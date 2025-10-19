Pensión Mujeres Bienestar: ¿Hasta cuándo puedes recoger tu tarjeta? Detalles aquí

Las beneficiarias de la Pensión Mujeres Bienestar reciben el apoyo de tres mil pesos bimestrales a través de un depósito realizado en una tarjeta del Banco del Bienestar.

Ciudad de México, 18 de septiembre (SinEmbargo).- Si eres una de las nuevas beneficiarias de la Pensión Mujeres Bienestar que se registraron en el mes de agosto, a continuación, te decimos cuál es la fecha límite para la entrega de tarjetas y cómo saber qué día ir a recogerla.

A través de dicho programa social, las mexicanas que tienen de 60 a 64 años de edad reciben un apoyo económico de tres mil pesos bimestrales, con el fin de que alcancen su independencia financiera y para reconocer su labor como jefas de familia.

Dichos recursos son entregados directamente a cada beneficiaria a través de depósitos realizados en una tarjeta del Banco del Bienestar, misma que les es entregada personalmente por personal de la Secretaría de Bienestar.

¿Cuál es la fecha límite para la entrega de tarjetas de la Pensión Mujeres Bienestar?

La titular de la Secretaría de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, anunció recientemente que la entrega de tarjetas a las nuevas beneficiarias de la Pensión Mujeres Bienestar se llevará a cabo durante los meses de octubre y noviembre.

Detalló que las mexicanas que se registraron en el programa pueden recoger su plástico del Banco del Bienestar desde el pasado 10 de octubre, mientras que la fecha límite es el martes 10 de noviembre.

Por otra parte, las beneficiarias de 60 a 64 años recibirán el primer depósito del apoyo durante el mes de noviembre, mismo que será el último del año 2025.

💜 #PensiónMujeresBienestar 💜

¡Es hora de recoger tu #TarjetaBienestar! Si te registraste en agosto, pronto la recibirás. Te enviaremos un SMS con el día, hora y lugar para recogerla. También puedes consultarla con tu CURP en: https://t.co/dJrnoQu8Pc@Claudiashein… pic.twitter.com/7tSzyFLsvN — Ariadna Montiel Reyes (@A_MontielR) October 15, 2025

¿Cómo saber qué día recoger la tarjeta para nuevas beneficiarias?

Las nuevas beneficiarias de la Pensión Mujeres Bienestar deben acudir a recoger su tarjeta del Banco del Bienestar en la fecha que les corresponde, de acuerdo con lo que establezca la Secretaría del Bienestar.

Dicha dependencia enviará un mensaje SMS a cada una de las mexicanas que se registraron para informarles la sede, fecha y hora a la que deben acudir a recoger la tarjeta.

En caso de que no reciban dicho mensaje, las interesadas pueden consultar el día en el que deben recoger su plástico ingresando su Clave Única de Registro de Población (CURP) en el sitio web oficial del programa, al que puedes acceder dando clic aquí.