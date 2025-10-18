7 millones en 2,700 ciudades de EU protestan contra Trump en movilización histórica

Se trata de la segunda marcha multitudinaria contra la Administración Trump, luego de que el pasado 14 de junio miles salieran a protestar contra el Presidente en su cumpleaños.

Ciudad de México, 18 de octubre (SinEmbargo).- Millones de estadounidenses salieron hoy a las calles en más de dos mil 500 movilizaciones que tuvieron lugar en Washington, California, Chicago y Nueva York, en el marco del "No Kings Day", una jornada de protestas sin precedentes contra el Gobierno del Presidente Donald Trump, que analistas han catalogado como la mayor movilización de la que se tenga registro en toda la historia de Estados Unidos.

La coalición que organizó la movilización, que incluye a destacados grupos liberales como MoveOn, estimó que las manifestaciones en más de dos mil 700 ciudades y pueblos congregaron a casi siete millones de personas: dos millones más que las manifestaciones de "No Kings" en junio. Las protestas del sábado se desarrollaron en medio del cierre gubernamental, la ampliación de las operaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y los debates sobre el despliegue de tropas federales en ciudades estadounidenses.

"El Presidente cree que su poder es absoluto. Pero en Estados Unidos no tenemos reyes y no cederemos ante el caos, la corrupción y la crueldad", sostuvo en su sitio web el movimiento No Kings, el cual reúne a unas 300 organizaciones.