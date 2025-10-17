Una mujer es quemada viva en la Gustavo A. Madero; la SSC-CdMx ya investiga

Sugeyry Romina Gándara

17/10/2025 - 4:15 pm

Dos hombres queman viva a una mujer en la Gustavo A. Madero; no hay detenidos.

Un testigo señaló que los presuntos responsables del ataque abordaron un taxi y se dirigieron a un hotel cercano. Los policías interceptaron el vehículo y entrevistaron al conductor.

Ciudad de México, 17 de octubre (SinEmbargo).- Una mujer resultó ayer con quemaduras en el 80 por ciento de su cuerpo tras ser atacada por dos hombres que ingresaron a su domicilio, la rociaron con gasolina y le prendieron fuego, en la colonia Defensores de la República, Alcaldía Gustavo A. Madero.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), los hechos ocurrieron la tarde del jueves en un domicilio ubicado en la calle Norte 1, donde se reportó un incendio y una mujer gravemente lesionada, quien fue trasladada a un hospital para recibir atención médica.

Un testigo señaló que los presuntos responsables del ataque abordaron un taxi y se dirigieron a un hotel cercano. Los policías interceptaron el vehículo y entrevistaron al conductor, quien posteriormente continuó su camino.

La SSC informó que también se realizó una entrevista en un hotel de la zona, donde, según los primeros reportes, había dos personas con quemaduras, aunque no fueron localizadas.

El propietario del inmueble, según detalló la autoridad capitalina, fue orientado a presentar su denuncia formal, y los hechos fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público, quien inició las investigaciones correspondientes.

Hasta el momento no se ha dado a conocer la identidad de la víctima.

Romina Gándara quería ser piloto aviador, pero la miopía cambió el plan. Amante de los tacos y el café. Empezó como locutora de radio, luego reportera y fotoperiodista en Chihuahua, cubriendo nota roja y temas de seguridad. Desde 2016, vive en Ciudad de México donde se ha dedicado a la cobertura de temas de seguridad víctimas de la violencia y, actualmente, la mañanera del pueblo. Conduce el noticiero A Las Dos, junto a Blanca Juárez, por SinEmbargo al Aire.

