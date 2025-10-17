ENTREVISTA ¬ Crónicas marianas: “si tratas de censurarte esto no funciona”

Obed Rosas

17/10/2025 - 10:00 am

Artículos relacionados

Artículos relacionados

Tumbas de sangre: un thriller policíaco de terror en un típico pueblo minero mexicano

ENTREVISTA ¬ Alan Riding: Sheinbaum ha logrado trabajar bien con la DEA, CIA, FBI…

ENTREVISTA ¬ Una de las grandes preguntas es dónde está lo real: Mario Mendoza

Mariana H habló con SinEmbargo sobre su nuevo libro de crónicas en las que se abre de capa para presentarnos relatos de su vida en los que se burla de la burocracia de las relaciones interpersonales y del absurdo nuestro de todos los días.

Ciudad de México, 17 de octubre (SinEmbargo).– “Por su naturaleza, a crónicas como éstas si tratas de ponerles filtros, si tratas de censurarte, si tratas de pretender otra cosa, la crónica no funciona. Si ya te vas a aventar, aviéntate con todo, ¿no?”, comparte Mariana H, conductora de radio y televisión desde hace más de treinta años y autora de Crónicas marianas. Relatos de una soltera (casi) siempre en crisis que edita Reservoir Books.

Se trata de un libro de 18 crónicas en las que la autora comparte experiencias y anécdotas vistas desde la distancia del humor negro que le permite exhibir con aparente sencillez los trazos de la esencia humana que se esconden en cada una de estas líneas.

“Me han dicho que seguramente me divertí mucho escribiendo y no porque muchos de esos episodios en el momento de vivirlos no son nada divertidos y lo sufro mucho. Soy una persona super aprensiva, pero con el tiempo afortunadamente tuve la herramienta del humor como para poder decir: ‘qué ridiculez o qué mal me la pasé, pero ahora estoy en otro lugar’”, comentó Mariana H a SinEmbargo.

Mariana H apunta que Eduardo Casar, su maestro desde hace muchos años en la maestría, siempre le ha dicho que utilice la herramienta del humor negro: “o sea, que por más cosas que me pasen que sean a veces trágicas o a veces solamente ridículas que utilice el humor casi como mecanismo de defensa”.

Aunque no se trata sólo de eso, también entre estas crónicas uno se encuentra con la complejidad que significó de la pandemia e incluso el dolor de un duelo. “Son cosas que siempre he tenido en el radar y hasta que tuve la posibilidad de hacer esta colección de crónicas, pude escribirlas para un proyecto específico”.

—¿Te ayudaron a replantearte cómo te entiendes a ti misma o a reafirmarte en cuanto a cómo te entiendes a ti misma? —se le preguntó a la autora con respecto a estas crónicas.

—La reafirmación vino antes y por eso pude decir ‘ya, esto es hoy’. No te quiero decir hasta aquí llegué porque no, espero que no, pero sí es como un corte de caja y además me iba acercando a los 50, que creo que es es un momento importante donde ya está mucho más definido quién eres, qué no eres, qué no vas a hacer, qué sí puedes todavía hacer y eso me dio como que también la herramienta.

“Te puedo decir que fue más bien el impulso que me dio el editor Romeo Tello y la gente de Penguin para decirme, ‘queremos un un tipo de crónica distinta, que no tenga que ver con violencia, que no tenga que ver con maternidad, que no tenga que ver con feminismo’. No me lo dijeron tal cual, pero digamos que hay una oferta importante de autoras que están hablando de todo el movimiento feminista. Yo no pretendía hacer eso; es otro tipo de ser mujer sin el marido, los hijos, la camioneta y el perro, ¿sabes?.

Cada crónica es además acompañada por un dibujo del maestro Trino, amigo de Mariana H. “Cuando mi editor me dice, ‘hay varias de las crónicas que son como visuales que valdría la pena, a lo mejor, una ilustración. Pues pensamos, ¿no?’ Yo haciendo mi carta a Santa Claus, pensé en muchos que admiro como Alberto Montt y luego dije, ‘no, pero espérate, Trino’. A Trino lo admiraba desde hace mucho y desde hace como unos 15 años se hizo mi cuate y bueno, pues lo quiero mucho, nos llevamos muy bien, pero además tenemos un humor muy parecido. Entonces, en ese sentido dije, ‘le va a agarrar la onda a mis tonterías y mis torpezas’. Le dije y me dijo, ‘pero por supuesto’. Y no nada más hizo las ilustraciones, sino que se aventó también la portada y eso me dio un super empuje para animarme a seguir trabajando”.

Obed Rosas

Obed Rosas

Obed Rosas es editor de la Unidad de Investigación y encargado de la sección de Libros de SinEmbargo, en donde también se ha desempeñado como Jefe de Mesa y Editor de Redes. Es conductor de Close UP y Co-conductor, junto a Álvaro Delgado, de Siete Días, programas de SinEmbargo Al Aire. Ha trabajado en otros medios como Expansión, Newsweek en Español y Revista Zócalo. Es licenciado en Comunicación y Periodismo por la FES Aragón de la UNAM y estudió, además, Lengua y Literatura Hispánicas en la Facultad de Filosofía y Letras de la misma casa de estudios.

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Francisco Ortiz Pinchetti

País desamparado

“La suma de una catástrofe humanitaria con fallas de previsión, la impunidad en las ejecuciones de alto...
Por Francisco Ortiz Pinchetti
Leopoldo Maldonado

Un gobierno nos vigila

"Este entramado normativo representa el nuevo rostro del espionaje, uno que ya no es clandestino, sino legalizado. Lo...
Por Leopoldo Maldonado
Jorge Javier Romero Vadillo

La izquierda de dogma y de consigna

"Para la izquierda atrincherada en la consigna, hay que escoger un paquete cerrado: o estás con Palestina...
Por Jorge Javier Romero Vadillo
María Rivera

Infamia

"Esa infamia es la que sobrevive y continúa, de la que es cómplice Donald Trump y la...
Por María Rivera
+ Sección

Opinión en Video

Los fascistas argentinos y sus fans feminicidas
Por Héctor Alejandro Quintanar

Los fascistas argentinos y sus fans feminicidas

Igual que PRI, PAN y PRD, podría naufragar la 4T
Por Pedro Mellado Rodríguez

Igual que PRI, PAN y PRD, podría naufragar la 4T

La desastrosa historia del Fondo de Desastres
Por Fabrizio Mejía Madrid

La desastrosa historia del Fondo de Desastres

Bombas en Caracas y en McDonalds
Por Juan Carlos Monedero

Bombas en Caracas y en McDonalds

La historia es indulgente con el saqueo a Pemex
Por Mario Campa

La historia es indulgente con el saqueo a Pemex

Instructivo para vivir
Por Óscar de la Borbolla

Instructivo para vivir

El regocijo de los canallas
Por Álvaro Delgado Gómez

El regocijo de los canallas

Aduanales y contrabando
Por Ana Lilia Pérez

Aduanales y contrabando

Ruido y nueces
Por Alejandro Páez Varela

Ruido y nueces

Nepotismo honorario
Por Muna D. Buchahin

Nepotismo honorario

+ Sección

Galileo

Las personas que se sienten apoyadas por familiares, amigos y colegas tienden a tener mejor salud mental, desempeñarse más eficazmente en áreas sociales.

Estudio revela cuál es la clave para la felicidad... y no, no es el dinero ni la fama

Investigaciones científicas sugieren que las mujeres no sólo duermen de forma diferente a los hombres, sino que también necesitan dormir más para recuperarse.

Las mujeres necesitan dormir más que los hombres y la ciencia las respalda

Uruguay se convirtió en el primer país de Latinoamérica en legislar la eutanasia, o "muerte digna".

Uruguay se convierte en el primer país de América Latina en legalizar la eutanasia

A veces nos olvidamos del correo electrónico porque estamos más pendientes de likes, seguidores y videos virales, pero el email marketing sigue siendo el rey.

Satélites agujereados: investigadores vulneran bases de datos “secretas” de México

Saber si un perro es zurdo o diestro puede parecer una simple curiosidad, pero conocerlo ayuda a entender mejor su comportamiento y su forma de relacionarse.

¿Tu perro es zurdo o diestro? Descúbrelo con 3 pruebas y cómo influye en su carácter

Científicos alemanes descubrieron 04_A06; un anticuerpo capaz de bloquear el acceso del VIH a las células.

Científicos descubren en Alemania un anticuerpo capaz de contener parcialmente el VIH

Escuchar el sonido de la voz de su madre promueve el desarrollo de las vías del lenguaje en el cerebro de un bebé prematuro, según un nuevo estudio.

Escuchar voz de la madre acelera el desarrollo cerebral en bebés prematuros: estudio

Investigadores demostraron que las enormes estatuas de la isla de Rapa Nui fueron transportadas de pie, "caminando", hasta su ubicación actual.

Científicos prueban que estatuas de la Isla de Pascua "caminaron" hasta su lugar

La investigación en vacunas contra el cáncer está dando pasos de gigante. Científicos están desarrollando una vacuna que combate tumores y podrían prevenirlos.

Vacuna basada en nanopartículas puede prevenir estos tipos de cáncer, revela estudio

Un equipo internacional de coliderado por el Instituto Geológico y Minero de España descubrió en Marruecos un fósil, bautizado como "Atlascystis acantha".

¿Cómo surgió la simetría en las estrellas de mar? Estudio de un fósil arroja claves

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
Dos hombres queman viva a una mujer en la Gustavo A. Madero; no hay detenidos.
1

Una mujer es quemada viva en la Gustavo A. Madero; la SSC-CdMx ya investiga

2

Coca-Cola tuvo por décadas a funcionarios en su bolsillo, desde Salinas y hasta Peña

Un nuevo video reveló detalles del asesinato del abogado David Cohen Sacal, ocurrido el pasado lunes afuera del Poder Judicial de la Ciudad de México (PJ-CdMx).
3

VIDEO MUY FUERTE exhibe cómo fallaron escoltas del abogado David Cohen durante ataque

Luisa Alcalde descartó que José María Tapia, exdirector del Fonden con Peña Nieto, sea militante de Morena.
4

Exdirector del Fonden es del PVEM: Luisa Alcalde; bien que Morena ponga filtros: CSP

Héctor "N", presunto responsable del asesinato del abogado David Cohen, fue vinculado a proceso por homicidio durante una audiencia ante un Juez de la CdMx.
5

Héctor "N" es vinculado por homicidio de David Cohen; "él no disparó", dice abogado

Diputados aprueban en lo particular la Ley del IEPS
6

VIDEO ¬ PAN rechaza gravar refresco, tabaco y juego. “Hijos de Coca-Cola”, lo llaman

La Cámara de Diputados aprobó por mayoría el dictamen de la Ley de Ingresos 2026 en lo particular, mismo que contempla un presupuesto de 10.1 billones de pesos.
7

La Cámara de Diputados aprueba en lo general, y por mayoría, la Ley de Ingresos 2026

8

#GenteAsí ¬ Doctora del IMSS agrede a una familia y deja en mal al sistema de salud

Una joven originaria del municipio de Puebla, identificada como Stephany Carmona, perdió la vida dentro del cuartel de la Guardia Nacional (GN) en Acapulco.
9

Sargento asesina a una militar dentro de cuartel de la Guardia Nacional en Guerrero

La SSC informó de la detención de dos hombres en la Alcaldía Iztapalapa a los que se les aseguraron 10 kilogramos de aparente cocaína y armas de fuego.
10

La SSC-CdMx detiene a 2 del Cártel de Tláhuac; les aseguran droga con valor de 2 mdp

Trump afirmó que los elevados aranceles contra China no son sostenibles, y prevé reunirse con Xi Jinping.
11

Trump admite que arancel del 100% a China "no es sostenible"; confirma reunión con Xi

Las autoridades dieron a conocer que detuvieron a Nazario Ramírez Ramírez, presunto operador del CJNG y líder transportista de la CTM, en Guadalajara.
12

Nazario Ramírez, operador del CJNG y líder transportista de la CTM, cae en Jalisco

Maestras y maestros adscritos a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, realizaron el día de hoy bloqueos carreteros en varios estados.
13

La CNTE exige negociar con Sheinbaum; realiza bloqueos en Chiapas, Guerrero y Oaxaca

Jorge Álvarez Máynez es elegido nuevo dirigente de Movimiento Ciudadano
14

MC intenta distanciarse del PAN... pero el panismo es parte de MC, de tiempo atrás

Aires de guerra. Maduro moviliza ejército y paramilitares para resistir una invasión
15

Aires de guerra. Maduro moviliza ejército y paramilitares para resistir una invasión

Destacadas

Ver sección
Destacadas
El Príncipe Andrés de Inglaterra renunció a sus títulos, entre ellos el de Duque de York, en medio de sus acusaciones con el delincuente sexual Jeffrey Epstein.
1

El príncipe Andrés de Inglaterra renuncia a sus títulos por ser vinculado con Epstein

Dos hombres queman viva a una mujer en la Gustavo A. Madero; no hay detenidos.
2

Una mujer es quemada viva en la Gustavo A. Madero; la SSC-CdMx ya investiga

La Cámara de Diputados aprobó por mayoría el dictamen de la Ley de Ingresos 2026 en lo particular, mismo que contempla un presupuesto de 10.1 billones de pesos.
3

La Cámara de Diputados aprueba en lo general, y por mayoría, la Ley de Ingresos 2026

La SSC informó de la detención de dos hombres en la Alcaldía Iztapalapa a los que se les aseguraron 10 kilogramos de aparente cocaína y armas de fuego.
4

La SSC-CdMx detiene a 2 del Cártel de Tláhuac; les aseguran droga con valor de 2 mdp

Maestras y maestros adscritos a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, realizaron el día de hoy bloqueos carreteros en varios estados.
5

La CNTE exige negociar con Sheinbaum; realiza bloqueos en Chiapas, Guerrero y Oaxaca

Héctor "N", presunto responsable del asesinato del abogado David Cohen, fue vinculado a proceso por homicidio durante una audiencia ante un Juez de la CdMx.
6

Héctor "N" es vinculado por homicidio de David Cohen; "él no disparó", dice abogado

Luisa Alcalde descartó que José María Tapia, exdirector del Fonden con Peña Nieto, sea militante de Morena.
7

Exdirector del Fonden es del PVEM: Luisa Alcalde; bien que Morena ponga filtros: CSP

La Presidenta Sheinbaum llegó este viernes a Poza Rica, Veracruz, para supervisar las labores de apoyo a la población damnificada por las inundaciones.
8

Sheinbaum viaja a Veracruz y evalúa labores de apoyo; platica con familias afectadas

La Secretaría del Bienestar dio detalles sobre lo que debes hacer para recoger tu tarjeta de la Pensión Mujeres Bienestar si no puedes acudir el día de tu cita.
9

Pensión Mujeres Bienestar: ¿Qué hacer si no puedes recoger la tarjeta cuando te toca?

Israel comenzó a marcar la línea amarilla a lo largo de la Franja para determinar claramente dónde pasa la línea de separación política y de seguridad.
10

Israel traza "línea amarilla" en Gaza; advierte que si se viola, responderá con fuego

Jorge Álvarez Máynez es elegido nuevo dirigente de Movimiento Ciudadano
11

MC intenta distanciarse del PAN... pero el panismo es parte de MC, de tiempo atrás

John Robert Bolton, exasesor de seguridad nacional, se presentó al Juzgado federal de Greenbelt, Maryland, y horas después se declaró como “no culpable”.
12

John Bolton, exasesor de Trump, se declara "no culpable" de 18 cargos en su contra