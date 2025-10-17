Trump recibe a Zelensky y dice que la guerra podría acabar sin usar misiles Tomahawk

Redacción/SinEmbargo

17/10/2025 - 2:56 pm

Trump y Zelenski

La reunión con Zelenski ocurre después de que Trump mantuviera una llamada ayer con Putin, donde ambos líderes hablaron sobre la guerra.

Ciudad de México, 17 de octubre (SinEmbargo).- El Presidente de los Estados Unidos Donald Trump se reunió este viernes con su homólogo de Ucrania, Vodolimir Zelenski, para hablar sobre la guerra con Rusia. Durante el encuentro, el republicano expresó que desea poner fin al conflicto antes de suministrar a las fuerzas ucranianas los poderosos misiles Tomahawk, solicitados por el mandatario ucraniano.

"Con suerte, no los necesitarán. Con suerte, podremos terminar la guerra sin pensar en los Tomahawks", dijo Trump a los periodistas mientras estaba sentado frente a Zelenski en la Casa Blanca. “Los Tomahawks son algo muy importante. Pero nosotros también queremos Tomahawks. No queremos entregar cosas que necesitamos para proteger nuestro país”, añadió.

Al ser cuestionado sobre su papel en el conflicto, Trump afirmó: "No estamos perdiendo personas, no estamos gastando dinero, nos están pagando por las municiones y misiles, y todo lo demás... y hemos hecho un muy buen trato con la OTAN... no es por eso que estamos en esto. Estamos en esto para salvar miles de vidas cada semana".

Durante la reunión, Zelenski felicitó a Donald Trump por lograr un acuerdo de paz en Gaza y afirmó que este podría ser el impulso para poner fin a la guerra en Ucrania. El mandatario ucraniano continuó afirmando que cree que el Presidente ruso, Vladimir Putin, no está listo para la paz, pero añadió: “Confío en que, con su ayuda, podemos detener esta guerra”.

La reunión ocurre después de que Trump mantuviera una llamada ayer con Putin, donde ambos líderes hablaron sobre la guerra.

"Es un honor estar con un líder muy fuerte, un hombre que ha pasado por mucho, a quien he llegado a conocer muy bien, y nos hemos llevado muy bien”, declaró Trump al comenzar el almuerzo de trabajo entre  autoridades estadounidenses y ucranianas.

“Para ser honestos, lo hemos soportado con él”, declaró Trump. “Ha pasado mucho tiempo, y creo que estamos logrando grandes avances. Así que hablaremos de eso hoy”.

Ayer, Trump también adelantó que sostendrá un encuentro con Putin, en Budapest, Hungría, con el propósito de discutir un posible fin a la guerra entre Rusia y Ucrania.

"El Presidente Putin y yo nos reuniremos en Budapest, Hungría, para ver si podemos poner fin a esta 'ingloriosa' guerra entre Rusia y Ucrania", afirmó el mandatario estadounidense a través de una publicación en su plataforma Truth Social.

