Sheinbaum viaja a Hidalgo; atiende con el Gobierno estatal la emergencia por lluvias

Redacción/SinEmbargo

18/10/2025 - 4:28 pm

Sheinbaum viaja a Hidalgo para supervisar apoyo a damnificados por lluvias

Artículos relacionados

Artículos relacionados

La cifra de muertos por lluvias en el país aumenta a 76; Gobierno censa 26 mil casas

Sheinbaum viaja a Veracruz y evalúa labores de apoyo; platica con familias afectadas

Viviendas dañadas por las lluvias en el país ascienden a 38 mil 872: Ariadna Montiel

Con el objetivo de supervisar las tareas de apoyo a las familias afectadas por las lluvias, la Presidenta Claudia Sheinbaum viajó a Hidalgo para atender la emergencia junto al Gobernador Julio Menchaca Salazar.

Ciudad de México, 18 de octubre (SinEmbargo).- La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo viajó hoy por la tarde al estado de Hidalgo, con el objetivo de supervisar las labores que se llevan a cabo para ayudar a la población afectada por las lluvias registradas la semana pasada, mismas que provocaron severas inundaciones y deslaves.

A través de redes sociales, la mandataria federal informó que, junto al Gobernador de la entidad, Julio Menchaca Salazar, encabezó una reunión para revisar el avance de los trabajos que la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y otras dependencias realizan en las zonas afectadas.

"Junto a la Presidenta Claudia Sheinbaum, damos seguimiento al monitoreo y evaluación de las acciones implementadas en los municipios afectados en atención a las familias", indicó el Gobernador de Hidalgo en una publicación que compartió a través de la red social X (antes Twitter).

Previamente, el propio mandatario estatal dio a conocer sobre el inicio de la jornada de supervisión y apoyo a las familias que inició junto a Sheinbaum en el centro de acopio instalado en el Aeropuerto Juan Guillermo Villasana.

Asimismo, a través de las redes oficiales del Gobierno de Hidalgo se ambos mandatarios revisaron las labores del puente aéreo que se implementó en la entidad para brindar auxilio a las zonas que quedaron incomunicadas por los deslaves que se registraron en carreteras y caminos.

"Este esfuerzo es resultado del trabajo conjunto entre los tres órdenes de gobierno, la sociedad civil y la ciudadanía, que con solidaridad se suman con víveres", apuntó el Gobierno hidalguense.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Susan Crowley

El arte conceptual es neoliberal

"El conceptualismo resultó el binomio perfecto para las tendencias neoliberales impuestas en los circuitos del arte. La...
Por Susan Crowley
Alejandro De la Garza

Breve atlas de nuestra catástrofe turística

"Lo que sucede en Tulum no es una excepción, es el espejo roto de un modelo turístico...
Por Alejandro De la Garza
Ernesto Hernández Norzagaray

Los nobel que rechazan los autoritarismos

"Machado, en cambio, representa un premio a la resistencia civil y democrática frente a un régimen autoritario...
Por Ernesto Hernández Norzagaray
Francisco Ortiz Pinchetti

País desamparado

“La suma de una catástrofe humanitaria con fallas de previsión, la impunidad en las ejecuciones de alto...
Por Francisco Ortiz Pinchetti
+ Sección

Opinión en Video

¿Salud con Coca?
Por Alejandro Calvillo

¿Salud con Coca?

Los fascistas argentinos y sus fans feminicidas
Por Héctor Alejandro Quintanar

Los fascistas argentinos y sus fans feminicidas

Igual que PRI, PAN y PRD, podría naufragar la 4T
Por Pedro Mellado Rodríguez

Igual que PRI, PAN y PRD, podría naufragar la 4T

La desastrosa historia del Fondo de Desastres
Por Fabrizio Mejía Madrid

La desastrosa historia del Fondo de Desastres

Bombas en Caracas y en McDonalds
Por Juan Carlos Monedero

Bombas en Caracas y en McDonalds

La historia es indulgente con el saqueo a Pemex
Por Mario Campa

La historia es indulgente con el saqueo a Pemex

Instructivo para vivir
Por Óscar de la Borbolla

Instructivo para vivir

El regocijo de los canallas
Por Álvaro Delgado Gómez

El regocijo de los canallas

Aduanales y contrabando
Por Ana Lilia Pérez

Aduanales y contrabando

Ruido y nueces
Por Alejandro Páez Varela

Ruido y nueces

+ Sección

Galileo

Cometa "de las nueve colas"

¿Cuándo y a qué hora se podrá ver el cometa C/2025 R2 SWAN desde México?

Científicos descubren en Argentina el esqueleto de uno de los dinosaurios más antiguos

Científicos descubren en Argentina el fósil de uno de los dinosaurios más antiguos

Las personas que se sienten apoyadas por familiares, amigos y colegas tienden a tener mejor salud mental, desempeñarse más eficazmente en áreas sociales.

Estudio revela cuál es la clave para la felicidad... y no, no es el dinero ni la fama

Investigaciones científicas sugieren que las mujeres no sólo duermen de forma diferente a los hombres, sino que también necesitan dormir más para recuperarse.

Las mujeres necesitan dormir más que los hombres y la ciencia las respalda

Uruguay se convirtió en el primer país de Latinoamérica en legislar la eutanasia, o "muerte digna".

Uruguay se convierte en el primer país de América Latina en legalizar la eutanasia

A veces nos olvidamos del correo electrónico porque estamos más pendientes de likes, seguidores y videos virales, pero el email marketing sigue siendo el rey.

Satélites agujereados: investigadores vulneran bases de datos “secretas” de México

Saber si un perro es zurdo o diestro puede parecer una simple curiosidad, pero conocerlo ayuda a entender mejor su comportamiento y su forma de relacionarse.

¿Tu perro es zurdo o diestro? Descúbrelo con 3 pruebas y cómo influye en su carácter

Científicos alemanes descubrieron 04_A06; un anticuerpo capaz de bloquear el acceso del VIH a las células.

Científicos descubren en Alemania un anticuerpo capaz de contener parcialmente el VIH

Escuchar el sonido de la voz de su madre promueve el desarrollo de las vías del lenguaje en el cerebro de un bebé prematuro, según un nuevo estudio.

Escuchar voz de la madre acelera el desarrollo cerebral en bebés prematuros: estudio

Investigadores demostraron que las enormes estatuas de la isla de Rapa Nui fueron transportadas de pie, "caminando", hasta su ubicación actual.

Científicos prueban que estatuas de la Isla de Pascua "caminaron" hasta su lugar

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
Héctor "N", detenido por el asesinato de David Cohen
1

Héctor "N" aceptó matar a Cohen por falta de dinero: "mamá, no tenemos para comer"

Logos del PAN
2

PAN presenta nuevo logo como parte de su relanzamiento rumbo a las elecciones de 2027

Las protestas de este sábado suceden a las que tuvieron lugar el pasado 14 de junio, el mismo día del cumpleaños de Trump.
3

VIDEOS ¬ Miles salen a las calles contra las políticas de Trump: le dicen "No Kings"

Relanzamiento PAN.
4

Terminó la era PRIAN, promete Romero. Le hace el feo a PRI y MC, viejos aliados

La dirigencia nacional del PAN le pagó 562 mil 600 pesos a la “entrenadora de discurso, medios y debate” Paulina Amozurrutia Navarro, con el fin proporcionar una metodología de “formación y seguimiento de los voceros, con entrenamientos intensivos y un acompañamiento detallado”.
5

El PAN pagó miles de pesos a "entrenadora de discurso" de cara a su "relanzamiento"

María Corina Machado
6

Los nobel que rechazan los autoritarismos

Cometa "de las nueve colas"
7

¿Cuándo y a qué hora se podrá ver el cometa C/2025 R2 SWAN desde México?

Agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) detuvieron en la colonia Guerrero, Alcaldía Cuauhtémoc, a Karen Selene “N”, alias "La Karen", presunta integrante de la célula delictiva “2 de Abril”.
8

La SSC-CdMx detiene a “La Karen”, presunta integrante de la célula “2 de Abril”

Diputados aprueban en lo particular la Ley del IEPS
9

VIDEO ¬ PAN rechaza gravar refresco, tabaco y juego. “Hijos de Coca-Cola”, lo llaman

La cifra de muertos por lluvias en el país aumenta a 76; se censan 26 mil hogares
10

La cifra de muertos por lluvias en el país aumenta a 76; Gobierno censa 26 mil casas

Dos hombres queman viva a una mujer en la Gustavo A. Madero; no hay detenidos.
11

Una mujer es quemada viva en la Gustavo A. Madero; la SSC-CdMx ya investiga

Una joven originaria del municipio de Puebla, identificada como Stephany Carmona, perdió la vida dentro del cuartel de la Guardia Nacional (GN) en Acapulco.
12

Sargento asesina a una militar dentro de cuartel de la Guardia Nacional en Guerrero

13

Coca-Cola tuvo por décadas a funcionarios en su bolsillo, desde Salinas y hasta Peña

Luisa Alcalde descartó que José María Tapia, exdirector del Fonden con Peña Nieto, sea militante de Morena.
14

Exdirector del Fonden es del PVEM: Luisa Alcalde; bien que Morena ponga filtros: CSP

15

Tres días y una vida, la historia de un asesino que no es juzgado, es una propuesta diferente para Tour Francés

Destacadas

Ver sección
Destacadas
Las lluvias han dejado al menos 37 muertos en el país.
1

El mundo (y México, claro) sufre inundaciones repentinas. Sí, el calentamiento global

Sheinbaum viaja a Hidalgo para supervisar apoyo a damnificados por lluvias
2

Sheinbaum viaja a Hidalgo; atiende con el Gobierno estatal la emergencia por lluvias

Cometa "de las nueve colas"
3

¿Cuándo y a qué hora se podrá ver el cometa C/2025 R2 SWAN desde México?

La cifra de muertos por lluvias en el país aumenta a 76; se censan 26 mil hogares
4

La cifra de muertos por lluvias en el país aumenta a 76; Gobierno censa 26 mil casas

Logos del PAN
5

PAN presenta nuevo logo como parte de su relanzamiento rumbo a las elecciones de 2027

Las protestas de este sábado suceden a las que tuvieron lugar el pasado 14 de junio, el mismo día del cumpleaños de Trump.
6

VIDEOS ¬ Miles salen a las calles contra las políticas de Trump: le dicen "No Kings"

Relanzamiento PAN.
7

Terminó la era PRIAN, promete Romero. Le hace el feo a PRI y MC, viejos aliados

Héctor "N", detenido por el asesinato de David Cohen
8

Héctor "N" aceptó matar a Cohen por falta de dinero: "mamá, no tenemos para comer"

Trump impone nuevos aranceles.
9

Trump impone arancel a camiones importados; México y Canadá tienen trato preferencial

Protección Civil (PC) recomendó a quienes viven cerca del río identificar rutas de evacuación y refugios temporales, preparar una mochila de emergencia y evitar cruzar caminos inundados o puentes.
10

Autoridades alertan a 5 municipios por crecida de Río Pánuco en Tamaulipas y Veracruz

Agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) detuvieron en la colonia Guerrero, Alcaldía Cuauhtémoc, a Karen Selene “N”, alias "La Karen", presunta integrante de la célula delictiva “2 de Abril”.
11

La SSC-CdMx detiene a “La Karen”, presunta integrante de la célula “2 de Abril”

Pan de muerto en la CdMx
12

Pan de muerto relleno de crema de café o con mermelada de mandarina... y más opciones