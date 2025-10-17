Exdirector del Fonden es del PVEM: Luisa Alcalde; bien que Morena ponga filtros: CSP

Luis María Alcalde descartó que Tapia, exdirector del Fonden con Peña Nieto, sea militante de Morena; Sheinbaum celebró que el partido creara una comisión para revisar los perfiles que buscan sumarse al movimiento.

Ciudad de México, 17 de octubre (SinEmbargo).– La dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde, aseguró este viernes que José María Tapia, exdirector del Fondo de Desastres Naturales (Fonden) en el sexenio de Enrique Peña Nieto y señalado por irregularidades y escándalos, no es militante del partido guinda, sino que es cercano a su aliado, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

"En el caso de esta persona, José María Tapia, quien en su momento fue titular del Fonden, no forma parte de Morena. Hicimos un registro en el padrón del movimiento y no forma parte de Morena. Entiendo que está en el Partido Verde Ecologista", dijo Alcalde en conferencia de prensa.

Tapia fue candidato de la alianza PVEM, Morena y Partido del Trabajo (PT) para la Alcaldía de Querétaro capital, que acabó perdiendo, y es uno de los aspirantes para competir por la gubernatura de la entidad en 2027. Incluso la actual Presidenta, Claudia Sheinbaum, lo promovió en un video electoral. "Muchas gracias doctora, por su compromiso", le dice Tapia en el spot.

Sobre este caso, Alcalde destacó que precisamente el Consejo Nacional de Morena decidió formar la Comisión Evaluadora de Incorporaciones, para revisar los perfiles que se quieran afiliar al partido y para aquellos que busquen candidaturas en los próximos ciclos electorales.

"Tiene sentido, es una exigencia de los propios militantes del movimiento, de tener cuidado en quién se incorpora a las filas de Morena. De tener un espacio de deliberación en donde se evalúen antecedentes, acciones que se hubiesen hecho en el pasado, para poder evaluar si le conviene o no a nuestro movimiento esa incorporación", dijo este viernes Alcalde.

"Este espacio no existía en Morena, es reciente. En este espacio nosotros tenemos ya la certeza, confianza, tranquilidad, de que se evalúe cualquier tipo de incorporación. No es ‘yo invito a tal o cual persona’, y se suman a Morena. Ya cada una de las fuerzas políticas toman sus decisiones. Nos da certeza a una legítima exigencia de la militancia de Morena de que no todas las sumas suman, algunas sumas restan", añadió.

Alcalde indicó que, quién sea que venga de las filas de otro partido, que hace poco fue contrario o adversario, será revisado por la comisión, la cual tiene la facultad de evaluar en su momento si quisiera ser candidato de una posible coalición. "Estamos hablando de una instancia que no existía y que hoy existe bajo la clara línea de que hoy tenemos que evaluar si suma a nuestro movimiento. Sí hay que cuidar a Morena. Esta comisión tendrá bastante chamba", concluyó.

Tapia fue director del Fonden entre 2013 y 2016 del Fonden, el cual desapareció en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador señalado por corrupción. Tapia fue motivo de escándalos, como su viaje a Las Vegas durante emergencias metereológicas en el país.

La realidad es que el Fonden, instrumento establecido a finales de la década de 1990, arrastraba en 2020, el año de su desaparición, unos 21 mil millones de pesos (mdp) de pasivos, de acuerdo con las cifras de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) analizadas en ese momento por SinEmbargo.

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó "deficiencias" en los procedimientos de contratación y en la ejecución de los trabajos, así como "pagos indebidos" de dependencias públicas a empresas contratadas para servicios de reconstrucción o reparación de infraestructura. Así lo muestran sus cuentas públicas de 2014 a 2018, años en que se han registrado huracanes como "Patricia" y "Odile", tormentas como "Boris" y los devastadores sismos de septiembre de 2017.

Sheinbaum celebra que evalúen a los que quieran entrar en Morena

Esta mañana, la Presidenta Sheinbaum celebró que Morena haya creado una comisión para revisar los perfiles de los aspirantes a incorporarse al movimiento de la Cuarta Transformación y a aquellos que quieran ser candidatos.

"Yo creo que Morena hizo bien en formar esta comisión, que no dependa de una u otra persona invitar a alguien de otro partido a ser candidato. Sino que lo revise una comisión y que, de acuerdo a la historia de la persona, tome la decisión. Me parece bien", afirmó en su conferencia de prensa matutina.

"A mí ya no me toca esa parte, pero sí puedo opinar, me parece muy bien que la actual dirigencia de Morena haya decidido, que por personas que se han integrado, que a lo mejor debería de haberse revisado con mayor detalle, que ya no sea la decisión del presidente, el secretario general, o del Comité Ejecutivo, sino que la comisión haga un análisis", completó desde Palacio Nacional.

El martes, Sheinbaum había calificado como “ruin” la actitud de la oposición y de algunos medios de comunicación que, en medio de la emergencia por las intensas lluvias en el país, buscan culpables entre las autoridades estatales y municipales. “Como se dice... No me venía la palabra. Es ruin. Es ruin esta búsqueda de culpables, zopiloteo de algunos conductores, comentócratas… Todo ser humano, si tiene un poco de corazón, lo que busca es apoyar”, expresó la mandataria federal.