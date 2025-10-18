Autoridades alertan a 5 municipios por crecida de Río Pánuco en Tamaulipas y Veracruz

Protección Civil (PC) recomendó a quienes viven cerca del río Pánuco identificar rutas de evacuación y refugios temporales, preparar una mochila de emergencia y evitar cruzar caminos inundados o puentes.
Ciudad de México, 18 de octubre (SinEmbargo).- La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) emitió la madrugada de este sábado una advertencia para la población de cinco municipios de Tamaulipas y Veracruz ante el incremento del nivel del Río Pánuco, previsto para las próximas horas.
"Ante el incremento de los niveles del Río Pánuco, exhortamos a la población de Tampico y Ciudad Madero, Tamaulipas; y de Anáhuac, Ciudad Cuauhtémoc y Pánuco, Veracruz, a informarse y seguir las indicaciones de las autoridades, ante un posible aumento en su nivel durante este sábado 18 de octubre", exhortó la dependencia.
Los municipios en riesgo son Ciudad Madero y Tampico, en Tamaulipas, así como Anáhuac, Ciudad Cuauhtémoc y Pánuco, en Veracruz. La Coordinación exhortó a las y los habitantes de estas zonas mantenerse informados sobre el avance del cauce y seguir las indicaciones de las autoridades de protección civil locales.
En Puebla, e
Te pedimos:
🔹Si vives cerca del cauce del río, identifica rutas de evacuación y refugios temporales activos de @PCEstatalVer
🔹 No cruces puentes o caminos inundados ya que podrías ser arrastrado
🔹 Ten lista tu mochila de emergencia
📞 En caso de emergencia, comunícate al…
— Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) October 18, 2025
El llamado ocurre luego de que el pasado 10 de octubre el río Cazones en la región de Poza Rica, Veracruz, se desbordará debido a lluvias extraordinarias que elevaron su nivel por encima de los ocho metros, lo que inundó colonias enteras, arrastró vehículos y causó graves daños materiales.
Durante su conferencia del viernes, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) mantiene un monitoreo constante del nivel del Río Pánuco. El Gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, realizó un recorrido aéreo por la zona y aseguró que su Gobierno está preparado para atender a la población ante cualquier contingencia.
Protección Civil pidió a quienes viven cerca del río identificar rutas de evacuación y refugios temporales, preparar una mochila de emergencia y evitar cruzar caminos inundados o puentes. En caso de emergencia, pidió comunicarse al 911 o con la unidad municipal de Protección Civil correspondiente.
La #CONAGUA mantiene el monitoreo del río Pánuco y sus afluentes. Después de 24hr Hasta el momento esta es la información pic.twitter.com/hCXhPCuQTF
— Conagua OC Golfo Norte (@ConaguaOCGNte) October 18, 2025
Esta alerta se emite tras la emergencia en cinco estados provocada de intensas lluvias y severas inundaciones, que ya dejaron un saldo de 76 muertos.