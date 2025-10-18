Jorge Romero anuncia que no harán alianzas; ninguna sigla se antepondrá al PAN, dice

Durante el relanzamiento del PAN, Jorge Romero aseveró que su partido no dependerá de acuerdos partidista porque así lo pidieron sus militantes.

-Información en desarrollo

Ciudad de México, 18 de octubre (SinEmbargo).- Jorge Romero Herrera, presidente nacional del Partido Acción Nacional (PAN), confirmó esta mañana que el partido no se presentará a ninguna elección en alianza "ni pasada, ni presente, ni futura".

El líder panista dijo, durante el "relanzamiento" del partido blanquiazul, que no dependerán de esos acuerdos partidistas porque así lo pidieron sus militantes. "Ninguna sigla se antepondrá al PAN", afirmó.

También expuso que Acción Nacional volverá "a la meritocracia", por lo que la selección de sus candidatos a elecciones se hará con elecciones primarias a la ciudadanía y encuestas cualitativas.

💙 Hoy tuve el privilegio de dirigirme a todas y todos los panistas de México.

Les hablé desde el corazón: de la importancia de mantenernos unidos, fieles a nuestros principios y comprometidos con las familias mexicanas. Este relanzamiento no es solo un nuevo comienzo para… pic.twitter.com/49CPeoD3O2

— Jorge Romero Herrera (@JorgeRoHe) October 18, 2025

En un discurso con referencias a "Dios", a "Diosito" y "las hermanas y hermanos", Romero expuso que el PAN volverá a sus valores para defender a la Patria, a la familia y a la libertad.

Se acabaron las cadenas, dijo, y nunca jamás en el PAN alguien podrá decidir si puedes ser panista o no.

Por ello, planteó, que la apertura del PAN será total: desde la afiliación, gracias a una plataforma tecnológica, para que ésta sea inmediata.

Ahora la gente decide quién nos representará, añadió. "Regresa al PAN la meritocracia y se acabó", dijo. Esto es regresar a nuestro origen y si alguno les molesta ni modo, pero este es el sendero original, agregó.

"A los que le apuestan por un espacio por el simple hecho de tener una relación con un líder, les digo que se pongan a trabajar", dijo y anunció que todas estas ideas se concretarán con la reforma de sus estatutos en noviembre próximo.

Hace 85 años, dijo, no nacimos para ver con quién nos alíabamos, planteó. "Ninguna sigla se antepondrá a las nuestras", afirmó. La alianza que sí tendremos es con los auténticos liderazgos en el país, expuso.