Avión privado con matrículas de México se desploma en Michigan y deja tres muertos

Redacción/SinEmbargo

17/10/2025 - 11:18 am

Según los primeros reportes, la aeronave se estrelló a los pocos minutos de haber despegado. Un ingeniero y los dos pilotos del avión murieron.

Ciudad de México, 17 de octubre (SinEmbargo).- Un avión privado que portaba matrículas mexicanas de desplomó ayer en la comunidad de Bath, Michigan, Estados Unidos. El accidente dejó un saldo de tres muertos, el total de la tripulación.

El percance fue dado a conocer por la Administración Federal de Aviación de los Estados Unidos (FAA, por sus siglas en inglés), que indicó que los bomberos de la zona reportaron el accidente cerca de las 17:00 horas.

La policía local también acudió al lugar de los hechos y confirmaron la muerte de las personas que iban a bordo del avión. Según los primeros reportes, la aeronave se estrelló a los pocos minutos de haber despegado.

“Además de la respuesta del Departamento de Bomberos y el Departamento de Policía del municipio de Bath, también se han presentado organizaciones de ayuda mutua para brindar asistencia“, explicó la FAA.

Según los datos de la Agencia Federal de Aviación Civil, la avioneta, un Hawker 800XP, está registrada bajo Aerolíneas del Centro, S.A. de C.V., con base en Aguascalientes.

Aunque las autoridades no han determinado las causas del accidente, adelantaron que la aeronave se encontraba en mantenimiento en el estado, y el vuelo de ayer era de prueba. Los muertos fueron los dos pilotos y un ingeniero.

