Héctor "N" aceptó matar a Cohen por falta de dinero: "mamá, no tenemos para comer"

Héctor "N" le contó a su abogado que aceptó participar en el asesinato de David Cohen a cambio de 30 mil pesos que no recibió, debido a la precariedad económica que vivía con su mamá.

Ciudad de México, 18 de octubre (SinEmbargo).- Luis Alberto Hernández, defensor de Héctor "N", de 18 años, quien ayer fue vinculado a proceso por participar en el asesinato del abogado David Cohen, reveló que el joven vivía en una situación, lo cual lo habría llevado a aceptar involucrarse en el crimen sin tener conocimiento del mismo.

"Su mamá me enseña unos mensajes que ojalá en su momento ella se los pueda enseñar donde le dice 'mamá, nada más nos quedan 200 pesos, no tenemos para comer'", reveló Luis Alberto Hernández, defensa legal de Héctor Hernández, ante los medios de comunicación.

Huida del Asesino de David Cohen

El joven detenido, cómplice del sicario, resultó herido y fue arrestado, mientras el verdadero asesino escapaba corriendo —no en bicicleta, como afirmó la @FiscaiaCDMX l

pic.twitter.com/h4mWVk0ReW — José Díaz (@JJDiazMachuca) October 17, 2025

Tras salir de la audiencia en la que el joven fue vinculado a proceso, el litigante relató la precariedad económica de su defendido, situación que lo habría llevado a recibir, en reiteradas ocasiones, dinero de las personas que lo involucraron en el asesinato de David Cohen, entre ellas, una persona a quien identificó como Erik, quien le prometió 30 mil pesos por su participación, cantidad que nunca recibió.

En este sentido, Luis Alberto Hernández enfatizó que el joven de 18 años desconocía lo que sucedería el pasado 13 de octubre en la Ciudad Judicial de la Ciudad de México (CdMx), ya que las personas que lo implicaron en el caso le dijeron que sólo se trataba de "cobrar un dinero y darle un susto a una persona".

#InformaciónImportante | Esta tarde, compañeros de @SSC_CDMX detuvieron a Donovan "N", identificado como otro de los presuntos responsables del homicidio de un abogado el pasado 13 de octubre en @AlcCuauhtemocMx. Esta detención es resultado de los trabajos de investigación,… pic.twitter.com/dov2nV1Fnt — Pablo Vázquez Camacho (@PabloVazC) October 15, 2025

Según el relato del abogado, las personas que le entregaron el arma de fuego que portó ese día, también le explicaron cómo maniobrarla y lo que tenía hacer posteriormente, pero Héctor "N" no accionó el dispositivo por miedo, pues cuando escuchó las detonaciones que hirieron a David Cohen corrió hasta que recibió un disparo en el brazo por parte de un agente de la Policía de Investigación.

Luis Alberto Hernández también relató que su cliente rompió en llanto cuando escuchó de su voz las palabras que su madre le transmitió en el contexto de su audiencia.

"Te amo mucho, cuentas con mi apoyo; no apruebo lo que está pasando, acepta tu responsabilidad", expresó la mamá de Héctor "N".

“Es un muchacho que cumplió en enero los 18 años, un muchacho sin experiencia que en este momento tiró su vida a la basura”, agregó el abogado defensor, quien además señaló que su cliente le dijo a los sujetos que lo involucraron que él tenía 17 años, pese a ser mayor de edad. “Estas personas que lo fueron enganchando siempre supieron que tenía 17 años”, contó.

La #SSC informa: Personal de la #SSC tomó conocimiento de un hombre de aproximadamente 40 años de edad, lesionado por disparos de arma de fuego en la avenida #NiñosHéroes y la calle Doctor Claudio Bernard, en la colonia #Doctores, de la alcaldía @AlcCuauhtemocMx, el cual fue… pic.twitter.com/WQZNm9Say7 — SSC CDMX (@SSC_CDMX) October 13, 2025

Ayer, Héctor "N" fue vinculado a proceso en una audiencia inicial por cumplimiento de una orden de aprehensión, mientras que un Juez le otorgó tres meses a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CdMx) para el cierre de la investigación complementaria.

El 16 de octubre, la titular de la FGJ-CdMx, Bertha Alcalde Luján, recordó que el homicidio de David Cohen se produjo como parte de un "ataque dirigido" en el que participaron dos personas con armas de fuego a bordo de una motocicleta, quienes dispararon en contra el abogado cuando caminaba en la colonia Doctores de la Alcaldía Cuauhtémoc, por lo que la víctima resultó herida en la ingle y en el cráneo.

La Fiscal capitalina también reiteró que existe una línea de investigación sobre la "autoría intelectual" del asesinato, por lo que las autoridades investigarán los casos que llevaba el litigante.

"Es muy importante que esta parte de la investigación permanezca en sigilo, pero sí decir que vamos a ser muy exhaustivos en relación a la investigación. Esto implica que podamos analizar cuáles eran los casos que este abogado llevaba", dijo.

Además de la detención de Héctor "N", la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CdMx) anunció, el 15 de octubre, el arresto de Donovan "N", un segundo hombre presuntamente involucrado en el asesinato del abogado.