.

El pasado 9 de agosto, la Fiscal General de Nueva York, Letitia James, fue acusada de fraude en Alexandria, Virginia. James ha estado bajo investigación desde mayo por una hipoteca con vencimiento en 2023 que obtuvo para ayudar a su sobrina a comprar una casa en Norfolk, Virginia.

El gran jurado presentó dos cargos contra la Fiscal demócrata: fraude bancario y declaraciones falsas a una institución financiera, según informó el Departamento de Justicia en un comunicado.

La Gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, declaró en redes sociales que la acusación contra Letitia James “no es nada menos que el uso del Departamento de Justicia como arma para castigar a quienes responsabilizan a los poderosos”. Elogió a James por su “lucha incansable por la justicia”.

El líder de la minoría demócrata del Senado, Chuck Schumer, dijo en un comunicado de prensa: “Así es la tiranía. El Presidente Trump está usando al Departamento de Justicia como su perro de presa personal, atacando a la fiscal general Tish James por el delito de procesarlo por fraude, y ganando”.

ESTE CONTENIDO ES PUBLICADO POR SINEMBARGO CON AUTORIZACIÓN EXPRESA DE LA OPINIÓN. VER ORIGINAL AQUÍ. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN.

La Opinión

La Opinión

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Jorge Javier Romero Vadillo

La izquierda de dogma y de consigna

"Para la izquierda atrincherada en la consigna, hay que escoger un paquete cerrado: o estás con Palestina...
Por Jorge Javier Romero Vadillo
María Rivera

Infamia

"Esa infamia es la que sobrevive y continúa, de la que es cómplice Donald Trump y la...
Por María Rivera
Adela Navarro Bello

Señalamientos, pruebas y sanciones a veces

"Lo de este Gobierno, y el anterior, es señalar y no probar, justo lo que reclaman al...
Por Adela Navarro Bello
Gustavo de Hoyos Walther

De inundaciones y liderazgos

"No sabemos si aprendió una lección de la conducta de su antecesor o si la Presidenta siente...
Por Gustavo de Hoyos Walther
+ Sección

Opinión en Video

La desastrosa historia del Fondo de Desastres
Por Fabrizio Mejía Madrid

La desastrosa historia del Fondo de Desastres

Bombas en Caracas y en McDonalds
Por Juan Carlos Monedero

Bombas en Caracas y en McDonalds

La historia es indulgente con el saqueo a Pemex
Por Mario Campa

La historia es indulgente con el saqueo a Pemex

Instructivo para vivir
Por Óscar de la Borbolla

Instructivo para vivir

El regocijo de los canallas
Por Álvaro Delgado Gómez

El regocijo de los canallas

Aduanales y contrabando
Por Ana Lilia Pérez

Aduanales y contrabando

Ruido y nueces
Por Alejandro Páez Varela

Ruido y nueces

Nepotismo honorario
Por Muna D. Buchahin

Nepotismo honorario

La nueva estrategia contra la salud
Por Alejandro Calvillo

La nueva estrategia contra la salud

El protagonismo discreto de Greta Thunberg
Por Héctor Alejandro Quintanar

El protagonismo discreto de Greta Thunberg

+ Sección

Galileo

Investigaciones científicas sugieren que las mujeres no sólo duermen de forma diferente a los hombres, sino que también necesitan dormir más para recuperarse.

Las mujeres necesitan dormir más que los hombres y la ciencia las respalda

Uruguay se convirtió en el primer país de Latinoamérica en legislar la eutanasia, o "muerte digna".

Uruguay se convierte en el primer país de América Latina en legalizar la eutanasia

A veces nos olvidamos del correo electrónico porque estamos más pendientes de likes, seguidores y videos virales, pero el email marketing sigue siendo el rey.

Satélites agujereados: investigadores vulneran bases de datos “secretas” de México

Saber si un perro es zurdo o diestro puede parecer una simple curiosidad, pero conocerlo ayuda a entender mejor su comportamiento y su forma de relacionarse.

¿Tu perro es zurdo o diestro? Descúbrelo con 3 pruebas y cómo influye en su carácter

Científicos alemanes descubrieron 04_A06; un anticuerpo capaz de bloquear el acceso del VIH a las células.

Científicos descubren en Alemania un anticuerpo capaz de contener parcialmente el VIH

Escuchar el sonido de la voz de su madre promueve el desarrollo de las vías del lenguaje en el cerebro de un bebé prematuro, según un nuevo estudio.

Escuchar voz de la madre acelera el desarrollo cerebral en bebés prematuros: estudio

Investigadores demostraron que las enormes estatuas de la isla de Rapa Nui fueron transportadas de pie, "caminando", hasta su ubicación actual.

Científicos prueban que estatuas de la Isla de Pascua "caminaron" hasta su lugar

La investigación en vacunas contra el cáncer está dando pasos de gigante. Científicos están desarrollando una vacuna que combate tumores y podrían prevenirlos.

Vacuna basada en nanopartículas puede prevenir estos tipos de cáncer, revela estudio

Un equipo internacional de coliderado por el Instituto Geológico y Minero de España descubrió en Marruecos un fósil, bautizado como "Atlascystis acantha".

¿Cómo surgió la simetría en las estrellas de mar? Estudio de un fósil arroja claves

Un nuevo informe de la OMS advirtió que el aumento de la resistencia a los antibióticos esenciales representa una creciente amenaza para la salud global.

La OMS advierte que resistencia a antibióticos creció más del 40% en los últimos años

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
Una joven originaria del municipio de Puebla, identificada como Stephany Carmona, perdió la vida dentro del cuartel de la Guardia Nacional (GN) en Acapulco.
1

Sargento asesina a una militar dentro de cuartel de la Guardia Nacional en Guerrero

2

Coca-Cola tuvo por décadas a funcionarios en su bolsillo, desde Salinas y hasta Peña

Un nuevo video reveló detalles del asesinato del abogado David Cohen Sacal, ocurrido el pasado lunes afuera del Poder Judicial de la Ciudad de México (PJ-CdMx).
3

VIDEO MUY FUERTE exhibe cómo fallaron escoltas del abogado David Cohen durante ataque

Médico agrede a familiares de paciente
4

VIDEO ¬ Doctora del IMSS en Playa del Carmen niega atención a niño y agrede a familia

VIDEO ¬ Hombre golpea al administrador de un edificio; lo apodan #Lord City
5

VIDEO ¬ Hombre golpea al administrador de un edificio; lo apodan #LordCity

6

La CNBV encuentra 3 mil millones en cuentas de una hija del ex Gobernador de Tabasco; se los congela

El PAN se relanza.
7

El PAN se “relanza” después de años de perder elecciones. Ahora se acaricia con MC

La estrategia de China golpea a EU donde más le duele. ¿Quién se doblará: Trump o Xi?
8

La estrategia de China golpea a EU donde más le duele. ¿Quién se doblará: Trump o Xi?

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CdMx) lanzó una alerta sobre una nueva modalidad de extorsión: la "llamada cruzada".
9

¡Evita una extorsión! ¿Cómo opera la "llamada cruzada" y qué hacer para protegerte?

Investigaciones científicas sugieren que las mujeres no sólo duermen de forma diferente a los hombres, sino que también necesitan dormir más para recuperarse.
10

Las mujeres necesitan dormir más que los hombres y la ciencia las respalda

La Fiscalía de la CdMx confirmó que el abogado David Cohen Sacal falleció tras ser víctima de un ataque a balazos en las inmediaciones de la Ciudad Judicial.
11

Casos del abogado David Cohen serán parte de las investigaciones, afirma la FGJ-CdMx

Menos de 30 agentes aduaneros controlaban el huachicol fiscal del país, reconoce la ANAM
12

Menos de 30 agentes aduaneros controlaban todo el huachicol fiscal del país: ANAM

El Comisionado de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México, Luis Gómez Negrete, informó que se realizará un operativo de búsqueda de Ana Ameli García Gámez.
13

Comisión de Búsqueda de la CdMX anuncia megaoperativo para encontrar a Ana Ameli

Donald Trump y Javier Milei
14

Bombas en Caracas y en McDonalds

Saber si un perro es zurdo o diestro puede parecer una simple curiosidad, pero conocerlo ayuda a entender mejor su comportamiento y su forma de relacionarse.
15

¿Tu perro es zurdo o diestro? Descúbrelo con 3 pruebas y cómo influye en su carácter

Destacadas

Ver sección
Destacadas
John Bolton, exasesor de Seguridad Nacional de Trump, es acusado de varios delitos.
1

John Bolton, exasesor de Seguridad Nacional de Trump, es acusado de varios delitos

Claudia Sheinbaum
2

Claudia Sheinbaum publica Ley de Amparo en el DOF con modificaciones a retroactividad

Bebidas con azucar
3

Diputados aprueban en lo general impuestos a IEPS, a videojuegos, tabaco y refrescos

La estrategia de China golpea a EU donde más le duele. ¿Quién se doblará: Trump o Xi?
4

La estrategia de China golpea a EU donde más le duele. ¿Quién se doblará: Trump o Xi?

VIDEO ¬ Hombre golpea al administrador de un edificio; lo apodan #Lord City
5

VIDEO ¬ Hombre golpea al administrador de un edificio; lo apodan #LordCity

Una joven originaria del municipio de Puebla, identificada como Stephany Carmona, perdió la vida dentro del cuartel de la Guardia Nacional (GN) en Acapulco.
6

Sargento asesina a una militar dentro de cuartel de la Guardia Nacional en Guerrero

La Fiscalía de la CdMx confirmó que el abogado David Cohen Sacal falleció tras ser víctima de un ataque a balazos en las inmediaciones de la Ciudad Judicial.
7

Casos del abogado David Cohen serán parte de las investigaciones, afirma la FGJ-CdMx

8

#PuntosYComas ¬ La mayoría de los mexicanos apoya un aumento al impuesto a refrescos

A veces nos olvidamos del correo electrónico porque estamos más pendientes de likes, seguidores y videos virales, pero el email marketing sigue siendo el rey.
9

Satélites agujereados: investigadores vulneran bases de datos “secretas” de México

El PAN se relanza.
10

El PAN se “relanza” después de años de perder elecciones. Ahora se acaricia con MC

El Comisionado de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México, Luis Gómez Negrete, informó que se realizará un operativo de búsqueda de Ana Ameli García Gámez.
11

Comisión de Búsqueda de la CdMX anuncia megaoperativo para encontrar a Ana Ameli

"La alarma de Pemex sonó", pero hubo quien no pudo o quiso evacuar Poza Rica: Nahle.
12

Rocío Nahle descarta que fallara alertamiento en Poza Rica: "la alarma sonó", afirma