Caso Black Wallstreet: presunto implicado en la red de lavado es vinculado a proceso

Redacción/SinEmbargo

17/10/2025 - 10:25 pm

La FGR informó que José "R", implicado en caso Black Wall Street, fue vinculado por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

José "R" es señalado como firmante autorizado de una empresa que presuntamente colaboró con Black Wallstreet para lavar dinero.

Ciudad de México, 17 de octubre (SinEmbargo).- La Fiscalía General de la República (FGR) dio a conocer este viernes que uno de los presuntos implicados en el caso de la empresa Black Wallstreet, identificado como José "R", fue vinculado a proceso por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

En un comunicado, la dependencia detalló que en julio del 2022 abrió una carpeta de investigación a raíz de una denuncia presentada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) en contra de varias personas vinculadas con la financiera, misma que presuntamente estaría relacionada con el Cártel de Cali.

Como resultado de las indagatorias realizadas por el Gabinete de Seguridad en torno a este caso, elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), en coordinación con agentes de la FGR, llevaron a cabo la detención de José "R" en la colonia Obrera de la Alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México (CdMx).

Luego de ser arrestado, el señalado fue presentado ante un Juez del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México, con residencia en Almoloya de Juárez, quien avaló los datos de prueba presentados por el Ministerio Público de la Federación y dictó la vinculación a proceso por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Además, la autoridad judicial impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, por lo que el imputado deberá permanecer recluido en el penal de El Altiplano; también estableció un plazo de cuatro meses para que se lleve a cabo la investigación complementaria.

José "R" es señalado como el firmante autorizado de Novedades Nova, empresa que presuntamente colaboró con Black Wall Street para lavar dinero que supuestamente provenía de organizaciones criminales, como el Cártel de Cali.

Autoridades mexicanas acusan a Black Wallstreet de lavado de dinero

La Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la CdMx reveló en junio del 2023 que fueron hallados siete reportes por transferencias millonarias inusuales realizadas por la empresa Black Wallstreet Capital entre el 2018 y el 2022, mismas que evidenciaron un posible esquema de operaciones con recursos de procedencia ilícita, conocido como lavado de dinero.

A raíz de la indagatoria realizada por las autoridades capitalinas en colaboración con agencias extranjeras, se descubrió que la financiera mantuvo operaciones financieras con una compañía ligada a Liliana María “N”, pareja sentimental de Eduardo Fernando “N”, identificado operador financiero del Cártel de Cali.

Además, se reveló que la empresa investigada realizó transacciones millonarias internacionales y que posiblemente operó con empresas fantasma identificadas por el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Derivado de la investigación iniciada por autoridades mexicanas en torno al caso Black Wall Street, el accionista principal de la empresa, Juan Carlos “N”, fue acusado por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita y vinculado a proceso en mayo del 2025, por lo que actualmente está preso en el penal del Altiplano.

