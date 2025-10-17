Viviendas dañadas por las lluvias en el país ascienden a 38 mil 872: Ariadna Montiel

Sugeyry Romina Gándara

17/10/2025 - 10:39 am

Poza Rica, afectaciones por lluvias

Actualmente se mantienen los 15 campamentos en los estados afectados de los Servidores de la Nación, quienes son los que realizan el levantamiento del censo de viviendas dañadas.

Ciudad de México, 17 de octubre (SinEmbargo). La Secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel, informó que el censo de viviendas dañadas en 72 municipios de los estados de Hidalgo, Veracruz, Puebla, Querétaro y San Luis Potosí afectados por las fuertes lluvias asciende, hasta el momento, a un total de 38 mil 872 viviendas.

Durante un enlace telefónico en la conferencia matutina de la Presidenta Claudia Sheinbaum, la funcionaria federal habló sobre el avance del censo. Consideró que durante este fin de semana habrá una mayor cobertura de la ayuda, debido a que se siguen incorporando brigadas de Servidores de la Nación para los trabajos de levantamiento de datos.

Con respecto a lo que se ha logrado, detalló que el estado de Veracruz es el que concentra el mayor número de vivienda con un total de 24 mil 525, le sigue Puebla con seis mil 335 mil, San Luis Potosí con un total de cuatro mil 956, Hidalgo con dos mil 64 y Querétaro con 992 viviendas.

Poza Rica sigue muy afectada por las inundaciones
Camionetas con población civil ofrecen ayuda humanitaria los damnificados. Foto: Jessamyn Nazario Mendo, Cuartoscuro

Detalló que actualmente se mantienen los 15 campamentos de los Servidores de la Nación, quienes son los que realizan el levantamiento. Al día de hoy ya se superan los tres mil 500 funcionarios que trabajan en el censo, y estimó que hacia el fin de semana esperan alcanzar la cifra de cinco mil funcionarios desplegados en los cinco estados.

“Se van a aumentar el número de campamentos para poder llegar a los municipios más lejanos y no trasladarnos mucho tiempo”, detalló.

Por su parte Emilia Calleja Alor, Directora General de la Comisión Federal de Electricidad, detalló que llevan el 95.4 por ciento con el restablecimiento de la electricidad donde en las últimas horas se restableció el suministro a siete mil 33 usuarios, en tanto que hay 12 mil 370 usuarios con el proceso de restablecimiento.

