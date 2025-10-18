EN VIVO

7 millones en 2,700 ciudades de EU protestan contra Trump en movilización histórica

Redacción/SinEmbargo

18/10/2025 - 5:25 pm

Millones salen a las calles de EU para protestar contra Donald Trump

Se trata de la segunda marcha multitudinaria contra la Administración Trump, luego de que el pasado 14 de junio miles salieran a protestar contra el Presidente en su cumpleaños.

Ciudad de México, 18 de octubre (SinEmbargo).- Millones de estadounidenses salieron hoy a las calles en más de dos mil 500 movilizaciones que tuvieron lugar en Washington, California, Chicago y Nueva York, en el marco del "No Kings Day", una jornada de protestas sin precedentes contra el Gobierno del Presidente Donald Trump, que analistas han catalogado como la mayor movilización de la que se tenga registro en toda la historia de Estados Unidos.

La coalición que organizó la movilización, que incluye a destacados grupos liberales como MoveOn, estimó que las manifestaciones en más de dos mil 700 ciudades y pueblos congregaron a casi siete millones de personas: dos millones más que las manifestaciones de "No Kings" en junio. Las protestas del sábado se desarrollaron en medio del cierre gubernamental, la ampliación de las operaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y los debates sobre el despliegue de tropas federales en ciudades estadounidenses.

"El Presidente cree que su poder es absoluto. Pero en Estados Unidos no tenemos reyes y no cederemos ante el caos, la corrupción y la crueldad", sostuvo en su sitio web el movimiento No Kings, el cual reúne a unas 300 organizaciones.

Actualizaciones en vivo

    Redacción/SinEmbargo

    Redacción/SinEmbargo

    Lo dice el reportero

    + Sección

    Opinión

    Susan Crowley

    El arte conceptual es neoliberal

    "El conceptualismo resultó el binomio perfecto para las tendencias neoliberales impuestas en los circuitos del arte. La...
    Por Susan Crowley
    Alejandro De la Garza

    Breve atlas de nuestra catástrofe turística

    "Lo que sucede en Tulum no es una excepción, es el espejo roto de un modelo turístico...
    Por Alejandro De la Garza
    Ernesto Hernández Norzagaray

    Los nobel que rechazan los autoritarismos

    "Machado, en cambio, representa un premio a la resistencia civil y democrática frente a un régimen autoritario...
    Por Ernesto Hernández Norzagaray
    Francisco Ortiz Pinchetti

    País desamparado

    “La suma de una catástrofe humanitaria con fallas de previsión, la impunidad en las ejecuciones de alto...
    Por Francisco Ortiz Pinchetti
    + Sección

    Opinión en Video

    ¿Salud con Coca?
    Por Alejandro Calvillo

    ¿Salud con Coca?

    Los fascistas argentinos y sus fans feminicidas
    Por Héctor Alejandro Quintanar

    Los fascistas argentinos y sus fans feminicidas

    Igual que PRI, PAN y PRD, podría naufragar la 4T
    Por Pedro Mellado Rodríguez

    Igual que PRI, PAN y PRD, podría naufragar la 4T

    La desastrosa historia del Fondo de Desastres
    Por Fabrizio Mejía Madrid

    La desastrosa historia del Fondo de Desastres

    Bombas en Caracas y en McDonalds
    Por Juan Carlos Monedero

    Bombas en Caracas y en McDonalds

    La historia es indulgente con el saqueo a Pemex
    Por Mario Campa

    La historia es indulgente con el saqueo a Pemex

    Instructivo para vivir
    Por Óscar de la Borbolla

    Instructivo para vivir

    El regocijo de los canallas
    Por Álvaro Delgado Gómez

    El regocijo de los canallas

    Aduanales y contrabando
    Por Ana Lilia Pérez

    Aduanales y contrabando

    Ruido y nueces
    Por Alejandro Páez Varela

    Ruido y nueces

    + Sección

    Galileo

    Investigaciones sugieren que los alimentos ultraprocesados podrían influir en funciones cerebrales vinculadas con comportamientos de violencia.

    Alimentos ultraprocesados pueden volver a una persona más violenta, revelan estudios

    Cometa "de las nueve colas"

    ¿Cuándo y a qué hora se podrá ver el cometa C/2025 R2 SWAN desde México?

    Científicos descubren en Argentina el esqueleto de uno de los dinosaurios más antiguos

    Científicos descubren en Argentina el fósil de uno de los dinosaurios más antiguos

    Las personas que se sienten apoyadas por familiares, amigos y colegas tienden a tener mejor salud mental, desempeñarse más eficazmente en áreas sociales.

    Estudio revela cuál es la clave para la felicidad... y no, no es el dinero ni la fama

    Investigaciones científicas sugieren que las mujeres no sólo duermen de forma diferente a los hombres, sino que también necesitan dormir más para recuperarse.

    Las mujeres necesitan dormir más que los hombres y la ciencia las respalda

    Uruguay se convirtió en el primer país de Latinoamérica en legislar la eutanasia, o "muerte digna".

    Uruguay se convierte en el primer país de América Latina en legalizar la eutanasia

    A veces nos olvidamos del correo electrónico porque estamos más pendientes de likes, seguidores y videos virales, pero el email marketing sigue siendo el rey.

    Satélites agujereados: investigadores vulneran bases de datos “secretas” de México

    Saber si un perro es zurdo o diestro puede parecer una simple curiosidad, pero conocerlo ayuda a entender mejor su comportamiento y su forma de relacionarse.

    ¿Tu perro es zurdo o diestro? Descúbrelo con 3 pruebas y cómo influye en su carácter

    Científicos alemanes descubrieron 04_A06; un anticuerpo capaz de bloquear el acceso del VIH a las células.

    Científicos descubren en Alemania un anticuerpo capaz de contener parcialmente el VIH

    Escuchar el sonido de la voz de su madre promueve el desarrollo de las vías del lenguaje en el cerebro de un bebé prematuro, según un nuevo estudio.

    Escuchar voz de la madre acelera el desarrollo cerebral en bebés prematuros: estudio

    Las más leídas en SinEmbargo

    Ver sección
    Las más leídas
    Millones salen a las calles de EU para protestar contra Donald Trump
    1

    7 millones en 2,700 ciudades de EU protestan contra Trump en movilización histórica

    Héctor "N", detenido por el asesinato de David Cohen
    2

    Héctor "N" aceptó matar a Cohen por falta de dinero: "mamá, no tenemos para comer"

    La dirigencia nacional del PAN le pagó 562 mil 600 pesos a la “entrenadora de discurso, medios y debate” Paulina Amozurrutia Navarro, con el fin proporcionar una metodología de “formación y seguimiento de los voceros, con entrenamientos intensivos y un acompañamiento detallado”.
    3

    El PAN pagó miles de pesos a "entrenadora de discurso" de cara a su "relanzamiento"

    María Corina Machado
    4

    Los nobel que rechazan los autoritarismos

    La SSC-CdMx detiene a presuntos narcos tras un operativo en la Alcaldía Miguel Hidalgo
    5

    La SSC-CdMx catea inmueble en la Alcaldía Miguel Hidalgo; detiene a 4 y asegura droga

    Trump confirmó que 2 presuntos narcotraficantes sobrevivieron al ataque del Ejército de EU contra un submarino que presuntamente trasladaba droga en el Caribe.
    6

    Trump confirma 2 sobrevivientes en submarino atacado en el Caribe; serán repatriados

    El Desfile de Alebrijes Monumentales y la Marcha Zombie 2025 llenaron de color, tradición y terror las calles del Centro Histórico de la CdMx.
    7

    FOTOGALERÍA ¬ Alebrijes y zombies llenan de color y terror las calles de la CdMx

    Logos del PAN
    8

    PAN presenta nuevo logo como parte de su relanzamiento rumbo a las elecciones de 2027

    Investigaciones sugieren que los alimentos ultraprocesados podrían influir en funciones cerebrales vinculadas con comportamientos de violencia.
    9

    Alimentos ultraprocesados pueden volver a una persona más violenta, revelan estudios

    Cometa "de las nueve colas"
    10

    ¿Cuándo y a qué hora se podrá ver el cometa C/2025 R2 SWAN desde México?

    11

    A 15 años de la masacre de migrantes en San Fernando aún hay cuerpos sin identificar

    Si eres una de las nuevas beneficiarias de la Pensión Mujeres Bienestar te decimos cuál es la fecha límite para la entrega de tarjetas bancarias.
    12

    Pensión Mujeres Bienestar: ¿Hasta cuándo puedes recoger tu tarjeta? Detalles aquí

    Dos hombres queman viva a una mujer en la Gustavo A. Madero; no hay detenidos.
    13

    Una mujer es quemada viva en la Gustavo A. Madero; la SSC-CdMx ya investiga

    Relanzamiento PAN.
    14

    Terminó la era PRIAN, promete Romero. Le hace el feo a PRI y MC, viejos aliados

    Médico agrede a familiares de paciente
    15

    VIDEO ¬ Doctora del IMSS en Playa del Carmen niega atención a niño y agrede a familia

    Destacadas

    Ver sección
    Destacadas
    Investigaciones sugieren que los alimentos ultraprocesados podrían influir en funciones cerebrales vinculadas con comportamientos de violencia.
    1

    Alimentos ultraprocesados pueden volver a una persona más violenta, revelan estudios

    El Desfile de Alebrijes Monumentales y la Marcha Zombie 2025 llenaron de color, tradición y terror las calles del Centro Histórico de la CdMx.
    2

    FOTOGALERÍA ¬ Alebrijes y zombies llenan de color y terror las calles de la CdMx

    3

    A 15 años de la masacre de migrantes en San Fernando aún hay cuerpos sin identificar

    La SSC-CdMx detiene a presuntos narcos tras un operativo en la Alcaldía Miguel Hidalgo
    4

    La SSC-CdMx catea inmueble en la Alcaldía Miguel Hidalgo; detiene a 4 y asegura droga

    Si eres una de las nuevas beneficiarias de la Pensión Mujeres Bienestar te decimos cuál es la fecha límite para la entrega de tarjetas bancarias.
    5

    Pensión Mujeres Bienestar: ¿Hasta cuándo puedes recoger tu tarjeta? Detalles aquí

    EU amenaza con tomar medidas contra Hamás por supuesta violación del alto al fuego
    6

    EU amenaza con tomar medidas contra Hamás por supuesta violación del alto al fuego

    Donovan "N", presunto implicado en el asesinado del abogado David Cohen, deberá permanecer en prisión preventiva por orden de un Juez de la CdMx.
    7

    Juez dicta prisión preventiva a Donovan "N", implicado en el asesinato de David Cohen

    Trump confirmó que 2 presuntos narcotraficantes sobrevivieron al ataque del Ejército de EU contra un submarino que presuntamente trasladaba droga en el Caribe.
    8

    Trump confirma 2 sobrevivientes en submarino atacado en el Caribe; serán repatriados

    Millones salen a las calles de EU para protestar contra Donald Trump
    9

    7 millones en 2,700 ciudades de EU protestan contra Trump en movilización histórica

    Las lluvias han dejado al menos 37 muertos en el país.
    10

    El mundo (y México, claro) sufre inundaciones repentinas. Sí, el calentamiento global

    Sheinbaum viaja a Hidalgo para supervisar apoyo a damnificados por lluvias
    11

    Sheinbaum viaja a Hidalgo; atiende con el Gobierno estatal la emergencia por lluvias

    Cometa "de las nueve colas"
    12

    ¿Cuándo y a qué hora se podrá ver el cometa C/2025 R2 SWAN desde México?