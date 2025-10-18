La SSC-CdMx detiene a 2 del Cártel de Tláhuac; les aseguran droga con valor de 2 mdp

Se presume que el operativo de la SSC-CdMx golpeó al denominado Cártel de Tláhuac que opera en la zona sur de la Ciudad de México; las autoridades calculan que el decomiso de droga realizado tiene un valor aproximado de dos millones 300 mil pesos.

Ciudad de México, 17 de octubre (SinEmbargo).- El titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CdMx), Pablo Vázquez Camacho, informó sobre la detención de dos hombres, presuntos integrantes del Cártel de Tláhuac, tras el cateo a un inmueble ubicado en la Alcaldía Iztapalapa, donde se aseguraron dos armas de fuego y alrededor de 10 kilogramos de aparente cocaína valuada en más de dos millones de pesos.

"Seguimos con el combate frontal a los generadores de violencia. Resultado de trabajos de investigación, compañeros de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México ejecutaron una orden de cateo en la Alcaldía Iztapalapa, donde detuvieron a dos hombres y aseguraron dos armas de fuego y alrededor de 10 kilogramos de aparente cocaína", publicó el funcionario en su cuenta de X.

En un comunicado oficial, la SSC detalló que las autoridades tomaron "conocimiento de un predio localizado en calles de la colonia San Miguel Teotongo, que al parecer era utilizado para el almacenamiento y embalaje de droga, por lo que se llevaron a cabo diversas técnicas de investigación".

"Fue así que se reunieron datos de prueba suficientes y robustos, los cuales se entregaron a un agente del Ministerio Público quien solicitó y obtuvo de un Juez de Control, el mandamiento ministerial para intervenir en el predio ubicado en la avenida Capulín y la cerrada Vicente Guerrero, donde se actuó sin uso de violencia y en estricto apego a los protocolos de actuación policial", señaló la dependencia.

Seguimos con el combate frontal a los generadores de violencia. Resultado de trabajos de investigación, compañeros de @SSC_CDMX ejecutaron una orden de cateo en @Alc_Iztapalapa, donde detuvieron a dos hombres y aseguraron dos armas de fuego y alrededor de 10 kilogramos de… pic.twitter.com/1IzagXybYS — Pablo Vázquez Camacho (@PabloVazC) October 17, 2025

En este operativo se decomisaron 10 paquetes confeccionados en forma de tabique con cinta canela y playo cuyo peso era de aproximadamente un kilogramo que contenían una sustancia con características similares a la cocaína dos armas de fuego, dos cargadores y cartuchos útiles. Además, se detuvo a los dos hombres de 32 y 43 años de edad.

Al realizar un cruce de información, se supo que los detenidos posiblemente forman parte del Cártel de Tláhuac, grupo delictivo que opera principalmente en las alcaldías Tláhuac e Iztapalapa, dedicado a la venta y distribución de narcóticos, la extorsión y el homicidio.

Los detenidos junto con la droga (valuada en dos millones 300 mil pesos) y el resto del material asegurado fueron puestos a disposición del Ministerio Público correspondiente, donde se determinará su situación jurídica.

"Cabe mencionar que las personas mencionadas en este comunicado son consideradas inocentes y serán tratadas como tales en todas las etapas del procedimiento, mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el Órgano Jurisdiccional en términos del código nacional de procedimientos penales", señaló la institución.