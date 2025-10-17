Trump confirma bombardeo a otra lancha en el Caribe; habría sobrevivientes del ataque

Es el sexto ataque contra embarcaciones en el Caribe por parte del Gobierno de Trump, pero por primera vez hay sobrevivientes, aunque después fueron detenidos.

Ciudad de México, 17 de octubre (SinEmbargo).– El Gobierno de Donald Trump en Estados Unidos (EU) ha llevado a cabo este jueves un nuevo bombardeo contra una embarcación en el mar Caribe supuestamente involucrada en el narcotráfico en un ataque que, por primera vez desde el inicio de esta serie de operaciones emprendidas por Washington, ha dejado supervivientes, los cuales fueron detenidos por las fuerzas armadas estadounidenses.

Al ser cuestionado este viernes por el ataque, el Presidente confirmó que su Gobierno atacó a "un submarino narcotraficante", pero no detalló si hubo o no sobrevivientes ni detenidos.

"Atacamos un submarino. Era un submarino narcotraficante, construido específicamente para transportar grandes cantidades de droga, para que lo entiendan. No se trataba de un grupo de personas inocentes", dijo. En la misma conversación con medios, el inquilino de la Casa Blanca señaló la postura de su homólogo de Venezuela, Nicolás Maduro. "Lo ha ofrecido todo, tienes razón. ¿Sabes por qué? Porque no quiere meterse con Estados Unidos", aseguró.

Un cargo gubernamental reveló a distintas cadenas estadounidenses, incluidas ABC y NBC, que el ejército de EU realizó un ataque aéreo durante la jornada sin llegar a matar a toda la tripulación, como ha sido el caso de los cinco anteriores bombardeos de este tipo, que acabaron con la vida de hasta 27 personas de Venezuela, Colombia y Trinidad y Tobago.

.@POTUS: "We attacked a submarine. That was a drug-carrying submarine built specifically for the transportation of massive amounts of drugs — just so you understand. This was not an innocent group of people." pic.twitter.com/4dTsbysG3c — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) October 17, 2025

A la par de The Associated Press, citó a dos funcionarios, incluido uno de la Defensa, que afirmó que EU detuvo a los sobrevivientes del ataque militar. "No quedó claro de inmediato qué se haría con los sobrevivientes, quienes, según las fuentes, se encontraban retenidos en un buque de la Armada estadounidense", indicó la agencia.

Unas horas antes, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, insistió en la legitimidad del Gobierno de Trump para ejecutar este tipo de ataques y argumentaba que "no debería haber sorpresa alguna por esto". "El Presidente hizo campaña sobre el uso de todos los medios posibles para perseguir a los cárteles de la droga que llevan demasiado tiempo traficando con sustancias ilícitas en nuestro país", dijo.

Por su parte, Venezuela envió este jueves, en línea con lo anunciado en la víspera por el Presidente del país, Nicolás Maduro, una carta al Secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, y al Consejo de Seguridad, a fin de llamarles la atención sobre las operaciones militares de Estados Unidos en las aguas caribeñas.

Son ataques contra pescadores, incluidos colombianos, denuncia Petro

El Presidente de Colombia, Gustavo Petro, afirmó que los ataques que está lanzando Estados Unidos en las últimas semanas sobre el mar Caribe están cayendo "probablemente" contra pescadores colombianos, después de que un último bombardeo se llevó por delante una lancha de pescadores de Trinidad y Tobago.

BREAKING: Trump has just purposefully murdered more civilians off the coast of Venezuela. pic.twitter.com/ZuxfsvcVSz — Brian Krassenstein (@krassenstein) October 14, 2025

Petro vinculó la tensa relación con EU con estos ataques sobre la región y señaló que la retirada de Colombia de la lista de países que luchan contra las drogas que elabora Washington tiene como consecuencia "lo que está pasando en el mar Caribe".

"Los misiles están cayendo probablemente sobre lanchas colombianas y sobre pescadores", dijo Petro en una entrevista para los canales institucionales de su país. "Ya sabemos que en Trinidad también, sobre pescadores", añadió.

Petro advirtió de los riesgos que suponen esta escalada de las tensiones en la región por decisión de la Administración Trump y cuestionó a quienes aplauden una eventual intervención militar estadounidense en Venezuela.

"Creen que es un jueguito, que va a llegar una operación, se lleva a Maduro y se acabó, como si nada hubiera pasado", dijo el mandatario, quien ha recordado que el único interés que tiene Trump en Venezuela es el petróleo, al tiempo que advirtió de que el siguiente país podría ser Colombia.

Nuevos ataques en el Caribe, confirma Trump

El Presidente Trump anunció el martes un ataque militar letal contra una embarcación presuntamente vinculada al narcotráfico y al terrorismo, en aguas internacionales, frente a la costa de Venezuela, nuevamente sin ofrecer pruebas ni darle debido proceso a los señalados.

En una publicación en Truth Social, el mandatario estadounidense afirmó que el operativo fue ejecutado bajo su autoridad como comandante en jefe y dejó un saldo de seis hombres muertos, identificados como “narcoterroristas”.

“El ataque se llevó a cabo en aguas internacionales, y seis narcoterroristas masculinos a bordo de la embarcación murieron en el ataque. Ninguna fuerza estadounidense resultó herida”, afirmó.

Este es el quinto ataque letal en el Caribe confirmado por la Administración Trump, desde que EU declaró que trataría a presuntos narcotraficantes como “combatientes ilegales”; el sexto ataque, ocurrido el jueves, sigue sin ser confirmado oficialmente por Washington.

Carta blanca para la CIA en Venezuela

Trump también confirmó el miércoles que autorizó a la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés) realizar operaciones encubiertas en Venezuela, en una nueva escalada de tensiones con la Nación dirigida por Nicolás Maduro y tras diversas operaciones militares en el Caribe contra presuntos narcotraficantes de dicho país.

“Autoricé a la CIA que entre a Venezuela por dos razones: primero, vaciaron sus prisiones y nos enviaron criminales… Lo otro es la droga. Muchas drogas vienen por mar. Pero ahora vamos a enfocarnos en tierra”, afirmó Trump.

Ayer, el mandatario republicano anunció el más reciente ataque militar letal contra una embarcación presuntamente vinculada al narcotráfico y al terrorismo, en aguas internacionales, frente a la costa de Venezuela. Ahora, Trump aclaró que planea intervenir en el territorio, como había adelantado previamente The New York Times.

De acuerdo con el medio estadounidense, la agencia podría emprender acciones encubiertas contra Maduro o su Gobierno de forma unilateral o en conjunto con una operación militar más amplia. "No se sabe si la CIA está planeando alguna operación en Venezuela o si las autorizaciones están pensadas como una medida de contingencia", sostuvo el diario.

–Con información de Europa Press.