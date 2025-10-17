Héctor "N" es vinculado por homicidio de David Cohen; "él no disparó", dice abogado

El Ministerio Público presentó un video como evidencia de la participación de Héctor "N" en el asesinato del abogado David Cohen, durante la audiencia en la que fue vinculado a proceso por homicidio.

Ciudad de México, 17 de octubre (SinEmbargo).- Un presunto responsable del asesinato del abogado David Cohen, identificado como Héctor "N", fue vinculado a proceso por el delito de homicidio calificado, durante una audiencia que se celebró este viernes en la Ciudad de México (CdMx).

Un Juez de Control dictó la medida de prisión preventiva al imputado, por lo que deberá permanecer recluido en el Reclusorio Oriente de la capital, mientras que estableció un plazo de tres meses para que se lleve a cabo la investigación complementaria.

Durante la comparecencia, el joven de 18 años admitió su responsabilidad como partícipe del ataque que privó de la vida al litigante, sin embargo, declaró que él no disparó el arma y señaló como responsable a un sujeto identificado como Dónovan "N".

Huida del Asesino de David Cohen

El joven detenido, cómplice del sicario, resultó herido y fue arrestado, mientras el verdadero asesino escapaba corriendo —no en bicicleta, como afirmó la @FiscaiaCDMX l

pic.twitter.com/h4mWVk0ReW — José Díaz (@JJDiazMachuca) October 17, 2025

Tras la primera audiencia en contra de Héctor "N", su abogado defensor, quien fue contratado por la madre del acusado, afirmó que el joven no realizó el disparo contra David Cohen, a pesar de que tenía en sus manos la pistola.

Aseguró que su cliente fue engañado para cometer el crimen, pues, supuestamente, fue presionado y convencido con engaños por otras personas para participar en el ataque, ya que le habían asegurado que "sólo iban a dar un susto".

Por otra parte, el Ministerio Público presentó un video inédito como evidencia de la participación del señalado en el asesinato del litigante, cometido el lunes 13 de octubre a las afueras de la Ciudad Judicial, en la Colonia Doctores de la CdMx.

#InformaciónImportante | Esta tarde, compañeros de @SSC_CDMX detuvieron a Donovan "N", identificado como otro de los presuntos responsables del homicidio de un abogado el pasado 13 de octubre en @AlcCuauhtemocMx. Esta detención es resultado de los trabajos de investigación,… pic.twitter.com/dov2nV1Fnt — Pablo Vázquez Camacho (@PabloVazC) October 15, 2025

En dicha grabación se observa al joven, quien viste una sudadera azul, corriendo detrás de otro sujeto al intentar escapar del lugar en el que se cometió el ataque contra el defensor.

Héctor "N" fue detenido por agentes de la Policía de Investigación (PDI) de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la CdMx cuando intentó huir tras el asesinato del abogado David Cohen.

Días después, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital detuvieron a un segundo implicado en el crimen, identificado como Dónovan "N".