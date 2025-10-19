FOTOGALERÍA ¬ Alebrijes y zombies llenan de color y terror las calles de la CdMx

Redacción/SinEmbargo

18/10/2025 - 9:48 pm

El Desfile de Alebrijes Monumentales y la Marcha Zombie 2025 llenaron de color, tradición y terror las calles del Centro Histórico de la CdMx.

Miles de capitalinas y capitalinos se dieron cita en el Centro Histórico de la CdMx para admirar las criaturas fantásticas que recorrieron las calles durante le Desfile de Alebrijes Monumentales y la Marcha Zombie 2025.

Ciudad de México, 18 de octubre (SinEmbargo).- Las calles del Centro Histórico de la Ciudad de México (CdMx) se llenaron de color y tradición este sábado gracias al decimoséptimo Desfile de Alebrijes Monumentales, en el cual enormes criaturas fantásticas asombraron a los más de 50 mil asistentes.

Además, en el marco de las celebraciones por el Día de Muertos y Halloween, espeluznantes seres tomaron las calles de la capital como parte de la Marcha Zombie 2025, un evento que reunió a las y los amantes del terror.

Estos ya tradicionales eventos, que se celebran cada año en la capital, convocaron a miles de familias capitalinas, turistas, grupos de amigos y todo tipo de personas que se reunieron en algunas de las principales avenidas de la capital, como el Paseo de la Reforma y las inmediaciones del Zócalo Capitalino.

El Desfile de Alebrijes. Monumentales recorrió calles del Centro Histórico de la CdMx. Foto: Secretaría de Cultura CdMX
Los tres primeros lugares del desfile-concurso de Alebrijes recibieron un premio en efectivo. Foto: Secretaría de Cultura CdMX
Los alebrijes monumentales que recorrieron la CdMx fueron creados por artistas de distintos estados. Foto: Secretaría de Cultura CdMX

Desfile de alebrijes Monumentales llena de tradición calles de la CdMx

Este sábado, más de 200 figuras de seres fantásticos recorrieron las principales calles del Centro Histórico de la CdMx como parte de la decimoséptima edición del Desfile de Alebrijes Monumentales, el cual reunió a más de 50 mil asistentes, según datos de la Secretaría de Cultura capitalina.

Dicho evento es organizado por el Museo de Arte Popular (MAP) en colaboración con Blooomberg Connects, con el fin de exhibir las impresionantes obras creadas por artistas mexicanas y mexicanos, que son muestra de la riqueza del arte popular de nuestro país.

En esta desfile participaron alebrijes de distintos tamaños y formas, mismos que fueron creados por artesanas y artesanos de la CdMx, Guanajuato, Hidalgo, Morelos, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Tabasco y Tlaxcala; además, se contó con la participación de 400 voluntarios.

El Desfile de Alebrijes Monumentales es organizado por el Museo de Arte Popular en colaboración con Blooomberg Connects. Foto: Secretaría de Cultura CdMX
Más de 50 mil personas asistieron al Desfile de Alebrijes monumentales 2025. Foto: Secretaría de Cultura CdMX
Los alebrijes que participaron en el desfile fueron creados por artistas de distintos estados. Foto: Secretaría de Cultura CdMX

El decimoséptimo Desfile de Alebrijes Monumentales inició cerca del mediodía de este sábado avanzando por la avenida 5 de mayo, para después integrarse a Juárez y continuar por el Paseo de la Reforma, donde miles de personas se dieron cita desde temprano para poder presenciar el espectáculo.

El contingente estuvo encabezado por la Banda de Música del Cuartel General del Alto Mando de la Secretaría de Marina, además de que estuvo acompañado por grupos de danza y agrupaciones musicales.

Cabe mencionar que las y los ganadores de los tres primeros lugares del desfile-concurso de alebrijes recibirán un estímulo económico de 70 mil pesos, 50 mil pesos y 40 mil pesos, respectivamente. Además, se entregará un estímulo especial de 10 mil pesos a once obras que recibieron mención especial.

El Desfile de Alebrijes monumentales estuvo encabezado por la Banda de Música del Cuartel General del Alto Mando de la Secretaría de Marina. Foto: Secretaría de Cultura CdMX
El desfile de alebrijes recorrió tres kilómetros. Foto: Secretaría de Cultura CdMX
El Desfile de Alebrijes Monumentales se realizó este sábado 18 de octubre. Foto: Secretaría de Cultura CdMX

Terror invade la CdMx con la Marcha Zombie 2025

Por otra parte, miles de amantes del terror invadieron el Paseo de la Reforma de la CdMx con motivo de la Marcha Zombie 2025, un evento que se ha convertido en una tradición que reúne a miles de capitalinas y capitalinos en el marco de las celebraciones por el Día de Muertos y Halloween.

Como cada año, las y los participantes en este peculiar evento mostraron su creatividad y afición por los personajes terroríficos con sus peculiares disfraces.

Además de los tradicionales disfraces de zombies con heridas sangrantes, órganos expuestos y aspecto terrorífico, algunas de las personas que asistieron a esta marcha mostraron su ingenio con atuendos inspirados entradiciones mexicanas, como mariachis o luchadores.

