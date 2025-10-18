Sheinbaum viaja a Hidalgo; atiende con el Gobierno estatal la emergencia por lluvias

Con el objetivo de supervisar las tareas de apoyo a las familias afectadas por las lluvias, la Presidenta Claudia Sheinbaum viajó a Hidalgo para atender la emergencia junto al Gobernador Julio Menchaca Salazar.

Ciudad de México, 18 de octubre (SinEmbargo).- La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo viajó hoy por la tarde al estado de Hidalgo, con el objetivo de supervisar las labores que se llevan a cabo para ayudar a la población afectada por las lluvias registradas la semana pasada, mismas que provocaron severas inundaciones y deslaves.

A través de redes sociales, la mandataria federal informó que, junto al Gobernador de la entidad, Julio Menchaca Salazar, encabezó una reunión para revisar el avance de los trabajos que la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y otras dependencias realizan en las zonas afectadas.

"Junto a la Presidenta Claudia Sheinbaum, damos seguimiento al monitoreo y evaluación de las acciones implementadas en los municipios afectados en atención a las familias", indicó el Gobernador de Hidalgo en una publicación que compartió a través de la red social X (antes Twitter).

Supervisión de trabajos con el gobernador de Hidalgo, @juliomenchaca_, y equipos. En coordinación, apoyamos a las comunidades afectadas por las lluvias. pic.twitter.com/qSDwfh3FzW — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) October 18, 2025

Previamente, el propio mandatario estatal dio a conocer sobre el inicio de la jornada de supervisión y apoyo a las familias que inició junto a Sheinbaum en el centro de acopio instalado en el Aeropuerto Juan Guillermo Villasana.

Asimismo, a través de las redes oficiales del Gobierno de Hidalgo se ambos mandatarios revisaron las labores del puente aéreo que se implementó en la entidad para brindar auxilio a las zonas que quedaron incomunicadas por los deslaves que se registraron en carreteras y caminos.

"Este esfuerzo es resultado del trabajo conjunto entre los tres órdenes de gobierno, la sociedad civil y la ciudadanía, que con solidaridad se suman con víveres", apuntó el Gobierno hidalguense.