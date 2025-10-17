Trump admite que arancel del 100% a China "no es sostenible"; confirma reunión con Xi

Trump ha rebajado sustancialmente su tono sobre China: dijo que los elevados aranceles que le ha aplicado al país asiático "no son sostenibles"; se reunirá con Xi en dos semanas.

Ciudad de México, 17 de octubre (SinEmbargo).– El Presidente de Estados Unidos (EU), Donald Trump, ha rebajado el tono beligerante contra China en dos vertientes: primero, ha confirmado este viernes que tiene intención de reunirse con su homólogo de China, Xi Jinping, dentro de dos semanas en Corea del Sur; luego, ha dejado ver que los aranceles elevados de más del 100 por ciento contra el país asiático, en el contexto de la guerra económica declarada por el mandatario estadounidense, "no son sostenibles".

"Siempre están buscando generar una ventaja", ha indicado el Presidente en una entrevista concedida a la división económica de la cadena estadounidense Fox News, "y es un tema muy complejo, porque China nos ha dejado hechos unos zorros y nos han estafado desde el primer día", añadió el republicano, quien señaló como responsable último de la situación al fallecido Presidente Richard Nixon y su aperturista política hacia el gigante asiático, en especial con su histórica visita de 1972.

Trump, no obstante, ha dedicado palabras amables al Presidente de China. "Un líder muy fuerte, un hombre extraordinario". Pero una declaración clave es que el republicano ha dicho que los elevados aranceles contra el país asiático "no son sostenibles". "No es sostenible, pero esa es la cifra. Probablemente no lo sea; podría mantenerse. Pero ellos me obligaron a hacerlo", añadió.

BARTIROMO: If you put that 100% tariff on top of what's in place already, you'd have a 157% tariff on China. What is that gonna do to the economy? TRUMP: It's not sustainable, but that's what the number is. It's probably not. You know, it could stand. But they forced me to do… pic.twitter.com/7B9lznyW4o — Aaron Rupar (@atrupar) October 17, 2025

"Nos reuniremos en un par de semanas. De hecho, nos reuniremos en Corea del Sur con el presidente Xi y otras personas. Pero nos reuniremos. Tenemos una reunión aparte", ha explicado en un tono más sosegado que el de hace una semana.

EU eleva aranceles, pero China a su manera

Y es que el Presidente Trump había anunciado el viernes de la semana pasada que impondrá nuevos aranceles del 100 por ciento a las importaciones de China, además de cualquier arancel que esté pagando actualmente, a partir del 1 de noviembre. La noticia generó un impacto negativo en los mercados mundiales, además de afectar al peso mexicano, que registró una caída de 0.41 por ciento

Además, el mandatario estadounidense dijo que, también a partir de esa fecha, pondría controles de exportación a "todo y cualquier software crítico", lo cual también impacta a China y a otros países asiáticos, además de los aranceles.

De acuerdo con la cadena especializada en economía CNBC, alrededor del 70 por ciento del suministro mundial de tierras raras proviene de China y estos minerales son esenciales para las industrias de alta tecnología, como la automotriz, la defensa y los semiconductores.

En su red Truth Social, el propio Trump se refirió a la decisión del gigante asiático. “Se acaba de saber que China ha adoptado una postura extraordinariamente agresiva en materia de comercio al enviar una carta extremadamente hostil al mundo, declarando que, a partir del 1 de noviembre de 2025, impondrá controles de exportación a gran escala sobre prácticamente todos los productos que fabrica, y algunos que ni siquiera son fabricados por ellos”, escribió el Presidente estadounidense.

Estados Unidos y China llevan muchas rondas de negociaciones comerciales que han logrado poco, excepto el posible acuerdo sobre TikTok. Los elevados aranceles impuestos por ambos países entrarán en vigor el próximo mes, un aplazamiento que disfruta México. Pero lo que suceda entre Estados Unidos y China tendrá consecuencias para la economía mundial. Y la disputa parece intensificarse: al preguntarle el miércoles si se encontraban en una guerra comercial sostenida, el Presidente Donald Trump respondió: “Bueno, ahora sí”.

El Secretario del Tesoro, Scott Bessent, indicó el miércoles que es posible una tregua arancelaria extendida , pero añadió: “Todo eso se negociará en las próximas semanas”. Bessent critica a China por los límites propuestos a las exportaciones de minerales críticos, el punto medular entre ambos: la Administración Trump está muy preocupada por estos minerales, cuya producción global está dominada por China.

Los chinos saben que pueden dañar industrias clave de Estados Unidos, desde automóviles hasta chips e inteligencia artificial. Y al mismo tiempo, China está muy molesta por las restricciones occidentales a la tecnología, especialmente a los productos relacionados con la IA. Trump intenta romper su dependencia de China para obtener minerales críticos. Pero esto podría llevar años y marcar el comienzo de una nueva era en la política industrial estadounidense.

China advierte a Trump por Taiwán

Las autoridades de China han alertado este viernes a Estados Unidos de que tomar medidas encaminadas en "armar a Taiwán" constituye un "juego de azar muy peligroso" por el que Washington podría acabar "pagando un precio muy alto", unas palabras con las que ha criticado la aprobación por parte del Senado estadounidense de una ley que refuerza la cooperación militar con la isla.

El portavoz del Ministerio de Defensa de China, Zhang Xiaogang, ha instado durante una rueda de prensa a Washington a descartar el uso de la "carta de Taiwán" en el marco de su política exterior y ha incidido en que se trata de una "cuestión propia de su política interna".

Zhang ha advertido así de que estas acciones "socavan la soberanía, la seguridad y el desarrollo de China, además de poner en peligro la paz y la estabilidad a nivel global". "China se opone tajantemente a este tipo de acciones. La cuestión de Taiwán es una línea roja en las relaciones con Estados Unidos y no debe ser cruzada", ha aseverado.

Así se ha pronunciado después de que el Senado estadounidense diera el visto bueno a la Ley de Autorización de Defensa Nacional, que incluye una iniciativa de "cooperación en materia de seguridad" para Taiwán y busca reforzar la cooperación entre las partes en este terreno.

–Con información de Europa Press.