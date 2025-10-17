Exdirector del Fonden es del PVEM: Luisa Alcalde; bien que Morena ponga filtros: CSP

Redacción/SinEmbargo

17/10/2025 - 5:35 pm

Luisa Alcalde descartó que José María Tapia, exdirector del Fonden con Peña Nieto, sea militante de Morena.

Artículos relacionados

Artículos relacionados

VIDEO ¬ Reclamos, gritos y sombrerazos: el Fonden vuelve a ser tema para la oposición

Sheinbaum califica de “ruin” la búsqueda de culpables tras la tragedia por lluvias

Pedir regreso del Fonden es politiquería con fines despreciables: Monreal a oposición

Luis María Alcalde descartó que Tapia, exdirector del Fonden con Peña Nieto, sea militante de Morena; Sheinbaum celebró que el partido creara una comisión para revisar los perfiles que buscan sumarse al movimiento.

Ciudad de México, 17 de octubre (SinEmbargo).– La dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde, aseguró este viernes que José María Tapia, exdirector del Fondo de Desastres Naturales (Fonden) en el sexenio de Enrique Peña Nieto y señalado por irregularidades y escándalos, no es militante del partido guinda, sino que es cercano a su aliado, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

"En el caso de esta persona, José María Tapia, quien en su momento fue titular del Fonden, no forma parte de Morena. Hicimos un registro en el padrón del movimiento y no forma parte de Morena. Entiendo que está en el Partido Verde Ecologista", dijo Alcalde en conferencia de prensa.

Tapia fue candidato de la alianza PVEM, Morena y Partido del Trabajo (PT) para la Alcaldía de Querétaro capital, que acabó perdiendo, y es uno de los aspirantes para competir por la gubernatura de la entidad en 2027. Incluso la actual Presidenta, Claudia Sheinbaum, lo promovió en un video electoral. "Muchas gracias doctora, por su compromiso", le dice Tapia en el spot.

Sobre este caso, Alcalde destacó que precisamente el Consejo Nacional de Morena decidió formar la Comisión Evaluadora de Incorporaciones, para revisar los perfiles que se quieran afiliar al partido y para aquellos que busquen candidaturas en los próximos ciclos electorales.

"Tiene sentido, es una exigencia de los propios militantes del movimiento, de tener cuidado en quién se incorpora a las filas de Morena. De tener un espacio de deliberación en donde se evalúen antecedentes, acciones que se hubiesen hecho en el pasado, para poder evaluar si le conviene o no a nuestro movimiento esa incorporación", dijo este viernes Alcalde.

"Este espacio no existía en Morena, es reciente. En este espacio nosotros tenemos ya la certeza, confianza, tranquilidad, de que se evalúe cualquier tipo de incorporación. No es ‘yo invito a tal o cual persona’, y se suman a Morena. Ya cada una de las fuerzas políticas toman sus decisiones. Nos da certeza a una legítima exigencia de la militancia de Morena de que no todas las sumas suman, algunas sumas restan", añadió.

Alcalde indicó que, quién sea que venga de las filas de otro partido, que hace poco fue contrario o adversario, será revisado por la comisión, la cual tiene la facultad de evaluar en su momento si quisiera ser candidato de una posible coalición. "Estamos hablando de una instancia que no existía y que hoy existe bajo la clara línea de que hoy tenemos que evaluar si suma a nuestro movimiento. Sí hay que cuidar a Morena. Esta comisión tendrá bastante chamba", concluyó.

Tapia fue director del Fonden entre 2013 y 2016 del Fonden, el cual desapareció en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador señalado por corrupción. Tapia fue motivo de escándalos, como su viaje a Las Vegas durante emergencias metereológicas en el país.

La realidad es que el Fonden, instrumento establecido a finales de la década de 1990, arrastraba en 2020, el año de su desaparición, unos 21 mil millones de pesos (mdp) de pasivos, de acuerdo con las cifras de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) analizadas en ese momento por SinEmbargo.

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó "deficiencias" en los procedimientos de contratación y en la ejecución de los trabajos, así como "pagos indebidos" de dependencias públicas a empresas contratadas para servicios de reconstrucción o reparación de infraestructura. Así lo muestran sus cuentas públicas de 2014 a 2018, años en que se han registrado huracanes como "Patricia" y "Odile", tormentas como "Boris" y los devastadores sismos de septiembre de 2017.

Sheinbaum celebra que evalúen a los que quieran entrar en Morena

Esta mañana, la Presidenta Sheinbaum celebró que Morena haya creado una comisión para revisar los perfiles de los aspirantes a incorporarse al movimiento de la Cuarta Transformación y a aquellos que quieran ser candidatos.

"Yo creo que Morena hizo bien en formar esta comisión, que no dependa de una u otra persona invitar a alguien de otro partido a ser candidato. Sino que lo revise una comisión y que, de acuerdo a la historia de la persona, tome la decisión. Me parece bien", afirmó en su conferencia de prensa matutina.

"A mí ya no me toca esa parte, pero sí puedo opinar, me parece muy bien que la actual dirigencia de Morena haya decidido, que por personas que se han integrado, que a lo mejor debería de haberse revisado con mayor detalle, que ya no sea la decisión del presidente, el secretario general, o del Comité Ejecutivo, sino que la comisión haga un análisis", completó desde Palacio Nacional.

El martes, Sheinbaum había calificado como “ruin” la actitud de la oposición y de algunos medios de comunicación que, en medio de la emergencia por las intensas lluvias en el país, buscan culpables entre las autoridades estatales y municipales. “Como se dice... No me venía la palabra. Es ruin. Es ruin esta búsqueda de culpables, zopiloteo de algunos conductores, comentócratas… Todo ser humano, si tiene un poco de corazón, lo que busca es apoyar”, expresó la mandataria federal.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Francisco Ortiz Pinchetti

País desamparado

“La suma de una catástrofe humanitaria con fallas de previsión, la impunidad en las ejecuciones de alto...
Por Francisco Ortiz Pinchetti
Leopoldo Maldonado

Un gobierno nos vigila

"Este entramado normativo representa el nuevo rostro del espionaje, uno que ya no es clandestino, sino legalizado. Lo...
Por Leopoldo Maldonado
Jorge Javier Romero Vadillo

La izquierda de dogma y de consigna

"Para la izquierda atrincherada en la consigna, hay que escoger un paquete cerrado: o estás con Palestina...
Por Jorge Javier Romero Vadillo
María Rivera

Infamia

"Esa infamia es la que sobrevive y continúa, de la que es cómplice Donald Trump y la...
Por María Rivera
+ Sección

Opinión en Video

Los fascistas argentinos y sus fans feminicidas
Por Héctor Alejandro Quintanar

Los fascistas argentinos y sus fans feminicidas

Igual que PRI, PAN y PRD, podría naufragar la 4T
Por Pedro Mellado Rodríguez

Igual que PRI, PAN y PRD, podría naufragar la 4T

La desastrosa historia del Fondo de Desastres
Por Fabrizio Mejía Madrid

La desastrosa historia del Fondo de Desastres

Bombas en Caracas y en McDonalds
Por Juan Carlos Monedero

Bombas en Caracas y en McDonalds

La historia es indulgente con el saqueo a Pemex
Por Mario Campa

La historia es indulgente con el saqueo a Pemex

Instructivo para vivir
Por Óscar de la Borbolla

Instructivo para vivir

El regocijo de los canallas
Por Álvaro Delgado Gómez

El regocijo de los canallas

Aduanales y contrabando
Por Ana Lilia Pérez

Aduanales y contrabando

Ruido y nueces
Por Alejandro Páez Varela

Ruido y nueces

Nepotismo honorario
Por Muna D. Buchahin

Nepotismo honorario

+ Sección

Galileo

Las personas que se sienten apoyadas por familiares, amigos y colegas tienden a tener mejor salud mental, desempeñarse más eficazmente en áreas sociales.

Estudio revela cuál es la clave para la felicidad... y no, no es el dinero ni la fama

Investigaciones científicas sugieren que las mujeres no sólo duermen de forma diferente a los hombres, sino que también necesitan dormir más para recuperarse.

Las mujeres necesitan dormir más que los hombres y la ciencia las respalda

Uruguay se convirtió en el primer país de Latinoamérica en legislar la eutanasia, o "muerte digna".

Uruguay se convierte en el primer país de América Latina en legalizar la eutanasia

A veces nos olvidamos del correo electrónico porque estamos más pendientes de likes, seguidores y videos virales, pero el email marketing sigue siendo el rey.

Satélites agujereados: investigadores vulneran bases de datos “secretas” de México

Saber si un perro es zurdo o diestro puede parecer una simple curiosidad, pero conocerlo ayuda a entender mejor su comportamiento y su forma de relacionarse.

¿Tu perro es zurdo o diestro? Descúbrelo con 3 pruebas y cómo influye en su carácter

Científicos alemanes descubrieron 04_A06; un anticuerpo capaz de bloquear el acceso del VIH a las células.

Científicos descubren en Alemania un anticuerpo capaz de contener parcialmente el VIH

Escuchar el sonido de la voz de su madre promueve el desarrollo de las vías del lenguaje en el cerebro de un bebé prematuro, según un nuevo estudio.

Escuchar voz de la madre acelera el desarrollo cerebral en bebés prematuros: estudio

Investigadores demostraron que las enormes estatuas de la isla de Rapa Nui fueron transportadas de pie, "caminando", hasta su ubicación actual.

Científicos prueban que estatuas de la Isla de Pascua "caminaron" hasta su lugar

La investigación en vacunas contra el cáncer está dando pasos de gigante. Científicos están desarrollando una vacuna que combate tumores y podrían prevenirlos.

Vacuna basada en nanopartículas puede prevenir estos tipos de cáncer, revela estudio

Un equipo internacional de coliderado por el Instituto Geológico y Minero de España descubrió en Marruecos un fósil, bautizado como "Atlascystis acantha".

¿Cómo surgió la simetría en las estrellas de mar? Estudio de un fósil arroja claves

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
Dos hombres queman viva a una mujer en la Gustavo A. Madero; no hay detenidos.
1

Una mujer es quemada viva en la Gustavo A. Madero; la SSC-CdMx ya investiga

Trump afirmó que los elevados aranceles contra China no son sostenibles, y prevé reunirse con Xi Jinping.
2

Trump admite que arancel del 100% a China "no es sostenible"; confirma reunión con Xi

3

#GenteAsí ¬ Doctora del IMSS agrede a una familia y deja en mal al sistema de salud

Jorge Álvarez Máynez es elegido nuevo dirigente de Movimiento Ciudadano
4

MC intenta distanciarse del PAN... pero el panismo es parte de MC, de tiempo atrás

Una joven originaria del municipio de Puebla, identificada como Stephany Carmona, perdió la vida dentro del cuartel de la Guardia Nacional (GN) en Acapulco.
5

Sargento asesina a una militar dentro de cuartel de la Guardia Nacional en Guerrero

Avión privado con matrículas de México se desploma en Michigan y deja tres muertos
6

La SRE confirma que 3 mexicanos murieron tras el desplome de una aeronave en Michigan

Un nuevo video reveló detalles del asesinato del abogado David Cohen Sacal, ocurrido el pasado lunes afuera del Poder Judicial de la Ciudad de México (PJ-CdMx).
7

VIDEO MUY FUERTE exhibe cómo fallaron escoltas del abogado David Cohen durante ataque

Aires de guerra. Maduro moviliza ejército y paramilitares para resistir una invasión
8

Aires de guerra. Maduro moviliza ejército y paramilitares para resistir una invasión

Médico agrede a familiares de paciente
9

VIDEO ¬ Doctora del IMSS en Playa del Carmen niega atención a niño y agrede a familia

10

Coca-Cola tuvo por décadas a funcionarios en su bolsillo, desde Salinas y hasta Peña

Diputados aprueban en lo particular la Ley del IEPS
11

VIDEO ¬ PAN rechaza gravar refresco, tabaco y juego. “Hijos de Coca-Cola”, lo llaman

Detenidos por desaparición de Kimberly, alumna del CCH, son vinculados a proceso.
12

Juez vincula a proceso a detenidos por desaparición de Kimberly, alumna del CCH

La Secretaría del Bienestar dio detalles sobre lo que debes hacer para recoger tu tarjeta de la Pensión Mujeres Bienestar si no puedes acudir el día de tu cita.
13

Pensión Mujeres Bienestar: ¿Qué hacer si no puedes recoger la tarjeta cuando te toca?

Menos de 30 agentes aduaneros controlaban el huachicol fiscal del país, reconoce la ANAM
14

Menos de 30 agentes aduaneros controlaban todo el huachicol fiscal del país: ANAM

Trump y Zelenski
15

Trump recibe a Zelensky y dice que la guerra podría acabar sin usar misiles Tomahawk

Destacadas

Ver sección
Destacadas
Héctor "N", presunto responsable del asesinato del abogado David Cohen, fue vinculado a proceso por homicidio durante una audiencia ante un Juez de la CdMx.
1

Héctor "N" es vinculado por homicidio de David Cohen; "él no disparó", dice abogado

Luisa Alcalde descartó que José María Tapia, exdirector del Fonden con Peña Nieto, sea militante de Morena.
2

Exdirector del Fonden es del PVEM: Luisa Alcalde; bien que Morena ponga filtros: CSP

La Presidenta Sheinbaum llegó este viernes a Poza Rica, Veracruz, para supervisar las labores de apoyo a la población damnificada por las inundaciones.
3

Sheinbaum viaja a Veracruz y evalúa labores de apoyo; platica con familias afectadas

La Secretaría del Bienestar dio detalles sobre lo que debes hacer para recoger tu tarjeta de la Pensión Mujeres Bienestar si no puedes acudir el día de tu cita.
4

Pensión Mujeres Bienestar: ¿Qué hacer si no puedes recoger la tarjeta cuando te toca?

Israel comenzó a marcar la línea amarilla a lo largo de la Franja para determinar claramente dónde pasa la línea de separación política y de seguridad.
5

Israel traza "línea amarilla" en Gaza; advierte que si se viola, responderá con fuego

Jorge Álvarez Máynez es elegido nuevo dirigente de Movimiento Ciudadano
6

MC intenta distanciarse del PAN... pero el panismo es parte de MC, de tiempo atrás

John Robert Bolton, exasesor de seguridad nacional, se presentó al Juzgado federal de Greenbelt, Maryland, y horas después se declaró como “no culpable”.
7

John Bolton, exasesor de Trump, se declara "no culpable" de 18 cargos en su contra

Dos hombres queman viva a una mujer en la Gustavo A. Madero; no hay detenidos.
8

Una mujer es quemada viva en la Gustavo A. Madero; la SSC-CdMx ya investiga

9

#GenteAsí ¬ Doctora del IMSS agrede a una familia y deja en mal al sistema de salud

Trump afirmó que los elevados aranceles contra China no son sostenibles, y prevé reunirse con Xi Jinping.
10

Trump admite que arancel del 100% a China "no es sostenible"; confirma reunión con Xi

Una fuente del Gobierno de Trump confirmó el sexto ataque contra una embarcación en el Caribe, pero por primera vez habría sobrevivientes.
11

Trump confirma bombardeo a otra lancha en el Caribe; habría sobrevivientes del ataque

Trump y Zelenski
12

Trump recibe a Zelensky y dice que la guerra podría acabar sin usar misiles Tomahawk