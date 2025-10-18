Estadounidenses vuelven a las calles este sábado con mensaje a Trump: NO eres el rey

Bajo el lema "Sin Reyes", miles de ciudadanos toman las calles para marchar a lo largo de cientos de ciudades en Estados Unidos, incluso en países como México y Canadá.

Ciudad de México, 17 de octubre (SinEmbargo).- “Millones de nosotros nos levantaremos nuevamente para mostrarle al mundo: Estados Unidos no tiene reyes y el poder pertenece al pueblo”, con este mensaje el movimiento “No Kings” (No a los reyes) anunció un segundo día de protestas. El primero se registró en junio, contra el Gobierno que lidera el Presidente Donald Trump, a quien miles de ciudadanos están señalando de autoritario.

Las protestas de este sábado suceden a las que tuvieron lugar el pasado 14 de junio, el mismo día del cumpleaños de Trump, cuando encabezó un desfile militar, inédito en la historia reciente de la Unión Americana. Este sábado miles de ciudadanos marchan de nuevo a lo largo de cientos de ciudades, incluida Los Ángeles, el epicentro de las protestas, para mandar un mensaje: Trump no es un rey.

Para este 18 de octubre, se espera que en los 50 estados componen el territorio estadounidense se llevan a cabo dos mil 500 eventos de protesta, con el propósito de evidenciar su rechazo a la “dictadura” del Presidente Trump, como la calificaron los organizadores del movimiento “No Kings”.

“El Presidente cree que su poder es absoluto. Pero en Estados Unidos no tenemos reyes y no cederemos ante el caos, la corrupción y la crueldad.”, señala el movimiento en su portal.

El movimiento “No Kings” destacó que su objetivo es preservar “la base” sobre la que se construyó Estados Unidos. “‘NO A LOS REYES’ es más que un simple eslogan; es la base sobre la que se construyó nuestra nación. Nacido en las calles, gritado por millones, llevado en carteles y cánticos, resuena desde las manzanas de las ciudades hasta las plazas rurales, uniendo a personas de todo el país para luchar juntos contra la dictadura”, señalaron.

Este movimiento busca revelarse al autoritarismo de Trump como en su momento las colonias estadounidenses se revelaron a la tiranía del rey Jorge III. “Porque este país no pertenece a reyes, dictadores ni tiranos. Pertenece a nosotros, el Pueblo: a quienes nos importa, a quienes damos la cara y a quienes luchamos por la dignidad, una vida que podamos permitirnos y oportunidades reales. Sin tronos. Sin coronas. Sin reyes”.

En este sentido, Hunter Dunn, portavoz de “No Kings”, declaró a The New York Times que lo que buscan es unirse para intentar contrarrestar los “excesos” del Gobierno trumpista. “Nos unimos para exigir que nuestros representantes se posicionen contra los excesos ejecutivos de Trump para limitar su poder y para ayudarnos a finalmente derrocar al régimen y restaurar la democracia antes de que sea demasiado tarde”, dijo.

En respuesta a las protestas, los republicanos señalaron que se trata de manifestaciones “de odio contra Estados Unidos" y acusaron a los participantes de ser “pro-Hamas”, así lo expresó Mike Johnson, presidente de la Cámara de Representantes, quien afirmó que “Algunos demócratas de la Cámara están vendiendo camisetas para el evento”. En tanto, otros líderes republicanos consideraron que se trata de una distracción por parte de organizaciones de izquierda ante el cierre del Gobierno.

Por su parte, Greg Abbott, Gobernador de Texas, instruyó el despliegue de elementos de la Guardia Nacional ante la protesta, misma a la que calificó de “Antifa”. Además, el movimiento tiene previsto la presencia de personal de esta corporación de Seguridad, por lo que ha llamado a los manifestantes a conocer sus derechos para utilizarlos en caso de que se presenten detenciones.

Se tiene contemplado que las protestas, – que son promovidas por el movimiento “No Kings”, del que una de las principales organizadoras es la progresista Indivisible–, inicien a las 10:00 horas de este sábado 18 de octubre en las principales ciudades de Estados Unidos, incluyendo Los Ángeles, Chicago, Boston, Portland, Miami y Nueva York. Aunque también se espera que se sumen actos simbólicos en pequeñas localidades.

“Esperamos que todos los participantes procuren reducir cualquier posible confrontación con quienes discrepan de nuestros valores y que actúen conforme a la ley en estos eventos. No se deben traer armas de ningún tipo, incluidas las legalmente permitidas”, añadió al tiempo que recordó el éxito de la primera protesta pacífica, misma que logró eclipsar el cumpleaños del Presidente Trump, así como el desfile militar que encabezó.

“En junio, hicimos lo que muchos consideraban imposible: movilizamos pacíficamente a millones de personas para que salieran a las calles y declararan con una sola voz: ‘Estados Unidos no tiene reyes’. El mundo vio el poder del pueblo. El desfile del cumpleaños del presidente Trump quedó eclipsado por las protestas en todos los estados y en todo el mundo”, recordaron los organizadores de “No Kings”.

“Su intento de convertir el 14 de junio en una coronación fracasó, y la historia se convirtió en la fuerza de un movimiento que se alzaba contra sus autoritarias apropiaciones del poder”, reiteraron los organizadores de las protestas, mismas que han sido respaldadas públicamente por personalidades de la talla de Robert De Niro.

“No Kings” es la respuesta de la ciudadanía de la Unión Americana a la política antimigratoria impuesta por el Presidente Trump, la cual ha impulsado, como consecuencia, las polémicas redadas contra migrantes en ese país; al despliegue de la Guardia Nacional en varias ciudades estadounidenses; y al reciente, e histórico, cierre del Gobierno, que tuvo lugar el pasado 1 de octubre.

También forman parte de “No Kings” las organizaciones como Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), la Federación Americana de Maestros (AFT), movimiento de protesta 50501, MoveOn, United We Dream, la Liga de Votantes por la Conservación y Common Defense. Además, a nivel internacional, también se espera que se lleven a cabo marchas y actos de apoyo en México, Canadá y Reino Unido.

“Su administración [de Trump] está enviando agentes enmascarados a nuestras calles, aterrorizando a nuestras comunidades. Tienen a las familias inmigrantes en la mira, discriminando, arrestando y deteniendo a personas sin orden judicial. Amenazan con tomar el control de las elecciones”, señaló el movimiento “No Kings” en su portal web.

“Destruyen la atención médica, las protecciones ambientales y la educación cuando las familias más las necesitan. Manipulan mapas para silenciar a los votantes. Ignoran los tiroteos masivos en nuestras escuelas y comunidades. Aumentan el costo de la vida mientras otorgan enormes beneficios a aliados multimillonarios, mientras las familias pasan apuros”, ahondó.