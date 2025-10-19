Juez dicta prisión preventiva a Dónovan "N", implicado en el asesinato de David Cohen

Redacción/SinEmbargo

18/10/2025 - 6:31 pm

Donovan "N", presunto implicado en el asesinado del abogado David Cohen, deberá permanecer en prisión preventiva por orden de un Juez de la CdMx.

Donovan "N" fue señalado por Héctor "N", el otro implicado en el asesinato de David Cohen, como el responsable de realizar el disparo que privó de la vida al abogado.

Ciudad de México, 18 de octubre (SinEmbargo).- Donovan "N", segundo joven señalado como presunto implicado en el asesinato del abogado David Cohen, deberá permanecer en prisión preventiva por orden de un Juez de la Ciudad de México (CdMx) que le impuso dicha medida durante una audiencia celebrada este sábado.

Durante la comparecencia, la defensa del acusado solicitó la ampliación del término constitucional para determinar su situación legal, por lo que será hasta el próximo miércoles 22 de octubre cuando la autoridad judicial determine si es vinculado a proceso.

El señalado fue acusado por su probable responsabilidad en delitos contra la salud, portación de arma de fuego y cohecho.

Donovan "N", presunto implicado en el asesinado del abogado David Cohen, deberá permanecer en prisión preventiva por orden de un Juez de la CdMx.
Donovan "N" fue señalado por el otro implicado en el ataque contra David Cohen como el tirador que realizó el disparo que privó de la vida al abogado. Foto: SSC-CdMx

Donovan "N" fue detenido por elementos de la Policía capitalina al 15 de octubre en calles de la Alcaldía Iztapalapa, en la Ciudad de México, tras ser señalado como uno de los presuntos implicados en el asesinato del abogado David cohen, ocurrido el lunes 13 de octubre frente a la Ciudad Judicial.

Según declaraciones hechas por Héctor "N", el otro implicado en el ataque contra el litigante, fue Donovan quien lo engañó para participar en el crimen, además de que él fue quien realizó el disparo que acabó con la vida de la víctima.

Implicados en asesinato del abogado David Cohen seguirán presos

Los dos jóvenes implicados en el asesinato del abogado David Cohen ya fueron detenidos y se encuentran presos mientras esperan a que se defina de su situación jurídica tras ser señalados como probables responsables del ataque contra el litigante.

Héctor "N", joven de 18 años detenido justo después de la agresión, fue vinculado a proceso por los delitos de homicidio calificado, durante una audiencia celebrada el viernes 17, y sancionado con la medida cautelar de prisión preventiva, por lo que permanecerá detenido en el Reclusorio Oriente de la CdMx.

Por otra parte, en una audiencia celebrada este sábado un Juez de Control con sede en el Reclusorio Sur dictó la medida de prisión preventiva en contra de Donovan "N", mientras que el miércoles 22 de octubre se definirá si es vinculado a proceso por delitos contra la salud, portación de arma de fuego y cohecho.

