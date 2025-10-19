DATOS ¬ Diez millones en 3 meses: derroche de Mariana y Samuel en redes es incesante

La pareja gastó en promedio 111 mil pesos al día en esta publicidad en las redes de Meta. Hubo un pago de 600 mil pesos para promocionar un sólo posteo en Instagram, de su vida familiar. En otros se destacan acciones de la administración de Samuel García al llegar a su Cuarto Informe de Gobierno.

Ciudad de México, 19 de octubre (SinEmbargo).- El Gobernador Samuel García y su esposa Mariana Rodríguez Cantú derrocharon millones de pesos en los últimos tres meses en redes sociales para publicitar el Cuarto Informe de Gobierno del emecista; que Nuevo León será sede del Mundial de Futbol y fotos familiares, al estilo de una campaña electoral.

En sus cuentas personales de Facebook e Instagram se registraron del 15 de julio a la fecha pagos de pauta por 10 millones de pesos, de acuerdo con la Biblioteca de Anuncios de Meta.

Según Julieta López, vocera del Gobierno de Nuevo León, esta publicidad en las redes de Meta la pagaron el propio Gobernador y su esposa, pero hay datos que ponen en duda esa afirmación. Varios de los anuncios en la cuenta de Samuel García incluyen videos y carteles de la campaña del Gobierno estatal.

Además, el político reportó tener desde 2021 un ingreso anual promedio de 4.5 millones, con un máximo de 7 millones en 2024, y a su nombre aparecen anuncios por 6.1 millones de pesos sólo tres meses.

“No se pueden ni se debe de pagar con recurso público porque es ilegal. Nunca lo hemos hecho. Se cubren con sus propios recursos. Meta lo especifica claramente porque transparenta el gasto. En sus páginas personales lo que se pauta, lo pagan ellos. Con sus recursos personales”, dijo a SinEmbargo la funcionaria del Gobierno de Nuevo León.

“Llama mucho la atención el gasto, pero proviene de su empresa privada, que ya tenía y tiene mucho antes de ser Gobernador”, agregó.

A lo anterior se suma la publicidad en YouTube. En el Sistema de Transparencia de Google aparecen 100 anuncios para aumentar la visibilidad de al menos 13 spots del Cuarto Informe de García, con el lema “en tiempo y forma” y uno donde se destaca la labor de su esposa con el proyecto Capullos.

La contratación de pauta en YouTube estuvo a cargo de la compañía Nauka Comunicación Estratégica, que en 2024 y en 2025 firmó contratos con el gobierno de Nuevo León por 69 millones de pesos, justo para la promoción en redes sociales.

Entre los 100 anuncios para el Cuarto Informe, la mayoría incluye el dato de que los anuncios fueron pagados por el Gobierno de Nuevo León, excepto en los de un spot denominado “Don Emilio y Doña Delfina”, donde firma como “sponsor” Samuel García y en el que se muestra al Gobernador entregando una silla de ruedas y otros apoyos a una pareja de adultos mayores.

En el sistema de Transparencia Presupuestaria de Google no aparece el dato de cuánto se pagó por cada uno de los 100 anuncios, ya que hasta ahora no están registrados en el rubro de “anuncios políticos”.

SinEmbargo preguntó al Gobierno de Nuevo León cuánto se había destinado a la promoción del Cuarto Informe de García en Youtube pero hasta el cierre de la edición no hubo respuesta.

Otros anuncios de Movimiento Ciudadano tienen registrado un pago de pauta de entre 5 mil y hasta 200 mil pesos. Si en cada uno de los 100 anuncios para el Cuarto Informe de Samuel García se invirtieron al menos 20 mil pesos, el costo habría sido de 2 millones.

Las dudas sobre la publicidad para sus cuentas personales

Según la titular de Comunicación del Gobierno de Nuevo León, Samuel y Mariana pagaron de su propio bolsillo los 724 anuncios en sus cuentas personales de Facebook e Instagram. Lo que sería un lujo más para la pareja que vive en uno de los municipios más ricos del país y que tiene nueve empresas a su nombre.

Sin embargo, como ya mencionamos, en varios casos los anuncios pautados a nombre de Samuel García en Facebook e Instagram son spots del Gobierno de Nuevo León, con sus logos y tipografía. Lo mismos que aparecen en YouTube, en ese caso sí indicando que el pago de publicidad lo hizo el Gobierno de Nuevo León.

García firmó a su nombre un gasto de 6 millones 110 mil pesos en anuncios en sólo tres meses, mientras en su declaración patrimonial más reciente declaró tener un ingreso de 7 millones de pesos en todo 2024, tanto por su sueldo como Gobernador como por su actividad empresarial. Si tuviera un ingreso similar este año, entonces habría destinado el 87 por ciento de sus ganancias únicamente al pago de publicidad en las redes sociales.

Entre 2022 y 2024, el ingreso promedio declarado por García fue de 4.5 millones de pesos al año, siendo 2024 su año más abundante, luego de ganar 2.8 millones en 2021; 4.2 millones en 2022 y 3.8 millones en 2023. Las cifras muestran una tendencia creciente de su riqueza.

Los gastos de Mariana Rodríguez

La Biblioteca de Anuncios de Meta muestra que la excandidata a la alcaldía de Monterrey, Mariana Rodríguez, destinó exactamente 3 millones 900 mil pesos en publicidad, del 15 de julio al 12 de octubre. Y a la promoción naranja se sumaron 1 millón 640 mil pesos que registró la cuenta del Gobierno de Nuevo León.

La cifra total implica que Samuel y Mariana hicieron en promedio un gasto diario de 111 mil pesos en este tipo de publicidad en el periodo revisado.

En sus posteos patrocinados, el Gobernador destaca acciones de seguridad y de economía que atribuye a su administración, además de mencionar que la entidad será sede del Mundial de futbol.

“¿Listos para la Copa Mundial de la FIFA 2026? Nosotros nos estamos preparando en TIEMPO y FORMA renovando nuestro aeropuerto, poniendo al tiro el Parque Fundidora que será el mejor Fan Fest de México”, dice García en posteos por el que el pago para aumentar el alcance del video fue de 14 mil pesos.

En otras publicaciones Samuel García presume a su familia: “Soy Samuel García, esposo de Mariana y padre de Mariel e Isabel, y quiero que Nuevo León y México sean un mejor lugar para todas las niñas y niños. Sígueme y mira cómo lo estamos haciendo”, se lee en un posteo por el que el pago de promoción llegó hasta los 600 mil pesos, y que no sólo fue dirigido a usuarios en Nuevo León, sino que principalmente llegó a personas en la Ciudad de México y en Jalisco.

“Soy Samuel García y junto con Mariana Rodriguez trabajamos para que a Nuevo León y a México siempre les vaya mejor. Sígueme”, se lee en otro posteo con un pago de publicidad por 60 mil pesos, visto principalmente por usuarios en el Estado de México, la CDMX, Veracruz y Nuevo León.

En el caso de Rodríguez Cantú, los anuncios también se registraron a su nombre y la promoción se enfocó en el programa Capullos de atención a las infancias que lidera en la entidad, donde ocupa un cargo honorífico como titular del organismo Amar a Nuevo León.

En otros posteos patrocinados destacó más acciones implementadas por el Gobierno de Samuel García. “La Nueva Fuerza Civil es la mejor policía de México”, se lee en una publicación donde se observa a Rodríguez en un evento de esa corporación policiaca, por la que el pago en la semana del 20 al 29 de septiembre fue de 85 mil pesos a fin de aumentar su alcance en Instagram.

En los últimos 90 días, hasta el 15 de octubre, la cuenta del sitio Badabun apareció en el primer lugar de gasto en la Biblioteca de Meta, con un monto de 10 millones de pesos. Después Samuel García, con 6 millones 110 mil, y en tercer lugar el Consejo Coordinador Empresarial, con 6 millones, y en cuarto Mariana Rodríguez, con 3 millones 900 mil pesos.

De 2020 a la fecha, la cuenta de Samuel García en Meta acumuló un gasto de 45 millones 881 mil pesos. De esa cantidad, 29 millones fueron registrados a su nombre; 9.7 millones con el descargo de responsabilidad a nombre del Gobierno de Nuevo León, y 6.5 millones en anuncios contratados por Movimiento Ciudadano.

Mariana Rodríguez, en tanto, de 2020 a la fecha registra en su cuenta de Meta un gasto total de 4 millones 310 mil pesos. De esa cifra, 3 millones 917 mil aparecen con su nombre en el cargo de responsabilidad y 392 mil 928 pesos a nombre de Movimiento Ciudadano.

Legisladores y partidos de oposición en Nuevo León exigieron a Samuel García explicar el uso de recursos públicos para su promoción en redes sociales y espectaculares. “Gobernar no es hacer mercadotecnia política. Es responder al pueblo con hechos, transparencia y resultados reales”, publicó Morena estatal.

“Tienen que aclarar cuál es el origen de todo ese recurso y, sobre todo, que se verifique el origen lícito”, dijo al diario El Norte la diputada local priista Lorena de la Garza.

En su declaración patrimonial más reciente, Samuel García dijo que en 2024 obtuvo por su cargo como Gobernador 1 millón 311 mil 610 pesos netos, esto es 109 mil 300 pesos al mes. Sin embargo, sus principales ingresos fueron por servicios profesionales, consultorías y “otros”, por un total anual de 5 millones 760 mil, esto es 480 mil pesos mensuales. En total en el año tuvo un ingreso neto de 7 millones de pesos.

Además García reportó ser dueño de tres casas, con un valor de 37 millones de pesos y en el Registro Público de Comercio se observa que tiene cinco empresas, dos de ellas donde tiene como socia a su esposa. Una tiene justo su nombre, Mariana Rodríguez Cantú, SA de CV, dedicada al comercio de productos de belleza, pero también a la “prestación de toda clase de servicios integrales de mercadotecnia y publicidad, incluyendo el telemarketing”.

Mariana Rodríguez ocupa un cargo honorífico con Amar a Nuevo León y por lo tanto no tiene una declaración patrimonial pública como funcionaria. En el Registro Público de Comercio se puede observar que tiene cinco empresas, y en el sistema Compranet que registró marcas como “Bacano”, “Mar Cosmetics” y “Fosfo fosfo”, frase que hizo viral en redes en su faceta como influencer.