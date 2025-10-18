Trump impone arancel a camiones importados; México y Canadá tienen trato preferencial

Redacción/SinEmbargo

18/10/2025 - 10:28 am

Trump impone nuevos aranceles.

Las piezas que cumplan con los criterios del T-MEC quedarán exentas del arancel hasta que el Departamento de Comercio y la Oficina de Aduanas definan cómo gravar el contenido extranjero.

Ciudad de México, 18 de octubre (SinEmbargo).- El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó ayer una orden para imponer un arancel del 25 por ciento a las importaciones de camiones medianos y pesados, y un 10 por ciento a las de autobuses. Las medidas, que habían sido anunciadas el pasado 6 de octubre, comenzarán a aplicarse el próximo 1 de noviembre.

Según determinó el magnate el republicano, los camiones que no cumplan con los criterios del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) enfrentarán el arancel sobre el valor total del vehículo. Por el contrario, aquellos que califiquen para el trato preferencial sólo pagarán el impuesto sobre el contenido no producido en Estados Unidos.

La medida incluye vehículos de las clases 3 a 8, como camiones de carga, de volteo, mudanzas, tractocamiones y camionetas grandes, así como componentes clave como motores, transmisiones, neumáticos y chasis.

Las piezas que cumplan con los criterios del T-MEC quedarán exentas hasta que el Departamento de Comercio y la Oficina de Aduanas definan cómo gravar el contenido extranjero.

Camiones EU aranceles
La medida incluye vehículos de las clases 3 a 8, como camiones de carga, de volteo, mudanzas, tractocamiones y camionetas grandes. Foto: Margarito Pérez Retana, Cuartoscuro

En el caso de los autobuses, el arancel del 10 por ciento se aplicará a todos los vehículos importados, sin distinción de país de origen ni beneficio comercial.

El decreto también aclara que los productos afectados no se sumarán a aranceles previos sobre acero, aluminio, cobre, madera o automóviles, y no se aplicarán junto con medidas recíprocas vigentes contra Canadá, México, Brasil o India.

El Gobierno de Trump justificó la medida como respuesta a solicitudes de la industria automotriz. De forma paralela, el mandatario estadounidense extendió hasta 2030 un programa que permite a los fabricantes estadounidenses deducir 3.75 por ciento del precio de catálogo de los vehículos producidos en el país con piezas importadas, para aliviar el efecto de los nuevos impuestos.

El pasado 6 de marzo de 2025, Trump anunció que los productos que cumplieran con las reglas de origen del T-MEC quedarían exentos de los aranceles hasta el 2 de abril de 2025.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

