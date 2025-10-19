EU amenaza con tomar medidas contra Hamás por supuesta violación del alto al fuego

En un comunicado, el Departamento de Estado de EU amenazó con tomar medidas en contra de Hamás al afirmar que tiene "informes creíbles" sobre una violación al alto al fuego por parte del Movimiento de Resistencia Islámica.

Ciudad de México, 18 de octubre (SinEmbargo).- El Gobierno de Estados Unidos (EU), a través del Departamento de Estado, reveló que tiene "informes creíbles" sobre una supuesta violación al alto al fuego en Gaza por parte del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), y advirtió que, de continuar con dichas acciones, tomará medidas para proteger a la población en la Franja.

A través de un comunicado, la dependencia estadounidense indicó que se dio aviso a los "países garantes del acuerdo de paz en Gaza" sobre un ataque perpetrado por Hamás en contra de civiles palestinos, lo cual "constituiría una violación directa y grave del acuerdo de alto al fuego".

En su mensaje, el Departamento de Estado añadió que la supuesta agresión "socavaría los importantes avances logrados mediante la mediación", por lo que los países que participaron en el acuerdo de paz exigieron al Movimiento a cumplir con sus obligaciones.

"Si Hamás continúa con este ataque, se tomarán medidas para proteger a la población de Gaza y preservar la integridad del alto el fuego", amagó el Gobierno estadounidense.

The United States has informed the guarantor nations of the Gaza peace agreement of credible reports indicating an imminent ceasefire violation by Hamas against the people of Gaza. This planned attack against Palestinian civilians would constitute a direct and grave violation… — Department of State (@StateDept) October 18, 2025

Asimismo, EU señaló que, junto a "los demás garantes" del acuerdo, mantiene firme su compromiso "de garantizar la seguridad de los civiles, mantener la calma sobre el terreno y promover la paz y la prosperidad para el pueblo de Gaza y la región en su conjunto".

Trump lanza advertencia a Hamás

El mensaje del Departamento de Estado se da un par de días después de que el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazara con "ir y matar" a los miembros de Hamás después de se registraron enfrentamientos con milicias rivales en la Franja de Gaza tras la retirada del ejército de Israel, en el marco del acuerdo de alto al fuego pactado bajo el plan estadounidense.

"Si Hamás continúa matando gente en Gaza, lo cual no estaba en el acuerdo, no tendremos más remedio que ir y matarlos", manifestó el jueves el magnate republicano a través de un breve mensaje publicado en su perfil de la red Truth Social.

Con esta declaración, Trump parece haber cambiado de postura, ya que a principios de esta semana expresó su apoyo a las ejecuciones de Hamás contra otros grupos en la Franja de Gaza, celebrando que hayan "eliminado a un par de pandillas que eran muy malas". "No me molestó mucho, para ser honesto", dijo durante una rueda de prensa desde la Casa Blanca.