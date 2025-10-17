Américo Villarreal inaugura la Feria Tamaulipas 2025, fiesta de unidad y tradición

Redacción/SinEmbargo

16/10/2025 - 11:05 pm

El Gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, inauguró este jueves la Feria Tamaulipas 2025 que busca afianzarse como un catalizador socioeconómico.

Esta Feria busca convertirse en un motor económico para dinamizar el desarrollo regional, impulsar el turismo, el comercio local y toda actividad productiva que retribuya a la sociedad tamaulipeca. 

Ciudad de México, 16 de octubre (SinEmbargo).-El Gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, inauguró la tarde de este jueves la Feria Tamaulipas 2025 que busca afianzarse como un catalizador social que le permita a las y los tamaulipecos crecer económicamente y abrir oportunidades de desarrollo para la entidad norteña.

“Ya estamos de fiesta porque nos lo merecemos, por el trabajo, el empeño y la dedicación que hacemos día con día para salir adelante y tener en mejores condiciones a nuestra familia y es una muestra de que nos quitamos los miedos, que trabajamos en conjunto, que vemos las cosas con esperanza", dijo.

El mandatario estatal aseveró que este evento es un mensaje de unidad, de trabajo y de superación para todas y todos los tamaulipecos. Acompañado por la Presidenta del Sistema DIF Estatal, la doctora María de Villarreal, el Gobernador cortó el tradicional listón inaugural, en el Recinto Ferial de Ciudad Victoria y posteriormente encabezó un amplio recorrido durante el cual convivió con las familias que desde temprana hora llegaron para disfrutar de todos los atractivos que ofrece esta celebración.

Ante funcionarios federales y estatales, el Gobernador destacó la solidaridad del pueblo tamaulipeco y su contribución en todos los centros de acopio para apoyar a nuestros hermanos de los estados afectados por las lluvias, así como de las tareas de prevención que se realizan en Tampico y Madero por la creciente del río Pánuco.

"Aquí nos gusta estar trabajando y viendo por el bienestar de todos, que nadie se quede atrás, que nadie se quede afuera y que en Tamaulipas somos ejemplo en ese caminar, en este momento que nos ha tocado vivir", expresó.

Feria 2025 es incluyente, segura y familiar

La Secretaria de Economía de la entidad, Ninfa Cantú Deándar, expresó que la Feria 2025 es "incluyente, segura, familiar", con un profundo sentido social que tiene, además, un impacto económico importante para las y los tamaulipecos.

“Como usted lo instruyó, señor Gobernador, nuestra feria es un encuentro con nuestra identidad, un escaparate para el talento de nuestros emprendedores, artistas, gastronomía tradicional, productores, ganaderos, y tantas y tantos tamaulipecos que con orgullo vienen desde nuestras bellísimas regiones a compartir lo mejor de su tierra", destacó.

El Gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, inauguró este jueves la Feria Tamaulipas 2025 que busca afianzarse como un catalizador socioeconómico.
Con la marca "Hecho en Tamaulipas", la Feria busca afianzarse como un catalizador social que le permita a las y los tamaulipecos crecer económicamente y abrir oportunidades de desarrollo para la entidad norteña. Foto: Gobierno de Tamaulipas

La feria cuenta en esta ocasión con 40 juegos mecánicos, incluyendo cuatro nuevas atracciones, además de zona comercial con más de 100 emprendedores y microempresas dentro del pabellón “Hecho en Tamaulipas”, la cual representa una vitrina para la innovación, el talento local y la creatividad de las distintas regiones del estado.

También participan 24 dependencias estatales y organismos públicos descentralizados, así como los stands de los 43 municipios, que ofrecen lo mejor de sus atractivos turísticos, cultura, tradiciones y su gastronomía.

En el Teatro del Pueblo la cartelera artística este año cuenta con la presentación de: Los Tigrillos, Matisse, Kumbia Kings, Cardenales de Nuevo León, Lucha Libre, Disney Magic, Kumbre con K, Invasores, Liberación, Aleks Syntek y Pedro Fernández, en el gran cierre el 26 de octubre; mientras que en el Centro de Espectáculos actuarán Alfredo Olivas, Palomazo Norteño, El Trono de México, Christian Nodal y Grupo Firme.

El Gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, inauguró este jueves la Feria Tamaulipas 2025 que busca afianzarse como un catalizador socioeconómico.
El Gobernador Américo Villarreal participa de las actividades que se muestran en los diversos stands para promocionar el talento tamaulipeco. Foto: Gobierno de Tamaulipas

Como parte de las actividades agropecuarias, se llevarán a cabo la Exposición Nacional de la Raza Beefmaster, la Exposición Nacional de la Raza Brangus, la exposición de ovinos y caprinos, la exposición de maquinaria agrícola, así como diversas demostraciones de productos realizados con sorgo blanco, rodeo americano y una charreada.

