La CNTE exige negociar con Sheinbaum; realiza bloqueos en Chiapas, Guerrero y Oaxaca

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación llevó a cabo bloqueos en varias entidades del país con la exigencia de que el Gobierno de la Presidenta Sheinbaum retome las negociaciones con el magisterio y se derogue la Ley del ISSSTE del 2007.

Ciudad de México, 17 de octubre (SinEmbargo).- Maestras y maestros adscritos a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), realizaron el día de hoy una serie de bloqueos carreteros en Chiapas, Guerrero, Oaxaca y Michoacán con la intención de exigir la reinstalación de la mesa de negociación con la Presidenta Claudia Sheinbaum.

En Chiapas, docentes de la sección 7 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), adherida a la CNTE, bloqueó por la mañana las entradas y salidas poniente y oriente de la capital, Tuxtla Gutiérrez. Otro de los puntos bloqueados se localiza a la altura del kilómetro 46 de la carretera de cuota que comunica a San Cristóbal de las Casas con la capital del estado.

Los manifestantes mantienen bloqueos carreteros en La Pochota y La Angostura, en el municipio de Tuxtla Gutiérrez, donde solo se permite el paso de ambulancias.

Bloquea #TuxtlaGutiérrez el Magisterio de #Chiapas #SecciónSiete #CNTE @SnteNacional. Exigen la instalación de la mesa de diálogo con el gobierno federal y estatal y el pago de los adeudos con los maestros por cerca de 500 millones de pesos pic.twitter.com/jJBLGyP3dy — Gabriela Coutiño (@GabyCoutino) October 17, 2025

Isael González Vázquez, dirigente de esta sección magisterial dijo que "es urgente reanudar la mesa entre la presidenta y la Comisión Nacional Única de Negociación (CNUN) de la CNTE; ahí están las demandas sin resolver".

Bloqueos de la Ceteg en Guerrero

Por su parte, la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (Ceteg) región Acapulco, bloquearon un sentido de la avenida Costera Miguel Alemán, en la zona Dorada de Acapulco. Aquí mismo, los manifestantes tomaron la delegación estatal del ISSSTE.

Las protestas se extendieron a municipios como Chilpancingo, Iguala, Taxco y Zihuatanejo.

En Chilpancingo, las y los profesores marcharon en el carril norte-sur de la Autopista Cuernavaca-Acapulco con dirección al punto conocido como "El Parador del Marqués" para cerrar esta vialidad. "Queremos que la Presidenta cumpla su palabra de que habrá una negociación con ella", dijo Elvira Veleces Morales, representante de la Ceteg.

Bloqueos en Oaxaca

La sección 22 de Oaxaca bloqueó seis puntos carreteros que han dejado parcialmente incomunicado al Istmo de Tehuantepec. Los bloqueos se instalaron en los municipios de Juchitán, Tehuantepec, Ciudad Ixtepec, Salina Cruz, Matías Romero y Zanatepec.

El cierre carretero de Juchitán se instaló en el punto conocido como IMECA, sobre la carretera Transístmica. Con esa acción, los docentes impidieron el paso de todo tipo de vehículos hacia Tehuantepec.

En Ciudad Ixtepec, los trabajadores de la educación se congregaron sobre la caseta de cuota de la autopista 185 D, La Ventosa-Salina Cruz, e impidieron el flujo de vehículos hacia Tehuantepec y Salina Cruz.

En la zona norte del Istmo los docentes bloquearon la carretera Transístmica 185, a la altura de la comunidad de Pozo de Agua, y obstaculizaron el paso vehicular hacia el estado de Veracruz y hacia Tuxtepec.

Los profesores realizaron diversos cortes carreteros entre ellos en el crucero del Aeropuerto Internacional de Santa Cruz Xoxocotlán, esto en la carretera federal 175 Oaxaca-Puerto Escondido, donde cerraron totalmente la circulación.

Asimismo, tomaron la Terminal de Almacenamiento y Despacho (TAD) de Petróleos Mexicanos (Pemex) localizada en el municipio de Santa María El Tule, también tomaron diversas casetas de peaje como la de la autopista a la Ciudad de México en el tramo Oaxaca-Cuacnopalan donde permiten el libre tránsito.

La carretera Panamericana 190, cerca de Zanatepec, también fue objeto de bloqueos e impidieron el paso hacia las comunidades oaxaqueñas de Tapanatepec y Chahuites, así como hacia las poblaciones costeras de Chiapas, como Arriaga y Tonalá.

En el estado de Michoacán, las y los docentes se manifestaron en el centro de la capital cerrando accesos y calles aledañas. Además impidieron el paso en la Secretaría de Finanzas y Administración Pública y el Congreso local. Más de 2 mil 500 escuelas permanecen cerradas.