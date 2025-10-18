Héctor "N" aceptó matar a Cohen por falta de dinero: "mamá, no tenemos para comer"

Redacción/SinEmbargo

18/10/2025 - 11:17 am

Héctor "N", presunto responsable del asesinato del abogado David Cohen, fue vinculado a proceso por homicidio durante una audiencia ante un Juez de la CdMx.

Artículos relacionados

Artículos relacionados

El abogado David Cohen muere tras ser baleado en Ciudad Judicial, confirma FGJ-CdMx

Casos del abogado David Cohen serán parte de las investigaciones, afirma la FGJ-CdMx

VIDEO MUY FUERTE exhibe cómo fallaron escoltas del abogado David Cohen durante ataque

Héctor "N" le contó a su abogado que aceptó participar en el asesinato de David Cohen a cambio de 30 mil pesos que no recibió, debido a la precariedad económica que vivía con su mamá.

Ciudad de México, 18 de octubre (SinEmbargo).- Luis Alberto Hernández, defensor de Héctor "N", de 18 años, quien ayer fue vinculado a proceso por participar en el asesinato del abogado David Cohen, reveló que el joven vivía en una situación, lo cual lo habría llevado a aceptar involucrarse en el crimen sin tener conocimiento del mismo.

"Su mamá me enseña unos mensajes que ojalá en su momento ella se los pueda enseñar donde le dice 'mamá, nada más nos quedan 200 pesos, no tenemos para comer'", reveló Luis Alberto Hernández, defensa legal de Héctor Hernández, ante los medios de comunicación.

Tras salir de la audiencia en la que el joven fue vinculado a proceso, el litigante relató la precariedad económica de su defendido, situación que lo habría llevado a recibir, en reiteradas ocasiones, dinero de las personas que lo involucraron en el asesinato de David Cohen, entre ellas, una persona a quien identificó como Erik, quien le prometió 30 mil pesos por su participación, cantidad que nunca recibió.

En este sentido, Luis Alberto Hernández enfatizó que el joven de 18 años desconocía lo que sucedería el pasado 13 de octubre en la Ciudad Judicial de la Ciudad de México (CdMx), ya que las personas que lo implicaron en el caso le dijeron que sólo se trataba de "cobrar un dinero y darle un susto a una persona".

Según el relato del abogado, las personas que le entregaron el arma de fuego que portó ese día, también le explicaron cómo maniobrarla y lo que tenía hacer posteriormente, pero Héctor "N" no accionó el dispositivo por miedo, pues cuando escuchó las detonaciones que hirieron a David Cohen corrió hasta que recibió un disparo en el brazo por parte de un agente de la Policía de Investigación.

Luis Alberto Hernández también relató que su cliente rompió en llanto cuando escuchó de su voz las palabras que su madre le transmitió en el contexto de su audiencia.

"Te amo mucho, cuentas con mi apoyo; no apruebo lo que está pasando, acepta tu responsabilidad", expresó la mamá de Héctor "N".

“Es un muchacho que cumplió en enero los 18 años, un muchacho sin experiencia que en este momento tiró su vida a la basura”, agregó el abogado defensor, quien además señaló que su cliente le dijo a los sujetos que lo involucraron que él tenía 17 años, pese a ser mayor de edad. “Estas personas que lo fueron enganchando siempre supieron que tenía 17 años”, contó.

Ayer, Héctor "N" fue vinculado a proceso en una audiencia inicial por cumplimiento de una orden de aprehensión, mientras que un Juez le otorgó tres meses a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CdMx) para el cierre de la investigación complementaria.

El 16 de octubre, la titular de la FGJ-CdMx, Bertha Alcalde Luján, recordó que el homicidio de David Cohen se produjo como parte de un "ataque dirigido" en el que participaron dos personas con armas de fuego a bordo de una motocicleta, quienes dispararon en contra el abogado cuando caminaba en la colonia Doctores de la Alcaldía Cuauhtémoc, por lo que la víctima resultó herida en la ingle y en el cráneo.

La Fiscal capitalina también reiteró que existe una línea de investigación sobre la "autoría intelectual" del asesinato, por lo que las autoridades investigarán los casos que llevaba el litigante.

"Es muy importante que esta parte de la investigación permanezca en sigilo, pero sí decir que vamos a ser muy exhaustivos en relación a la investigación. Esto implica que podamos analizar cuáles eran los casos que este abogado llevaba", dijo.

Además de la detención de Héctor "N", la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CdMx) anunció, el 15 de octubre, el arresto de Donovan "N", un segundo hombre presuntamente involucrado en el asesinato del abogado.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Susan Crowley

El arte conceptual es neoliberal

"El conceptualismo resultó el binomio perfecto para las tendencias neoliberales impuestas en los circuitos del arte. La...
Por Susan Crowley
Alejandro De la Garza

Breve atlas de nuestra catástrofe turística

"Lo que sucede en Tulum no es una excepción, es el espejo roto de un modelo turístico...
Por Alejandro De la Garza
Ernesto Hernández Norzagaray

Los nobel que rechazan los autoritarismos

"Machado, en cambio, representa un premio a la resistencia civil y democrática frente a un régimen autoritario...
Por Ernesto Hernández Norzagaray
Francisco Ortiz Pinchetti

País desamparado

“La suma de una catástrofe humanitaria con fallas de previsión, la impunidad en las ejecuciones de alto...
Por Francisco Ortiz Pinchetti
+ Sección

Opinión en Video

¿Salud con Coca?
Por Alejandro Calvillo

¿Salud con Coca?

Los fascistas argentinos y sus fans feminicidas
Por Héctor Alejandro Quintanar

Los fascistas argentinos y sus fans feminicidas

Igual que PRI, PAN y PRD, podría naufragar la 4T
Por Pedro Mellado Rodríguez

Igual que PRI, PAN y PRD, podría naufragar la 4T

La desastrosa historia del Fondo de Desastres
Por Fabrizio Mejía Madrid

La desastrosa historia del Fondo de Desastres

Bombas en Caracas y en McDonalds
Por Juan Carlos Monedero

Bombas en Caracas y en McDonalds

La historia es indulgente con el saqueo a Pemex
Por Mario Campa

La historia es indulgente con el saqueo a Pemex

Instructivo para vivir
Por Óscar de la Borbolla

Instructivo para vivir

El regocijo de los canallas
Por Álvaro Delgado Gómez

El regocijo de los canallas

Aduanales y contrabando
Por Ana Lilia Pérez

Aduanales y contrabando

Ruido y nueces
Por Alejandro Páez Varela

Ruido y nueces

+ Sección

Galileo

Científicos descubren en Argentina el esqueleto de uno de los dinosaurios más antiguos

Científicos descubren en Argentina el fósil de uno de los dinosaurios más antiguos

Las personas que se sienten apoyadas por familiares, amigos y colegas tienden a tener mejor salud mental, desempeñarse más eficazmente en áreas sociales.

Estudio revela cuál es la clave para la felicidad... y no, no es el dinero ni la fama

Investigaciones científicas sugieren que las mujeres no sólo duermen de forma diferente a los hombres, sino que también necesitan dormir más para recuperarse.

Las mujeres necesitan dormir más que los hombres y la ciencia las respalda

Uruguay se convirtió en el primer país de Latinoamérica en legislar la eutanasia, o "muerte digna".

Uruguay se convierte en el primer país de América Latina en legalizar la eutanasia

A veces nos olvidamos del correo electrónico porque estamos más pendientes de likes, seguidores y videos virales, pero el email marketing sigue siendo el rey.

Satélites agujereados: investigadores vulneran bases de datos “secretas” de México

Saber si un perro es zurdo o diestro puede parecer una simple curiosidad, pero conocerlo ayuda a entender mejor su comportamiento y su forma de relacionarse.

¿Tu perro es zurdo o diestro? Descúbrelo con 3 pruebas y cómo influye en su carácter

Científicos alemanes descubrieron 04_A06; un anticuerpo capaz de bloquear el acceso del VIH a las células.

Científicos descubren en Alemania un anticuerpo capaz de contener parcialmente el VIH

Escuchar el sonido de la voz de su madre promueve el desarrollo de las vías del lenguaje en el cerebro de un bebé prematuro, según un nuevo estudio.

Escuchar voz de la madre acelera el desarrollo cerebral en bebés prematuros: estudio

Investigadores demostraron que las enormes estatuas de la isla de Rapa Nui fueron transportadas de pie, "caminando", hasta su ubicación actual.

Científicos prueban que estatuas de la Isla de Pascua "caminaron" hasta su lugar

La investigación en vacunas contra el cáncer está dando pasos de gigante. Científicos están desarrollando una vacuna que combate tumores y podrían prevenirlos.

Vacuna basada en nanopartículas puede prevenir estos tipos de cáncer, revela estudio

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
La dirigencia nacional del PAN le pagó 562 mil 600 pesos a la “entrenadora de discurso, medios y debate” Paulina Amozurrutia Navarro, con el fin proporcionar una metodología de “formación y seguimiento de los voceros, con entrenamientos intensivos y un acompañamiento detallado”.
1

El PAN pagó miles de pesos a "entrenadora de discurso" de cara a su "relanzamiento"

Agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) detuvieron en la colonia Guerrero, Alcaldía Cuauhtémoc, a Karen Selene “N”, alias "La Karen", presunta integrante de la célula delictiva “2 de Abril”.
2

La SSC-CdMx detiene a “La Karen”, presunta integrante de la célula “2 de Abril”

Dos hombres queman viva a una mujer en la Gustavo A. Madero; no hay detenidos.
3

Una mujer es quemada viva en la Gustavo A. Madero; la SSC-CdMx ya investiga

Breve atlas de nuestra catástrofe turística
4

Breve atlas de nuestra catástrofe turística

Protección Civil (PC) recomendó a quienes viven cerca del río identificar rutas de evacuación y refugios temporales, preparar una mochila de emergencia y evitar cruzar caminos inundados o puentes.
5

Autoridades alertan a 5 municipios por crecida de Río Pánuco en Tamaulipas y Veracruz

Trump impone nuevos aranceles.
6

Trump impone arancel a camiones importados; México y Canadá tienen trato preferencial

Médico agrede a familiares de paciente
7

VIDEO ¬ Doctora del IMSS en Playa del Carmen niega atención a niño y agrede a familia

Las manifestaciones contra Trump dejaron un mensaje directo: "No reyes".
8

Estadounidenses vuelven a las calles este sábado con mensaje a Trump: NO eres el rey

Una joven originaria del municipio de Puebla, identificada como Stephany Carmona, perdió la vida dentro del cuartel de la Guardia Nacional (GN) en Acapulco.
9

Sargento asesina a una militar dentro de cuartel de la Guardia Nacional en Guerrero

Las autoridades dieron a conocer que detuvieron a Nazario Ramírez Ramírez, presunto operador del CJNG y líder transportista de la CTM, en Guadalajara.
10

Nazario Ramírez, operador del CJNG y líder transportista de la CTM, cae en Jalisco

Diputados aprueban en lo particular la Ley del IEPS
11

VIDEO ¬ PAN rechaza gravar refresco, tabaco y juego. “Hijos de Coca-Cola”, lo llaman

El Príncipe Andrés de Inglaterra renunció a sus títulos, entre ellos el de Duque de York, en medio de sus acusaciones con el delincuente sexual Jeffrey Epstein.
12

El príncipe Andrés de Inglaterra renuncia a sus títulos por ser vinculado con Epstein

13

Coca-Cola tuvo por décadas a funcionarios en su bolsillo, desde Salinas y hasta Peña

¿Salud con Coca?
14

¿Salud con Coca?

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CdMx) lanzó una alerta sobre una nueva modalidad de extorsión: la "llamada cruzada".
15

¡Evita una extorsión! ¿Cómo opera la "llamada cruzada" y qué hacer para protegerte?

Destacadas

Ver sección
Destacadas
Héctor "N", presunto responsable del asesinato del abogado David Cohen, fue vinculado a proceso por homicidio durante una audiencia ante un Juez de la CdMx.
1

Héctor "N" aceptó matar a Cohen por falta de dinero: "mamá, no tenemos para comer"

Trump impone nuevos aranceles.
2

Trump impone arancel a camiones importados; México y Canadá tienen trato preferencial

Protección Civil (PC) recomendó a quienes viven cerca del río identificar rutas de evacuación y refugios temporales, preparar una mochila de emergencia y evitar cruzar caminos inundados o puentes.
3

Autoridades alertan a 5 municipios por crecida de Río Pánuco en Tamaulipas y Veracruz

Agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) detuvieron en la colonia Guerrero, Alcaldía Cuauhtémoc, a Karen Selene “N”, alias "La Karen", presunta integrante de la célula delictiva “2 de Abril”.
4

La SSC-CdMx detiene a “La Karen”, presunta integrante de la célula “2 de Abril”

Pan de muerto en la CdMx
5

Pan de muerto relleno de crema de café o con mermelada de mandarina... y más opciones

La dirigencia nacional del PAN le pagó 562 mil 600 pesos a la “entrenadora de discurso, medios y debate” Paulina Amozurrutia Navarro, con el fin proporcionar una metodología de “formación y seguimiento de los voceros, con entrenamientos intensivos y un acompañamiento detallado”.
6

El PAN pagó miles de pesos a "entrenadora de discurso" de cara a su "relanzamiento"

La FGR informó que José "R", implicado en caso Black Wall Street, fue vinculado por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
7

Caso Black Wallstreet: presunto implicado en la red de lavado es vinculado a proceso

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo (CSP) criticó al Partido Acción Nacional (PAN) y su cercanía a Movimiento Ciudadano (MC) tras su ruptura con el tricolor.
8

#PuntosyComas ¬ Halcones amenazan desde Washington; Sheinbaum rechaza intervenciones

Las manifestaciones contra Trump dejaron un mensaje directo: "No reyes".
9

Estadounidenses vuelven a las calles este sábado con mensaje a Trump: NO eres el rey

El Príncipe Andrés de Inglaterra renunció a sus títulos, entre ellos el de Duque de York, en medio de sus acusaciones con el delincuente sexual Jeffrey Epstein.
10

El príncipe Andrés de Inglaterra renuncia a sus títulos por ser vinculado con Epstein

La Cámara de Diputados aprobó por mayoría el dictamen de la Ley de Ingresos 2026 en lo particular, mismo que contempla un presupuesto de 10.1 billones de pesos.
11

La Cámara de Diputados aprueba en lo general y lo particular la Ley de Ingresos 2026

La SSC informó de la detención de dos hombres en la Alcaldía Iztapalapa a los que se les aseguraron 10 kilogramos de aparente cocaína y armas de fuego.
12

La SSC-CdMx detiene a 2 del Cártel de Tláhuac; les aseguran droga con valor de 2 mdp