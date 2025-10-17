Trump confirma bombardeo a otra lancha en el Caribe; habría sobrevivientes del ataque

Redacción/SinEmbargo

17/10/2025 - 3:23 pm

Una fuente del Gobierno de Trump confirmó el sexto ataque contra una embarcación en el Caribe, pero por primera vez habría sobrevivientes.

Es el sexto ataque contra embarcaciones en el Caribe por parte del Gobierno de Trump, pero por primera vez hay sobrevivientes, aunque después fueron detenidos.

Ciudad de México, 17 de octubre (SinEmbargo).– El Gobierno de Donald Trump en Estados Unidos (EU) ha llevado a cabo este jueves un nuevo bombardeo contra una embarcación en el mar Caribe supuestamente involucrada en el narcotráfico en un ataque que, por primera vez desde el inicio de esta serie de operaciones emprendidas por Washington, ha dejado supervivientes, los cuales fueron detenidos por las fuerzas armadas estadounidenses.

Al ser cuestionado este viernes por el ataque, el Presidente confirmó que su Gobierno atacó a "un submarino narcotraficante", pero no detalló si hubo o no sobrevivientes ni detenidos.

"Atacamos un submarino. Era un submarino narcotraficante, construido específicamente para transportar grandes cantidades de droga, para que lo entiendan. No se trataba de un grupo de personas inocentes", dijo. En la misma conversación con medios, el inquilino de la Casa Blanca señaló la postura de su homólogo de Venezuela, Nicolás Maduro. "Lo ha ofrecido todo, tienes razón. ¿Sabes por qué? Porque no quiere meterse con Estados Unidos", aseguró.

Un cargo gubernamental reveló a distintas cadenas estadounidenses, incluidas ABC y NBC, que el ejército de EU realizó un ataque aéreo durante la jornada sin llegar a matar a toda la tripulación, como ha sido el caso de los cinco anteriores bombardeos de este tipo, que acabaron con la vida de hasta 27 personas de Venezuela, Colombia y Trinidad y Tobago.

A la par de The Associated Press, citó a dos funcionarios, incluido uno de la Defensa, que afirmó que EU detuvo a los sobrevivientes del ataque militar. "No quedó claro de inmediato qué se haría con los sobrevivientes, quienes, según las fuentes, se encontraban retenidos en un buque de la Armada estadounidense", indicó la agencia.

Unas horas antes, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, insistió en la legitimidad del Gobierno de Trump para ejecutar este tipo de ataques y argumentaba que "no debería haber sorpresa alguna por esto". "El Presidente hizo campaña sobre el uso de todos los medios posibles para perseguir a los cárteles de la droga que llevan demasiado tiempo traficando con sustancias ilícitas en nuestro país", dijo.

Por su parte, Venezuela envió este jueves, en línea con lo anunciado en la víspera por el Presidente del país, Nicolás Maduro, una carta al Secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, y al Consejo de Seguridad, a fin de llamarles la atención sobre las operaciones militares de Estados Unidos en las aguas caribeñas.

Son ataques contra pescadores, incluidos colombianos, denuncia Petro

El Presidente de Colombia, Gustavo Petro, afirmó que los ataques que está lanzando Estados Unidos en las últimas semanas sobre el mar Caribe están cayendo "probablemente" contra pescadores colombianos, después de que un último bombardeo se llevó por delante una lancha de pescadores de Trinidad y Tobago.

Petro vinculó la tensa relación con EU con estos ataques sobre la región y señaló que la retirada de Colombia de la lista de países que luchan contra las drogas que elabora Washington tiene como consecuencia "lo que está pasando en el mar Caribe".

"Los misiles están cayendo probablemente sobre lanchas colombianas y sobre pescadores", dijo Petro en una entrevista para los canales institucionales de su país. "Ya sabemos que en Trinidad también, sobre pescadores", añadió.

Petro advirtió de los riesgos que suponen esta escalada de las tensiones en la región por decisión de la Administración Trump y cuestionó a quienes aplauden una eventual intervención militar estadounidense en Venezuela.

"Creen que es un jueguito, que va a llegar una operación, se lleva a Maduro y se acabó, como si nada hubiera pasado", dijo el mandatario, quien ha recordado que el único interés que tiene Trump en Venezuela es el petróleo, al tiempo que advirtió de que el siguiente país podría ser Colombia.

Nuevos ataques en el Caribe, confirma Trump

El Presidente Trump anunció el martes un ataque militar letal contra una embarcación presuntamente vinculada al narcotráfico y al terrorismo, en aguas internacionales, frente a la costa de Venezuela, nuevamente sin ofrecer pruebas ni darle debido proceso a los señalados.

En una publicación en Truth Social, el mandatario estadounidense afirmó que el operativo fue ejecutado bajo su autoridad como comandante en jefe y dejó un saldo de seis hombres muertos, identificados como “narcoterroristas”.

“El ataque se llevó a cabo en aguas internacionales, y seis narcoterroristas masculinos a bordo de la embarcación murieron en el ataque. Ninguna fuerza estadounidense resultó herida”, afirmó.

Este es el quinto ataque letal en el Caribe confirmado por la Administración Trump, desde que EU declaró que trataría a presuntos narcotraficantes como “combatientes ilegales”; el sexto ataque, ocurrido el jueves, sigue sin ser confirmado oficialmente por Washington.

Carta blanca para la CIA en Venezuela

Trump también confirmó el miércoles que autorizó a la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés) realizar operaciones encubiertas en Venezuela, en una nueva escalada de tensiones con la Nación dirigida por Nicolás Maduro y tras diversas operaciones militares en el Caribe contra presuntos narcotraficantes de dicho país.

“Autoricé a la CIA que entre a Venezuela por dos razones: primero, vaciaron sus prisiones y nos enviaron criminales… Lo otro es la droga. Muchas drogas vienen por mar. Pero ahora vamos a enfocarnos en tierra”, afirmó Trump.

Ayer, el mandatario republicano anunció el más reciente ataque militar letal contra una embarcación presuntamente vinculada al narcotráfico y al terrorismo, en aguas internacionales, frente a la costa de Venezuela. Ahora, Trump aclaró que planea intervenir en el territorio, como había adelantado previamente The New York Times.

De acuerdo con el medio estadounidense, la agencia podría emprender acciones encubiertas contra Maduro o su Gobierno de forma unilateral o en conjunto con una operación militar más amplia. "No se sabe si la CIA está planeando alguna operación en Venezuela o si las autorizaciones están pensadas como una medida de contingencia", sostuvo el diario.

   –Con información de Europa Press.

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Francisco Ortiz Pinchetti

País desamparado

“La suma de una catástrofe humanitaria con fallas de previsión, la impunidad en las ejecuciones de alto...
Por Francisco Ortiz Pinchetti
Leopoldo Maldonado

Un gobierno nos vigila

"Este entramado normativo representa el nuevo rostro del espionaje, uno que ya no es clandestino, sino legalizado. Lo...
Por Leopoldo Maldonado
Jorge Javier Romero Vadillo

La izquierda de dogma y de consigna

"Para la izquierda atrincherada en la consigna, hay que escoger un paquete cerrado: o estás con Palestina...
Por Jorge Javier Romero Vadillo
María Rivera

Infamia

"Esa infamia es la que sobrevive y continúa, de la que es cómplice Donald Trump y la...
Por María Rivera
+ Sección

Opinión en Video

Los fascistas argentinos y sus fans feminicidas
Por Héctor Alejandro Quintanar

Los fascistas argentinos y sus fans feminicidas

Igual que PRI, PAN y PRD, podría naufragar la 4T
Por Pedro Mellado Rodríguez

Igual que PRI, PAN y PRD, podría naufragar la 4T

La desastrosa historia del Fondo de Desastres
Por Fabrizio Mejía Madrid

La desastrosa historia del Fondo de Desastres

Bombas en Caracas y en McDonalds
Por Juan Carlos Monedero

Bombas en Caracas y en McDonalds

La historia es indulgente con el saqueo a Pemex
Por Mario Campa

La historia es indulgente con el saqueo a Pemex

Instructivo para vivir
Por Óscar de la Borbolla

Instructivo para vivir

El regocijo de los canallas
Por Álvaro Delgado Gómez

El regocijo de los canallas

Aduanales y contrabando
Por Ana Lilia Pérez

Aduanales y contrabando

Ruido y nueces
Por Alejandro Páez Varela

Ruido y nueces

Nepotismo honorario
Por Muna D. Buchahin

Nepotismo honorario

+ Sección

Galileo

Las personas que se sienten apoyadas por familiares, amigos y colegas tienden a tener mejor salud mental, desempeñarse más eficazmente en áreas sociales.

Estudio revela cuál es la clave para la felicidad... y no, no es el dinero ni la fama

Investigaciones científicas sugieren que las mujeres no sólo duermen de forma diferente a los hombres, sino que también necesitan dormir más para recuperarse.

Las mujeres necesitan dormir más que los hombres y la ciencia las respalda

Uruguay se convirtió en el primer país de Latinoamérica en legislar la eutanasia, o "muerte digna".

Uruguay se convierte en el primer país de América Latina en legalizar la eutanasia

A veces nos olvidamos del correo electrónico porque estamos más pendientes de likes, seguidores y videos virales, pero el email marketing sigue siendo el rey.

Satélites agujereados: investigadores vulneran bases de datos “secretas” de México

Saber si un perro es zurdo o diestro puede parecer una simple curiosidad, pero conocerlo ayuda a entender mejor su comportamiento y su forma de relacionarse.

¿Tu perro es zurdo o diestro? Descúbrelo con 3 pruebas y cómo influye en su carácter

Científicos alemanes descubrieron 04_A06; un anticuerpo capaz de bloquear el acceso del VIH a las células.

Científicos descubren en Alemania un anticuerpo capaz de contener parcialmente el VIH

Escuchar el sonido de la voz de su madre promueve el desarrollo de las vías del lenguaje en el cerebro de un bebé prematuro, según un nuevo estudio.

Escuchar voz de la madre acelera el desarrollo cerebral en bebés prematuros: estudio

Investigadores demostraron que las enormes estatuas de la isla de Rapa Nui fueron transportadas de pie, "caminando", hasta su ubicación actual.

Científicos prueban que estatuas de la Isla de Pascua "caminaron" hasta su lugar

La investigación en vacunas contra el cáncer está dando pasos de gigante. Científicos están desarrollando una vacuna que combate tumores y podrían prevenirlos.

Vacuna basada en nanopartículas puede prevenir estos tipos de cáncer, revela estudio

Un equipo internacional de coliderado por el Instituto Geológico y Minero de España descubrió en Marruecos un fósil, bautizado como "Atlascystis acantha".

¿Cómo surgió la simetría en las estrellas de mar? Estudio de un fósil arroja claves

