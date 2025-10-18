EN VIVO

Millones cierran la que ya se considera protesta histórica en EU, y fue contra Trump

Redacción/SinEmbargo

18/10/2025 - 12:25 pm

Las protestas de este sábado suceden a las que tuvieron lugar el pasado 14 de junio, el mismo día del cumpleaños de Trump.

Se trata de la segunda marcha multitudinaria contra la Administración Trump, luego de que el pasado 14 de junio miles salieran a protestar contra el Presidente en su cumpleaños.

Ciudad de México, 18 de octubre (SinEmbargo).- Millones de estadounidenses salieron hoy a las calles en más de dos mil 500 movilizaciones que tuvieron lugar en Washington, California, Chicago y Nueva York, en el marco del "No Kings Day", una jornada de protestas sin precedentes contra el Gobierno del Presidente Donald Trump, que analistas han catalogado como la mayor movilización de la que se tenga registro en toda la historia de Estados Unidos.

"El Presidente cree que su poder es absoluto. Pero en Estados Unidos no tenemos reyes y no cederemos ante el caos, la corrupción y la crueldad", sostuvo en su sitio web el movimiento No Kings, el cual reúne a unas 300 organizaciones.

Las exigencias abarcaron desde el alto a las redadas migratorias del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), hasta el genocidio en Palestina.

Las protestas ocurrieron luego del cierre del Gobierno federal, pues legisladores del Partido Republicano no han podido generar acuerdos con los demócratas en materia subsidios y después de las manifestaciones que tuvieron lugar durante el cumpleaños de Trump, cuando encabezó un desfile militar, inédito en la historia reciente de la Unión Americana.

Este sábado miles de ciudadanos marcharon de nuevo a lo largo de cientos de ciudades, incluida Los Ángeles, el epicentro de las protestas, para mandar un mensaje: Trump no es un rey.

El movimiento “No Kings” destacó que su objetivo es preservar “la base” sobre la que se construyó Estados Unidos. “‘NO A LOS REYES’ es más que un simple eslogan; es la base sobre la que se construyó nuestra nación. Nacido en las calles, gritado por millones, llevado en carteles y cánticos, resuena desde las manzanas de las ciudades hasta las plazas rurales, uniendo a personas de todo el país para luchar juntos contra la dictadura”, señalaron.

"Dicen que se refieren a mí como un rey. No soy un rey", declaró entonces Trump en Fox News.

