El ISSSTE brinda atención a afectados por lluvias, incluidos no derechohabientes

Mediante consultas generales, valoraciones preventivas, suministro de medicamentos esenciales y otras acciones, personal del ISSSTE brinda atención a personas afectadas por las lluvias, sean o no derechohabientes, en Veracruz, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí e Hidalgo.

Ciudad de México, 17 de octubre (SinEmbargo).- En respuesta a las intensas lluvias que han azotado varias regiones del país, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) desplegó brigadas médicas itinerantes para brindar atención integral a la población afectada, independientemente de si son o no derechohabientes del instituto. Esta iniciativa solidaria busca mitigar los riesgos sanitarios en comunidades vulnerables de Veracruz, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí e Hidalgo.

Las brigadas, conformadas por personal de la Dirección Médica, oficinas estatales, hospitales regionales y el Fondo de Vivienda de los Trabajadores del Estado (FOVISSSTE), han establecido módulos temporales en zonas declaradas de emergencia por las precipitaciones. Entre las acciones principales se encuentran la aplicación de vacunas contra tétanos, hepatitis B y el esquema básico para infancias y mujeres embarazadas.

Adicionalmente, en el marco de la Campaña de Vacunación Invernal 2025-2026, se administran dosis contra la influenza y COVID-19 para prevenir brotes en entornos de hacinamiento postdesastre, detalló el ISSSTE en un comunicado oficial.

📷 El director general del #ISSSTE, @martibatres, acudió al municipio de Poza Rica, Veracruz 📍, para supervisar las labores de atención que se brindan a la población derechohabiente y no derechohabiente, afectada por las fuertes lluvias. pic.twitter.com/JYXjBVOiCi — ISSSTE (@ISSSTE_mx) October 18, 2025

Los equipos médicos ofrecen consultas generales, valoraciones preventivas, suministro de medicamentos esenciales, curaciones de heridas y seguimiento a enfermedades crónicas como diabetes e hipertensión. Asimismo, brindan orientación sobre medidas de higiene y protección contra vectores de enfermedades transmitidas por agua contaminada, realizan referencias a hospitales de segundo y tercer nivel, y distribuyen víveres donados para apoyar la recuperación inmediata de las familias.

En Veracruz, las intervenciones se concentran en municipios como Tuxpan, Poza Rica de Hidalgo, Álamo y Huayacocotla, incluyendo la localidad de Tenango, donde las inundaciones han dejado hogares anegados y accesos bloqueados. En Puebla, el foco está en Huauchinango, abarcando comunidades como Venta Grande, San Miguel Acuautla, Totolapa y Cuacuila, afectadas por deslaves y desbordamientos de ríos.

Querétaro reporta atención en Pinal de Amoles, específicamente en Río Escanela, Epazotes Grandes, Quirambal, Cuesta Blanca, Epazotitos, La Barranca, Rancho Viejo y Temazcales. Mientras tanto, en San Luis Potosí, los módulos operan en Tamazunchale, San Martín Chalchicuautla, Tampacán, San Vicente Tancuayalab, Matlapa, Axtla de Terrazas, Tanquián de Escobedo y Ébano; y en Hidalgo, en Huautla, Metztitlán, Tianguistengo, Tenango de Doria, Nicolás Flores, Huejutla, Calnali y San Nicolás Hidalgo.

¡En Xicotepec, la solidaridad nos une! 🫂 Nuestras brigadas de héroes y heroínas 👩🏾‍⚕️👨🏽‍⚕️ están en campo, llevando alivio y esperanza a cada rincón afectado por las intensas lluvias registradas en Puebla. 🫱🏻‍🫲🏼 🏥 Salud y prevención: Atención médica general, curaciones, toma de… pic.twitter.com/FWmsDA3F6k — ISSSTE (@ISSSTE_mx) October 18, 2025

Finalmente, el Instituto refrendó su "compromiso con la salud y el bienestar de la población ante esta emergencia, por lo que mantiene estrecha coordinación con el Gobierno de México, encabezado por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo".