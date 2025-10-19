La SSC-CdMx catea inmueble en la Alcaldía Miguel Hidalgo; detiene a 4 y asegura droga

Un cateo en la colonia Anáhuac Primera Sección, en la Alcaldía Miguel Hidalgo de la CdMx, derivó en la detención de cuatro presuntos narcotraficantes. Les aseguraron droga y armas de fuego.

Ciudad de México, 18 de octubre (SinEmbargo).- Autoridades federales y de la Ciudad de México (CdMx) detuvieron a cuatro presuntos narcotraficantes en la Alcaldía Miguel Hidalgo, tras un operativo en el que también se aseguraron varias dosis de droga y armas de fuego.

A través de un comunicado, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CdMx) informó que los hechos tuvieron lugar en la colonia Anáhuac Primera Sección, donde se cumplimentó una orden de cateo en un domicilio ubicado en la calle Lago Zirahuén, del cual se habían recibido denuncias ciudadanas por un posible almacenamiento de droga.

En seguimiento a dichas denuncias, elementos de la SSC-CdMx llevaron a cabo vigilancias fijas y móviles en la zona, así como investigaciones y recorridos de reconocimiento que ayudaron a recabar datos de prueba que posteriormente fueron presentados ante un agente del Ministerio Público y posteriormente a un Juez de Control, quien liberó la orden de cateo.

La dependencia capitalina detalló que, como resultado de la operación "los uniformados aseguraron 274 bolsitas plásticas con aparente mariguana, una bolsa con el mismo vegetal a granel, 188 bolsitas de color traslúcido con una sustancia en polvo parecida a la cocaína, dos armas de fuego, un cargador, dos cartuchos útiles para escopeta y detuvieron a cuatro hombres de 71, 27 y dos de 34 años de edad".

#BoletínSSC | #CATEO | #DETENIDOS | Derivado de los trabajos de investigación gabinete y campo, oficiales de la #SSC, en coordinación con personal de la @FiscaliaCDMX, con apoyo de la @SEMAR_mx y de la @GN_MEXICO_, cumplimentaron una orden de cateo en un domicilio de la… pic.twitter.com/n0UeKZQ6Bp — SSC CDMX (@SSC_CDMX) October 18, 2025

Derivado del hallazgo, el inmueble quedó asegurado y bajo resguardo policial, mientras que las personas detenidas fueron puestas a disposición de las autoridades ministeriales para determinar su situación jurídica.

"A las personas mencionadas en este comunicado se les presume inocentes y serán tratadas como tal en todas las etapas del procedimiento, mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el órgano jurisdiccional, en los términos señalados en el Código Nacional de Procedimientos Penales", añadió la Secretaría en su comunicado.

Finalmente, la SSC-CdMx, junto a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CdMx), reiteró su compromiso de trabajar para la identificación y detención de generadores de violencia en la capital del país.

En el operativo también se contó con el apoyo de elementos de la Secretaría de Marina Armada de México (Semar) y de la Guardia Nacional (GN).