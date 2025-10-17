Pensión Mujeres Bienestar: ¿Qué hacer si no puedes recoger la tarjeta cuando te toca?

Redacción/SinEmbargo

17/10/2025 - 4:43 pm

La Secretaría del Bienestar dio detalles sobre lo que debes hacer para recoger tu tarjeta de la Pensión Mujeres Bienestar si no puedes acudir el día de tu cita.

La tarjeta para la Pensión Mujeres Bienestar se enviará a las casas de quienes no puedan asistir por razones médicas; quienes falten a su cita, tienen otra oportunidad.

Ciudad de México, 17 de octubre (SinEmbargo).– Durante octubre y los primeros días de noviembre se lleva a cabo la entrega de tarjetas del Banco del Bienestar a las personas que se registraron en agosto pasado al programa Pensión Mujeres Bienestar.

Miles de mujeres de entre 60 y 64 años recibirán entonces su tarjeta para disponer de manera directa y segura del apoyo económico bimestral de tres mil pesos que otorga la Pensión Mujeres Bienestar.

La entrega de las tarjetas es un paso decisivo en la consolidación de la Pensión Mujeres Bienestar, pues garantiza que el recurso llegue sin intermediarios y fortalezca la autonomía económica de sus beneficiarias. En este periodo de entrega, casi dos millones de mujeres recibirán su tarjeta.

Ariadna Montiel, Secretaria del Bienestar, explicó que para recibir la Tarjeta de Bienestar, la cual se dará en un sobre sellado, es necesario que la persona beneficiaria: asista en la fecha, hora y lugar indicado, presente identificación oficial (original y copia) y entregue el talón morado del registro de solicitud.

Asimismo, añadió, se les tomará una fotografía en el momento de la entrega de su tarjeta para que quede constancia de que ha sido entregada a la persona correcta.

En la página de la Secretaría de Bienestar se publicará el buscador con Clave Única de Registro de Población (CURP) para que las personas puedan consultar el día, hora y lugar de su cita, pero también recibirán un mensaje SMS al celular que dejaron como medio de comunicación con los detalles del día de su cita.

Hasta esta semana, se han entregado 350 mil 625 para derechohabientes de la Pensión Mujeres Bienestar. La entrega de tarjetas del Banco del Bienestar se extenderá hasta noviembre, a fin de asegurar que todas las mujeres registradas reciban su medio de pago.

¿Qué pasa si no recojo la tarjeta el día de la cita?

La titular de la Secretaría de Bienestar informó este martes cómo será el proceso para la entrega de tarjetas de la Pensión Mujeres Bienestar.
La entrega de tarjetas para nuevas beneficiarias de la Pensión Mujeres Bienestar será del 10 de octubre al 10 de noviembre. Foto: Facebook Ariadna Montiel

Montiel explicó que, si alguna por alguna razón la beneficiaria del programa tiene alguna situación de salud y no puede acudir personalmente, se puede dar aviso en la página o llamar a la Línea de Bienestar (800 639 42 64), "y vamos a entregar a su casa la tarjeta".

"Pero como es la primera vez que se entrega la tarjeta, solo se le puede entregar a la derechohabiente, de tal manera que vamos donde esté, si tiene algún inconveniente", indicó.

Pero aquellas personas que no tengan otras razones para no asistir a su cita también tendrán otra oportunidad: el día sábado es para los rezagados y las rezagadas. Pueden acudir el sábado siguiente al de su cita.

"Es importante que se ponga atención, que sea en los tiempos porque después, si no van, siempre hay algún tipo de problema.  Entonces, ir, el día de la cita", reiteró Montiel.

¿Qué documentos se necesitan para recoger tu tarjeta del Banco de Bienestar?

  • Identificación oficial vigente (original y copia)
  • Talón morado (recibo que se les dio el día del registro)
  • Te tomarán una fotografía
  • Debes recibir cerrado el sobre de la tarjeta

