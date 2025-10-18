PuntosyComas ¬ Halcones amenazan desde Washington; Sheinbaum rechaza intervenciones

Mientras en Washington crece la retórica belicista sobre una posible intervención militar en Venezuela, en México persiste la preocupación por los ecos intervencionistas que resurgen en los halcones del expresidente Donald Trump.

Ciudad de México, 17 de octubre (SinEmbargo).- Cada día resuenan con más estruendo los tambores de guerra de una intervención armada de Estados Unidos en Venezuela. Y esa no es una buena noticia para México porque los apetitos intervencionistas siguen latentes en el ánimo de los halcones que rodean al Presidente de los Estados Unidos Donald Trump, razón por la cual no deber desestimarse las amenazas abiertas que desde las altas esferas de la derecha estadounidense se pronuncian contra México.

Las más recientes alusiones intervencionistas fueron de un Senador Republicano y de un influyente exsubsecretario de la defensa del Gobierno estadounidense.

Frente a esas amenazas, la postura de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo no ha cambiado, luego de una muy firme respuesta a las maliciosas propuestas de Donald Trump de intervenir militarmente en México para atacar directamente a los cárteles de la droga, que el gobierno estadounidense califica como terroristas.

El martes 1 de abril del 2025 se publicaron en el Diario Oficial de la Federación las reformas constitucionales al artículo 40 de nuestra Carta Magna, que establecen un blindaje jurídico para nuestro país contra la injerencia externa que pudiera atentar contra la soberanía de la nación.

El historial de amagos

El Senador republicano por Florida, Carlos A. Giménez, de origen cubano, en un arrebato de arrogancia e insolencia, publicó el pasado miércoles 15 de octubre del 2025 en su red social “X”: Desde el Congreso de Estados Unidos, denunciamos el patético accionar de la Presidente de #México @Claudiashein en oxigenar a la dictadura asesina en #Cuba. Mientras se considera renegociar el trato de libre comercio con USA ¿cómo es posible que Sheinbaum esté ayudando al las dictaduras narcoterroristas de la región? Si México sigue colaborando con #Venezuela y #Cuba, será tratado igual que los parias que están amparando”.

En ese mismo clima belicoso, ese mismo día, el pasado miércoles 15 de octubre del 2025, un usuario de la red social “X” identificado como US Homeland Security News y que presume difundir “Noticias de Seguridad Nacional de EE. UU. con actualizaciones sobre seguridad nacional, seguridad fronteriza y noticias desde Washington D. C.”, publicó un airado exhorto al gobierno de Donald Trump.

“Alerta: México se ha convertido en un estado fallido de facto, con cárteles del narcoterrorismo controlando vastas regiones del país y operando negocios a lo largo del país, acumulando miles de millones de dólares al año. Con un ejército enorme para combatir al gobierno y amenazar a civiles indefensos, estos cárteles representan una grave amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos. ¡Es hora de lanzar ataques aéreos masivos para destruir a estos terroristas!” y le arroban el mensaje a @realDonaldTrump

Pero no son los únicos casos recientes de amagos contra México. “Contra el narcotráfico en México y Venezuela toda opción está sobre la mesa, incluso atacar directamente a los cárteles”, aseguró Carlos Díaz-Rosillo, quien entre 2017 y 2021 fue Subsecretario Adjunto de Defensa para Asuntos del Hemisferio Occidental durante la primera Administración de Donald Trump y actualmente es director del Adam Smith Center, de la Universidad Internacional de Florida, una de organización que realizan investigaciones y análisis para influir en la formulación de políticas públicas sobre temas como economía, política, tecnología o salud en la relación de Estados Unidos con América Latina.

“Si el Gobierno de México demuestra que está haciendo todo lo posible por combatir directamente en contra de los cárteles de la droga, en contra del crimen organizado, no va a haber necesidad de que Estados Unidos se meta en el asunto. Pero si el Gobierno mexicano no lo está haciendo, y el Presidente Trump piensa que esa falta de acción está afectando los intereses directos de Estados Unidos, ahí esa opción que está sobre la mesa se convertiría en una opción mucho más viable", alertó en una entrevista con el periódico capitalino Reforma, realizada por la reportera Emilia Martínez y publicada el pasado sábado 4 de octubre 2025.

“Aquí la pregunta es si el Gobierno mexicano está haciendo todo lo posible por asegurarse de que en esos temas que son claves para el Gobierno americano como el narcotráfico, el flujo de fentanilo, el crimen organizado, la violencia, la migración ilegal, se está haciendo todo lo posible por colaborar o no, y ese contexto va a determinar en gran parte si estamos hablando de una revisión o de una renegociación (del acuerdo comercial)", agregó el consultor estadounidense.

Enérgico rechazo

El domingo 5 de octubre del 2025, en el Zócalo de la Ciudad de México, en el mensaje para conmemorar el primer año de su administración en la presidencia de la República, Claudia Sheinbaum Pardo advirtió que “frente a cualquier deseo de injerencia o intervención de una potencia extranjera en México, quedó escrito en (el artículo 40 de) la Constitución el siguiente texto: El pueblo de México, bajo ninguna circunstancia, aceptará intervenciones, intromisiones o cualquier otro acto desde el extranjero que sea lesivo a su integridad, independencia y soberanía, tales como golpes de Estado, injerencia en elecciones o la violación del territorio mexicano, sea esta por tierra, agua, mar o espacio aéreo”.

Además, agrega la reforma al artículo 40 constitucional: “(México) Tampoco consentirá intervención en investigación y persecución alguna sin la autorización y colaboración expresa del Estado Mexicano, en el marco de las leyes aplicables”. Enfatizó la presidenta que esta reforma dice en pocas palabras: “¡México no acepta injerencismo, no acepta intervencionismo! ¡Somos un país libre, independiente y soberano!”.

En la mañanera del 3 de mayo del 2025 la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que rechazó la propuesta que le hizo su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, respecto a que el ejército estadounidense ingresara a México para colaborar en la lucha contra el narcotráfico, ya que el territorio mexicano es inviolable y la soberanía no se vende, por el contrario, se ama y se defiende.

“El día de ayer salió en un periódico de los Estados Unidos, en el Wall Street Journal que el presidente Trump en una de las llamadas me dijo que era importante que entrara el ejército de los Estados Unidos a México para ayudarnos en la lucha contra el narco. Y quiero decir que es verdad, que en algunas de las llamadas —pero no así como lo menciona— dijo: ‘¿En qué les podemos ayudar para luchar contra el narcotráfico? Les propongo que entre el ejército de los Estados Unidos a ayudarle”.

Explicó la Presidenta: “¿Y saben qué le dije? ‘No, Presidente Trump. El territorio es inviolable, la soberanía es inviolable, la soberanía no se vende; la soberanía se ama y se defiende’. No hace falta; se puede colaborar, podemos trabajar juntos, pero ustedes en su territorio, nosotros en el nuestro. Podemos compartir información, pero nunca vamos a aceptar la presencia del ejército de Estados Unidos en nuestro territorio”.

Agregó Sheinbaum Pardo que durante sus conversaciones con el mandatario estadounidense ha afirmado que México es un país grandioso, libre, independiente y soberano con un pueblo muy valiente y por ello la Presidenta de la República defiende el anhelo de las mexicanas y los mexicanos.

Destacó la Presidenta que el Gobierno de México colabora y se coordina con la administración estadounidense, pero cada uno en su territorio realiza las acciones pertinentes en los temas que son de interés para ambos países. “Colaboración, sí, cooperación, sí; subordinación, no. Siempre en defensa de la soberanía de México. México es un país libre, independiente y soberano. Eso es lo que quiere el pueblo de México y por eso, es lo que defiende siempre la Presidenta de la República. Esa es la grandeza de México", agregó Sheinbaum Pardo.

Seguridad nacional

El Consejo de Seguridad Nacional, presidido por la mandataria de nuestro país, Claudia Sheinbaum Pardo, sería la instancia deliberativa y el primer frente de resistencia que tendría que activarse para actuar frente a la vociferante y permanente amenaza de un sujeto iracundo, inestable y abusivo como Donald Trump, que un día sí y otro también, amenaza a México, respaldado por una corte de halcones que integran su gabinete, que paladea la posibilidad de una nueva invasión armada a nuestro territorio.

La Ley de Seguridad Nacional establece los protocolos que tendrían que seguirse frente a una amenaza a la Nación y define que quien tendría que suplir a la Presidenta de la República al frente del Consejo de Seguridad Nacional sería la Secretaria Ejecutiva del organismo, responsabilidad que recae en la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez.

¿En manos de qué personas e instituciones estaría el país en caso de que se presentara una situación que pusiera en riesgo la seguridad nacional?

El Artículo 12 de la Ley de Seguridad Nacional establece qué dependencias tendrían la coordinación de acciones orientadas a preservar la integridad de México, en el ámbito del Consejo de Seguridad Nacional.

La Presidenta de la República Claudia Sheinbaum Pardo encabeza el Consejo Nacional de Seguridad y la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez es la Secretaria Ejecutiva del organismo. Y por supuesto, forman parte de Consejo de Seguridad Nacional el secretario de la Defensa Nacional, el general Ricardo Trevilla Trejo; el secretario de Marina, almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles y el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.

Además, también se suman al Consejo de Seguridad Nacional el Secretario de Hacienda y Crédito Público, la secretario de la Función Pública, el Secretario de Relaciones Exteriores, el Secretario de Comunicaciones y Transportes, el Fiscal General de la República, y el director general del Centro de Investigación y Seguridad Nacional. El Centro de Investigación y Seguridad Nacional, es un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, con autonomía, técnica, operativa y de gasto, adscrito directamente a la titular de dicha secretaría, Rosa Icela Rodríguez. La participación en el Consejo de Seguridad Nacional es personalísima y ninguno de sus titulares puede designar suplente.

En Consejo de Seguridad Nacional debe reunirse, cuando menos, cada dos meses, a convocatoria expresa de la Presidenta de la República. Las reuniones del Consejo son de estricto carácter reservado. Las actas y documentos que se generen en las sesiones del Consejo de Seguridad Nacional son reservadas, y su divulgación se considerará como causa de responsabilidad, conforme lo establezcan las leyes.