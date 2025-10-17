Aires de guerra. Maduro moviliza ejército y paramilitares para resistir una invasión

Estados Unidos ha enviado armamento avanzado al Caribe y a los cielos al norte de Venezuela, incluidos ocho buques de guerra de la Armada, un submarino de ataque, aviones de combate F-35B, aviones espía P-8 Poseidon y drones MQ-9 Reaper.

Nueva York/Ciudad de México, 17 de octubre (SinEmbargo).– “Levanten la mano los que quieren ser esclavos de los gringos, levanten la mano los que quieren ser colonia de los gringos, levanten la mano los que apoyan una invasión militar de los gringos”, gritó Nicolás Maduro hace una semana. Venezuela está desplazando tropas a posiciones en la costa caribeña y movilizando lo que el Presidente afirma es una milicia de millones de hombres, de acuerdo a varios medios, entre ellos The Wall Street Journal.

Estados Unidos tiene más militares en el Caribe que nunca desde la década de 1980. Esto adelanta su voluntad de invadir, otra vez, un país latinoamericano.

“He recibido cartas de varios pueblos indígenas dispuestos a defender a Venezuela [...] somos un pueblo que queremos la paz y, si quieres la paz, prepárate para ganar la paz con la unión nacional permanente”, agregó Maduro.

🔴🇻🇪 El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, interviene en la movilización en defensa de la soberanía y la paz que se realiza en Caracas. 📌 "Somos un pueblo que amamos la paz, añoramos la paz, disfrutamos la paz, y si quieres la paz, prepárate para ganar la paz con la Unión… pic.twitter.com/aLo8Mx5u4D — Extra News Mundo (@extranewsmundo) October 12, 2025

La televisión estatal, la radio y las redes sociales difunden información de Estados Unidos como un “Estado rapaz, de corte nazi, que pretende adueñarse de la riqueza petrolera del país”, dice el diario estadounidense. Agrega que el ejército venezolano, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, se está posicionando para repeler cualquier invasión.

Megan Mineiro, en Washington, reporta en The New York Times este viernes que un grupo bipartidista en el Senado está planeando forzar una votación sobre una legislación que prohibiría a Estados Unidos participar en hostilidades dentro de Venezuela sin autorización explícita del Congreso. “La medida enfrenta grandes dificultades dada la renuencia de la mayoría de los legisladores republicanos a desafiar al Presidente Trump, quien con toda seguridad la vetaría. Sin embargo, una votación sobre la legislación, que es obligatoria, dejaría constancia en el Congreso sobre si frenar la creciente y legalmente cuestionable campaña militar de Trump contra Venezuela”.

Los senadores Tim Kaine de Virginia y Adam B. Schiff de California, ambos demócratas, se han unido al Senador Rand Paul de Kentucky, un republicano, en la resolución. Están preocupados de que la orden de la administración Trump de una acción encubierta de la CIA en Venezuela podría ser el primer paso hacia una guerra total, dice el diario.

“La medida impediría al Presidente llevar a cabo cualquier acción militar ‘dentro o contra’ Venezuela, a menos que estuviera ‘explícitamente autorizada por una declaración de guerra o una autorización específica para el uso de la fuerza militar’ del Congreso. Según la Ley de Poderes de Guerra de 1973, cuyo objetivo era limitar la facultad del Presidente para entrar en un conflicto armado sin el consentimiento del Congreso, dicha resolución debe ser considerada y votada mediante procedimientos acelerados”, agrega el reporte desde el Capitolio.

Todo esto suena a juegos de guerra, previos a cualquier invasión.

Imágenes difundidas en Venezuela, que reseña la prensa de Estados Unidos, “muestran a milicianos —hombres y mujeres, a menudo venezolanos mayores y algo regordetes— corriendo carreras de obstáculos, arrastrándose bajo alambres de púas y disparando fusiles”, señala The Wall Street Journal. “Las fuerzas armadas venezolanas, que según los expertos militares cuentan en teoría con 125 mil soldados, marchan en formación, con tropas subiendo a vehículos blindados y transportando cajas de municiones. Los aviones de combate rusos del país aparecen en imágenes surcando el cielo”.

Estados Unidos ha enviado armamento avanzado al Caribe y a los cielos al norte de Venezuela, incluidos ocho buques de guerra de la Armada, un submarino de ataque, aviones de combate F-35B, aviones espía P-8 Poseidon y drones MQ-9 Reaper, de acuerdo con el mismo diario.

El Pentágono ha desplegado fuerzas de élite de operaciones especiales, incluyendo el sigiloso 160 Regimiento de Aviación de Operaciones Especiales del Ejército, los “Night Stalkers”, dice The Wall Street Journal citando a un funcionario estadounidense. La unidad realiza misiones para comandos como los Boinas Verdes, los SEAL de la Armada y la Fuerza Delta, “y es famosa por su participación en el ataque que mató a Osama bin Laden”. Grandes helicópteros de transporte de tropas y de ataque forman parte de la operación, y algunas aeronaves realizan vuelos de entrenamiento a menos de 90 millas de Venezuela, dice.

📰 CARAYACA: EL PUEBLO CAMPESINO SE LEVANTA CON EL MACHETE EN ALTO POR LA DEFENSA DE LA PATRIA En un acto cargado de patriotismo, conciencia revolucionaria y espíritu bolivariano, el vicepresidente sectorial de Política, Seguridad Ciudadana y Paz, y ministro del Poder Popular… pic.twitter.com/rnb9Xh6yHQ — Con el Mazo Dando (@ConElMazoDando) October 16, 2025

“El Pentágono también envió bombarderos B-52 el miércoles cerca de La Orchila, según datos de seguimiento de vuelos, una isla venezolana donde las fuerzas de Maduro realizaron ejercicios el mes pasado con aviones, buques de guerra y vehículos anfibios. Las aeronaves transportan cargas pesadas, pero también realizan tareas de vigilancia. Hasta la fecha, Estados Unidos ha llevado a cabo al menos cinco ataques contra supuestos barcos cargados de drogas, con un saldo de 27 muertos en una inusual demostración de fuerza estadounidense contra el narcotráfico. Los atentados son controvertidos. Algunos legisladores estadounidenses afirman que los asesinatos equivalen a ejecuciones extrajudiciales. La administración Trump afirma que los presuntos narcotraficantes son terroristas que representan una amenaza inminente”, sostiene el diario estadounidense.

“Ahora ciertamente estamos mirando hacia la tierra”, dijo Trump el miércoles, “porque tenemos el mar muy bajo control”.

Trump confirma que autorizó operaciones de la CIA en Venezuela 🇻🇪🇺🇸 pic.twitter.com/cJY6awcGc6 — El Necio (@ElNecio_Cuba) October 15, 2025

Hasta ahora, el gobierno ha enfatizado que sus ataques contra presuntos narcotraficantes en el Caribe se llevaron a cabo en aguas internacionales. Una acción militar directa contra Venezuela constituiría una grave escalada. Muchos republicanos han adoptado la filosofía de política exterior de “Estados Unidos primero” de Trump y su esfuerzo por sacar al país de los conflictos en el extranjero, pocos en el Congreso se han pronunciado en contra de los ataques en el mar o la perspectiva de una escalada con Venezuela.