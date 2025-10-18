Trump confirma 2 sobrevivientes en submarino atacado en el Caribe; serán repatriados

Trump afirmó que el submarino hundido por el ejército de EU en el Caribe transportaba fentanilo y otros narcóticos. Los sobrevivientes serían originarios de Ecuador y Colombia.

Ciudad de México, 18 de octubre (SinEmbargo).- Dos presuntos narcotraficantes sobrevivieron al ataque perpetrado por fuerzas militares de Estados Unidos (EU) contra un submarino que supuestamente transportaba droga, confirmó este sábado el Presidente Donald Trump.

Mediante una publicación en la red Truth Social, el mandatario detalló que a bordo de la embarcación hundida viajaban cuatro supuestos delincuentes, dos de los cuales fallecieron durante el bombardeo, mientras que dos más salieron con vida, mismos que serán repatriados a sus países de origen, Ecuador y Colombia.

Agregó que, reportes de inteligencia confirmaron que la nave estaba cargada con fentanilo y otros narcóticos ilegales.

"Fue un gran honor para mí destruir un gran submarino narcotraficante que navegaba hacia EU por una conocida ruta de tránsito del narcotráfico. La inteligencia estadounidense confirmó que este buque estaba cargado principalmente con fentanilo y otros narcóticos ilegales", apuntó.

📹 DESTROYED: Confirmed DRUG-CARRYING SUBMARINE navigating towards the United States on a well-known narcotrafficking transit route. "Under my watch, the United States of America will not tolerate narcoterrorists trafficking illegal drugs, by land or by sea." - President Trump pic.twitter.com/N4TAkgPHXN — The White House (@WhiteHouse) October 18, 2025

"A bordo había cuatro narcoterroristas conocidos. Dos de ellos murieron. Al menos 25 mil estadounidenses morirían si permitiera que este submarino tocara tierra. Los dos terroristas supervivientes están siendo devueltos a sus países de origen, Ecuador y Colombia, para su detención y procesamiento. Ningún miembro de las fuerzas estadounidenses resultó herido en este ataque. Bajo mi supervisión, Estados Unidos no tolerará que narcoterroristas trafiquen drogas ilegales, ni por tierra ni por mar", añadió el mandatario estadounidense.

Por su parte, la Casa Blanca publicó en su cuenta oficial de X, antes Twitter, en el que se aprecia el momento exacto en el que las fuerzas armadas estadounidenses hunden el submarino en el que presuntamente eran transportadas drogas con destino a EU.

El Presidente Trump anunció que militares desplegados en el Mar Caribe hundieron el jueves una embarcación que presuntamente transportaba narcóticos utilizando una ruta que supuestamente era utilizada por narcotraficantes.

Se trata del sexto ataque perpetrado por el Ejército de EU contra embarcaciones que supuestamente trafican droga hacia territorio estadounidense, pero el primero en el que tripulantes logran sobrevivir.