Autoridades alertan a 5 municipios por crecida de Río Pánuco en Tamaulipas y Veracruz

Protección Civil (PC) recomendó a quienes viven cerca del río Pánuco identificar rutas de evacuación y refugios temporales, preparar una mochila de emergencia y evitar cruzar caminos inundados o puentes.

Ciudad de México, 18 de octubre (SinEmbargo).- La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) emitió la madrugada de este sábado una advertencia para la población de cinco municipios de Tamaulipas y Veracruz ante el incremento del nivel del Río Pánuco, previsto para las próximas horas.

"Ante el incremento de los niveles del Río Pánuco, exhortamos a la población de Tampico y Ciudad Madero, Tamaulipas; y de Anáhuac, Ciudad Cuauhtémoc y Pánuco, Veracruz, a informarse y seguir las indicaciones de las autoridades, ante un posible aumento en su nivel durante este sábado 18 de octubre", exhortó la dependencia.

Los municipios en riesgo son Ciudad Madero y Tampico, en Tamaulipas, así como Anáhuac, Ciudad Cuauhtémoc y Pánuco, en Veracruz. La Coordinación exhortó a las y los habitantes de estas zonas mantenerse informados sobre el avance del cauce y seguir las indicaciones de las autoridades de protección civil locales.

En Puebla, el alertamiento se dirige especialmente a las zonas de las Sierras Norte, Nororiental, Negra, así como a las regiones de Valle Serdán, Mixteca y Angelópolis, por lo que se recomendó tomar previsiones desde hoy y hasta el próximo lunes 20 de octubre. En dicha entidad se esperan lluvias de entre 25 y 35 milímetros, principalmente en la Sierra Negra.