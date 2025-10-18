VIDEOS ¬ Miles salen a las calles contra las políticas de Trump: le dicen "No Kings"

Se trata de la segunda marcha multitudinaria contra la Administración Trump, luego de que el pasado 14 de junio miles salieran a protestar contra el Presidente en su cupleaños

Ciudad de México, 18 de octubre (SinEmbargo).- Millones de estadounidenses salen a las calles este sábado en más de dos mil 500 movilizaciones en el marco del "No Kings Day", una jornada de protestas sin precedentes contra el Gobierno del Presidente Donald Trump. En Washington, California, Chicago y Nueva York se esperan las marchas más multitudinarias. En los estados republicanos, gobernadores han dispuesto a la Guardia Nacional para evitar disturbios.

"El Presidente cree que su poder es absoluto. Pero en Estados Unidos no tenemos reyes y no cederemos ante el caos, la corrupción y la crueldad", sostuvo el movimiento 'No Kings', el cual reúne a unas 300 organizaciones, en su sitio web.

Las exigencias abarcan desde el alto a las redadas migratorias del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), hasta el genocidio en Palestina.

Las protestas ocurren luego del cierre del Gobierno federal, pues legisladores del Partido Republicano no han podido generar acuerdos con los demócratas en materia subsidios y después de las manifestaciones que tuvieron lugar durante el cumpleaños de Trump, cuando encabezó un desfile militar, inédito en la historia reciente de la Unión Americana.

Chanting “USA! USA!” at what Trump and Speaker Mike Johnson called a “hate America” protest. 14th St, Washington DC #NoKingsDayOct18th #NoKings pic.twitter.com/Bq5W92OZv9 — Joel Lawson (@JoelLawsonDC) October 18, 2025

Este sábado miles de ciudadanos marchan de nuevo a lo largo de cientos de ciudades, incluida Los Ángeles, el epicentro de las protestas, para mandar un mensaje: Trump no es un rey.

El movimiento “No Kings” destacó que su objetivo es preservar “la base” sobre la que se construyó Estados Unidos. “‘NO A LOS REYES’ es más que un simple eslogan; es la base sobre la que se construyó nuestra nación. Nacido en las calles, gritado por millones, llevado en carteles y cánticos, resuena desde las manzanas de las ciudades hasta las plazas rurales, uniendo a personas de todo el país para luchar juntos contra la dictadura”, señalaron.

"Dicen que se refieren a mí como un rey. No soy un rey", declaró entonces Trump en Fox News.