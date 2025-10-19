BITS | Battlefield 6, una de las mejores experiencias multijugador

El modo multijugador es la cereza del pastel y el verdadero motivo por el cual llegamos a Battlefield 6.

Ciudad de México, 19 de octubre (SinEmbargo).- La saga de Battlefield ha recorrido un largo camino hasta llegar a lo que es Battlefield 6, no sólo ha pasado por una gran cantidad de lanzamientos que han cimbrado los cimientos de lo que es la franquicia -como Battlefield 3-, también ha pasado por lanzamientos desastrosos como Battlefield 2042, que más allá de tener un mal lanzamiento, perjudicó una imagen que había tomado varios años construir y que con el paso de los años y varias correcciones, el juego, por fin llegó a la forma que debió estar desde un principio.

En esta ocasión ha sido diferente, el trabajo que se ha hecho desde su anuncio, apenas en julio de este año, tomó un camino lleno de aciertos en cuanto a comunicación y sobre todo en cuanto a las expectativas de los jugadores, a quienes se le ha prometido una experiencia completamente diferente a lo vivido con Battlefield 2042, desde el minuto uno, un título que tuvo su última gran actualización en 2024 y que este mismo año comenzó a trazar el camino hacía Battlefield 6 con un evento dentro del juego titulado “Road to Battlefield 6”.

Historia

Primero, la campaña es algo que probablemente no debería haber existido, sin embargo, se agradece la inclusión de la misma, podríamos verlo como un gran tutorial y es que en 6-7 horas de juego tenemos frente a nosotros una historia centrada en una unidad de élite de los Estados Unidos, la OTAN está dividida y comienzan conflictos alrededor del mundo, nuestra unidad “Dagger 13”, comienza una misión para restablecer el orden. La historia, un poco plana, con personajes con los que nunca tienes una conexión real, pero sirve para demostrar el potencial de juego.

Ahora bien, el modo multijugador, la cereza del pastel y el verdadero motivo por el cual, llegamos a Battlefield 6. Diferentes modos de juego que van desde conquest, Rush, escalation, domination, king of the hill, team deathmatch, entre otros, cada uno con objetivos diferentes y que pueden variar desde dos equipos de 32 jugadores cada uno, hasta 12 u 8 respectivamente.

Con objetivos como capturar banderas, territorios o irse moviendo en diferentes posiciones al rededor del mapa, hasta simplemente alcanzar un cierto número de bajas del equipo contrario, cada modo de juego busca una experiencia diferente y existe algo especial en ello, son modos que ya conocemos, sin embargo, el nivel de destrucción y caos es a una nueva escala que simplemente mejora la experiencia por completo.

Experiencia caótica

Battlefield 6 va más allá de ser un juego más de disparos, no busca competir con nadie y sólo busca darnos la experiencia más caótica posible, no tenemos una locura de armas que disparen un rayo láser o que vean a través de paredes, estamos frente a un campo de batalla que va más allá de quien apunta mejor, sino quien trabaja mejor en equipo.

Es un título que en cada uno de sus modos de juego nos deja elegir entre cuatro clases diferentes, clases que ya conocemos: asalto, quienes estarán al frente de la línea de batalla, con armas de corto y mediano alcance; soporte, quienes tienen posibilidad de curar a su equipo, hasta de revivirlos en caso de ser baja; el ingeniero, quienes tiene una labor más táctica, como reparar los vehículos que han sido dañados o reconocimiento, y tal vez una de las más pasivas pero a la vez agresivas, ya que serán quienes porten lo francotiradores y estén al acecho de los enemigos a larga distancia.

Cada clase tiene un propósito, además de que podemos seleccionar entre armas diferentes, equipamiento como granadas, minas, gas o los diferentes vehículos que podemos utilizar, desde tanques de guerra hasta jets, estamos frente a una guerra que no te da ni un pequeño momento para parar, así como mueres, tienes pequeños segundos para elegir donde reaparecer y volver a atacar, una sensación única y divertida.

Battlefield 6 es ambicioso, caótico, brutal y frenético, una de las mejores experiencias multijugador de los últimos años. La mejor noticia de todas es que Battlefield está de vuelta