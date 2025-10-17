Sheinbaum viaja a Veracruz y evalúa labores de apoyo; platica con familias afectadas

Durante su visita a Poza Rica, Veracruz, la Presidenta Sheinbaum se reunió con familias que fueron evacuadas de sus comunidades debido a las inundaciones.

Ciudad de México, 17 de octubre (SinEmbargo).- La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo llegó este viernes al municipio de Poza Rica, en el estado de Veracruz, con el propósito de supervisar las labores de apoyo a la población damnificada por las recientes inundaciones. Asimismo, conversó con algunas de las familias afectadas por las lluvias.

Dicha comunidad fue una de las más afectadas debido a las intensas lluvias que se registraron hace una semana, las cuales dejaron un saldo de 26 personas muertas y miles de familias afectadas cuyos hogares fueron dañados o destruidos.

La Jefa del Ejecutivo envió un mensaje en su cuenta de X, antes Twitter, en la que detalló que durante su visita a la entidad veracruzana se reunió con familias damnificadas que fueron evacuadas de sus localidades en helicóptero por elementos de la Secretaría de Marina (Semar).

En Veracruz platicamos con familias trasladadas por la Marina desde comunidades aisladas hacia Poza Rica. Son 20 helicópteros que apoyan en la operación de puentes aéreos. pic.twitter.com/0eYBkctxgR — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) October 17, 2025

"En Veracruz platicamos con familias trasladadas por la Marina desde comunidades aisladas hacia Poza Rica. Son 20 helicópteros que apoyan en la operación de puentes aéreos", escribió la mandataria.

Por su parte, la Gobernadora del estado, Rocío Nahle, agradeció en una publicación en redes sociales a la Jefa del Ejecutivo por su visita a la entidad y por su respaldo para atender a las personas damnificadas debido a la emergencia por las inundaciones.

"Bienvenida a POZA RICA presidenta @Claudiashein, gracias por su respaldo ante la situación que enfrenta nuestro estado. Su apoyo fortalece el trabajo conjunto por la recuperación y el bienestar de las y los veracruzanos", publicó.

Tras el recorrido que llevaron a cabo las mandatarias federal y estatal, encabezaron una reunión con el Comité Nacional de Emergencias con el fin de evaluar las labores de apoyo que actualmente se realizan en las zonas afectadas por las lluvias en Veracruz.