Juez vincula a proceso a detenidos por desaparición de Kimberly, alumna del CCH

La defensa intentó, sin éxito, presentar pruebas en un intento por deslindar a los dos detenidos del caso de Kimberly.

Ciudad de México, 17 de octubre (SinEmbargo).- Gabriel Rafael "N" y Paulo Alberto "N", quienes permanecen en prisión preventiva justificada por su probable participación en la desaparición de Kimberly Hilary Moya González, estudiante de 16 años del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Naucalpan, fueron vinculados a proceso por el delito de desaparición cometida por particulares.

Tras una audiencia de alrededor de siete horas, el Juez determinó que las pruebas presentadas por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJ-Edomx) eran idóneas, pertinentes y suficientes para la resolución.

La defensa había intentado, sin éxito, presentar pruebas en un intento por deslindar a los dos detenidos del caso. Una de las evidencias fue un dictamen pericial en criminalística y terminología, por el que se aseguró que las botas aseguradas en el taller donde trabajaba Gabriel "N" no presentaban manchas de sangre.

Entre los indicios presentados al Juez destacan análisis de cámaras de videovigilancia y pruebas de ADN.

"Los resultados de diversos análisis periciales establecieron la participación de ambos sujetos previo a la desaparición de la víctima. Autoridades de los tres órdenes de Gobierno continúan con acciones búsqueda para localizar a la adolescente", explicó la FGJ-Edomex ayer, en un comunicado.

Fiscalía del Edomex investiga desaparición de Kimberly

El pasado 2 de octubre, al salir de un café-Internet, alrededor de las 16:14 horas, Kimberly caminaba sobre la calle Filomeno Mata, esquina con calle Diagonal Minas, en la colonia San Rafael Chamapa, en Naucalpan, cuando Gabriel Rafael "N" corrió hacia ella y la dirigió hacia el lugar donde se encontraba un vehículo marca Volkswagen, tipo sedán, color gris, el cual era conducido por Paulo Alberto "N", quien la esperaba sobre la calle Diagonal Minas, de acuerdo con las autoridades.

"De las indagaciones se infiere que ambos sujetos privaron de la libertad a la adolescente, subiéndose con ella al referido vehículo y huyeron del lugar con la finalidad de ocultar su paradero y negar información sobre su destino o ubicación", argumentó la Fiscalía mexiquense.

Para la localización de Kimberly, quien sigue desaparecida tras 12 días desde que salió a imprimir su tarea, la Fiscalía del Edomex cateó un taller donde Gabriel Rafael "N" desempeña su oficio de tornero. "Durante la inspección, se localizaron unas botas color café que presentaban manchas aparentemente hemáticas [sangre], motivo por el cual se dio intervención a un perito en genética forense a fin de realizar análisis y confronta genética del indicio con las muestras biológicas de los padres de la víctima", reveló la dependencia.