La cifra de fallecimientos por lluvias sube a 72; hay 48 personas no localizadas

Redacción/SinEmbargo

17/10/2025 - 2:30 pm

Afectaciones en Veracruz por tormenta Raymond

Al corte del 17 de octubre, 72 personas han fallecido a causa de las lluvias por la tormenta "Raymond", siendo Veracruz e Hidalgo los estados más afectados

Ciudad de México, 17 de octubre (SinEmbargo).- El Sistema Estratégico de Control y Seguimiento de Incidencias del Gobierno de México informó este viernes que la cifra de fallecimientos a causa de la tormenta tropical "Raymond" aumentó a 72, mientras que el número de personas no localizadas es de 48 en los cinco estados que fueron afectados por las lluvias.

Según el corte emitido por el sistema, los estados de Veracruz y Hidalgo concentran la mayor parte de las víctimas, seguidos de cerca por Puebla, mientas que en Querétaro sólo se ha registrado una muerte y en San Luis Potosí no se reportan bajas. El número de fallecimientos es de :

  • Veracruz: 32.
  • Hidalgo: 21.
  • Puebla: 18.
  • Querétaro: Uno.
  • San Luis Potosí: Cero.

En cuanto a los casos de personas desaparecidas, Hidalgo encabeza esta lista con 29 seguido del estado de Veracruz con 14; Puebla con 5, mientras que en Querétaro y San Luis Potosí no hay personas no localizadas.

La tormenta "Raymond" golpeó a las entidades antes mencionadas entre el 9 y el 12 de octubre dejando inundaciones a su paso. Por la mañana, el Secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Esteva, explicó que, entre el 14 y el 17 de octubre, el número de comunidades incomunicadas se redujo de 288 a 127.

En ese marco, el Secretario detalló que en Hidalgo hay 309 caminos dañados, 131 ya están abiertos y 90 operan parcialmente; Puebla pasó de 21 a 13 localidades incomunicadas; en Veracruz se mantienen 37 localidades sin comunicación, con 30 caminos abiertos y nueve parcialmente habilitados; mientras que en Querétaro y San Luis Potosí hay paso total en sus comunidades.

Jesús Esteva comunicó que el Gobierno de México ha desplegado a 685 trabajadores y 370 máquinas en 112 frentes de obra, además de otras 375 máquinas y cuatro mil 500 personas dedicadas a tareas de limpieza.

Por su parte, el Secretario de la Defensa Nacional, general Ricardo Trevilla Trejo, informó que el Ejército Meixcano mantiene un despliegue de ocho mil 389 efectivos como parte del Plan DN-III-E, así como 21 helicópteros que operan puentes aéreos en Veracruz, Puebla e Hidalgo.

Además, precisó que, entre el 9 y el 16 de octubre, 346 personas fueron evacuadas y se repartieron 122 mil despensas, 230 mil litros de agua embotellada y 75 mil 751 raciones calientes.

En cuanto al despliegue de la Secretaría de Marina, el Almirante Raymundo Morales Ángeles informó que cuatro mil 519 elementos se mantienen en cuatro estados, quienes reciben apoyo de ocho aviones, 20 helicópteros, cinco buques y 19 embarcaciones.

Finalmente, la directora de la Comisión Nacional de Electricidad (CFE), Emilia Calleja, comunicó que se cuenta con un 95.4 por ciento de restablecimiento de la energía eléctrica en los estados afectados, y sólo en las últimas 24 horas se ha restablecido el servicio a siete mil 330 usuarios.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

