Jorge Romero anuncia que no harán alianzas; ninguna sigla se antepondrá al PAN, dice

Sugeyry Romina Gándara

18/10/2025 - 12:04 pm

Relanzamiento PAN.

Durante el relanzamiento del PAN, Jorge Romero aseveró que su partido no dependerá de acuerdos partidista porque así lo pidieron sus militantes.

-Información en desarrollo

Ciudad de México, 18 de octubre (SinEmbargo).- Jorge Romero Herrera, presidente nacional del Partido Acción Nacional (PAN), confirmó esta mañana que el partido no se presentará a ninguna elección en alianza "ni pasada, ni presente, ni futura".

El líder panista dijo, durante el "relanzamiento" del partido blanquiazul, que no dependerán de esos acuerdos partidistas porque así lo pidieron sus militantes. "Ninguna sigla se antepondrá al PAN", afirmó.

También expuso que Acción Nacional volverá "a la meritocracia", por lo que la selección de sus candidatos a elecciones se hará con elecciones primarias a la ciudadanía y encuestas cualitativas.

— Jorge Romero Herrera (@JorgeRoHe) October 18, 2025

En un discurso con referencias a "Dios", a "Diosito" y "las hermanas y hermanos", Romero expuso que el PAN volverá a sus valores para defender a la Patria, a la familia y a la libertad.

Se acabaron las cadenas, dijo, y nunca jamás en el PAN alguien podrá decidir si puedes ser panista o no.

Por ello, planteó, que la apertura del PAN será total: desde la afiliación, gracias a una plataforma tecnológica, para que ésta sea inmediata.

Ahora la gente decide quién nos representará, añadió. "Regresa al PAN la meritocracia y se acabó", dijo. Esto es regresar a nuestro origen y si alguno les molesta ni modo, pero este es el sendero original, agregó.

"A los que le apuestan por un espacio por el simple hecho de tener una relación con un líder, les digo que se pongan a trabajar", dijo y anunció que todas estas ideas se concretarán con la reforma de sus estatutos en noviembre próximo.

Hace 85 años, dijo, no nacimos para ver con quién nos alíabamos, planteó. "Ninguna sigla se antepondrá a las nuestras", afirmó. La alianza que sí tendremos es con los auténticos liderazgos en el país, expuso.

Sugeyry Romina Gándara

Sugeyry Romina Gándara

Romina Gándara quería ser piloto aviador, pero la miopía cambió el plan. Amante de los tacos y el café. Empezó como locutora de radio, luego reportera y fotoperiodista en Chihuahua, cubriendo nota roja y temas de seguridad. Desde 2016, vive en Ciudad de México donde se ha dedicado a la cobertura de temas de seguridad víctimas de la violencia y, actualmente, la mañanera del pueblo. Conduce el noticiero A Las Dos, junto a Blanca Juárez, por SinEmbargo al Aire.

