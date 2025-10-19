Alimentos ultraprocesados pueden volver a una persona más violenta, revelan estudios

The Conversation

18/10/2025 - 10:28 pm

Investigaciones sugieren que los alimentos ultraprocesados podrían influir en funciones cerebrales vinculadas con comportamientos de violencia.

Artículos relacionados

Artículos relacionados

#PuntosYComas ¬ La mayoría de los mexicanos apoya un aumento al impuesto a refrescos

Un estudio revela que el consumo de refresco puede elevar riesgo de padecer depresión

ENTREVISTA ¬ Emporio de la chatarra opera dentro del Estado mexicano, alerta Calvillo

Diversos estudios vinculan el consumo habitual de alimentos ultraprocesados con síntomas como impulsividad, hostilidad y malestar emocional, comportamientos relacionados con violencia.

Por Carmen María León Márquez

Reino Unido, 18 de octubre (The Conversation).- El intento de explicar las causas de la violencia suele centrarse en factores sociales, económicos o psicológicos: la desigualdad, la exclusión, los traumas infantiles o el consumo de sustancias… Pero ¿y si algo tan cotidiano como la alimentación también influyera en cómo regulamos nuestro comportamiento?

La creciente presencia de alimentos ultraprocesados en nuestra dieta, caracterizados por su pobre valor nutricional y su alto contenido en azúcares añadidos, grasas transgénicas y aditivos, está transformando nuestros hábitos alimentarios. Y aunque su impacto en enfermedades metabólicas como la obesidad o la diabetes está bien documentado, investigaciones recientes sugieren que también podrían influir en funciones cerebrales relacionadas con el control emocional y la impulsividad, dos dimensiones vinculadas al comportamiento violento.

Cerebro y alimentación: una relación compleja

Numerosos estudios demuestran que la nutrición tiene un efecto directo sobre el funcionamiento del sistema nervioso central. Dietas ricas en ultraprocesados y pobres en nutrientes esenciales se asocian con alteraciones en la microbiota intestinal, inflamación crónica y disfunciones en regiones clave, como la corteza prefrontal, implicada en el control de impulsos y la toma de decisiones.

Por ejemplo, un estudio publicado en The American Journal of Psychiatry encontró que hábitos de vida poco saludables –como una dieta deficiente en nutrientes esenciales y la falta de actividad física– se asocian con un aumento de marcadores inflamatorios, los cuales pueden afectar negativamente a la salud mental.

Desde una perspectiva psicológica, diversos trabajos vinculan el consumo habitual de ultraprocesados con síntomas como impulsividad, hostilidad y malestar emocional.

Así, un estudio longitudinal realizado con adultos con sobrepeso y síndrome metabólico en 2019 reveló que niveles más altos de impulsividad se relacionaban con una menor adherencia a patrones dietéticos saludables y una mayor preferencia por dietas occidentales, caracterizadas por alimentos ultraprocesados ricos en grasas transgénicas y azúcares.

Aunque estos factores no implican violencia de manera directa, sí aumentan su probabilidad, especialmente en contextos de vulnerabilidad.

Como ejemplo de esto, un estudio con adolescentes españoles encontró que un mayor consumo de alimentos ultraprocesados se asociaba con un incremento en dificultades emocionales y conductuales, como ansiedad, problemas de atención y comportamientos disruptivos. Aunque los resultados son correlacionales (es decir, no permiten establecer una relación causa-efecto), sugieren que ciertos hábitos alimentarios pueden afectar la estabilidad emocional y la capacidad de autorregulación, elementos clave en el surgimiento de conductas conflictivas.

Intervenciones nutricionales en entornos carcelarios

Pero ¿puede la alimentación promover directamente comportamientos violentos? Algunos estudios pioneros han explorado esta relación en contextos controlados, como las prisiones.

En uno de los primeros ensayos clínicos realizados en Reino Unido, los investigadores administraron suplementos nutricionales (vitaminas, minerales y ácidos grasos esenciales) a un grupo de jóvenes adultos en prisión. Los resultados fueron sorprendentes: quienes recibieron esos suplementos cometieron un 26.3 por ciento menos de infracciones disciplinarias en comparación con el grupo placebo. Además, en los participantes que tomaron los suplementos durante al menos dos semanas, la reducción promedio alcanzó un 35.1 por ciento.

Este estudio fue replicado años más tarde en los Países Bajos con una muestra más amplia, obteniendo resultados similares: la administración de suplementos redujo significativamente las infracciones disciplinarias en prisión. La hipótesis que sustenta estos hallazgos es que un mejor aporte nutricional favorece una función cerebral más óptima, mejorando la autorregulación y disminuyendo la reactividad emocional.

Es importante subrayar que estas investigaciones no implican que una alimentación de baja calidad nutricional cause directamente la violencia, sino que puede actuar como un factor modulador del comportamiento, especialmente en individuos con condiciones preexistentes de impulsividad, estrés crónico o deterioro emocional.

Ultraprocesados y patrones de consumo adictivo

Parte del problema es que los alimentos ultraprocesados no solo tienen un pobre valor nutricional, sino que también pueden generar patrones de consumo adictivo. Su diseño industrial, hiperpalatable (que resulta sumamente grato al paladar), con combinaciones específicas de aditivos artificiales, grasas transgénicas y azúcares añadidos, activa los circuitos de recompensa del cerebro del mismo modo que lo hacen ciertas sustancias psicoactivas, como la cocaína.

Esto puede dar lugar a una relación compleja que derive en compulsividad y falta de control sobre el consumo de estos productos.

Una vía para la prevención

Si lo que comemos influye en nuestra regulación emocional, entonces la nutrición podría ser una herramienta complementaria para prevenir el comportamiento violento. Esta idea ya se está aplicando en algunos contextos, desde programas piloto en prisiones hasta intervenciones en escuelas ubicadas en zonas vulnerables, con el objetivo no solo de mejorar la salud física, sino también el bienestar socioemocional.

No se trata de caer en reduccionismos: la violencia es un fenómeno complejo, y ningún enfoque por sí solo puede explicarla o erradicarla. Sin embargo, ignorar el papel de la alimentación supondría omitir un factor clave en el análisis criminológico.

Entonces, ¿somos lo que comemos?

Tal vez no del todo, pero sí más de lo que creemos. Nuestra alimentación influye directamente en la manera en que pensamos, sentimos y actuamos. En un mundo donde los ultraprocesados predominan en la dieta de millones de personas, quizás debamos empezar a preguntarnos si una parte de la violencia que nos rodea podría estar gestándose, en silencio, en nuestros platos.

ESTE CONTENIDO ES PUBLICADO POR SINEMBARGO CON AUTORIZACIÓN EXPRESA DE THE CONVERSATION. VER ORIGINAL AQUÍ. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN.

The Conversation

The Conversation

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Susan Crowley

El arte conceptual es neoliberal

"El conceptualismo resultó el binomio perfecto para las tendencias neoliberales impuestas en los circuitos del arte. La...
Por Susan Crowley
Alejandro De la Garza

Breve atlas de nuestra catástrofe turística

"Lo que sucede en Tulum no es una excepción, es el espejo roto de un modelo turístico...
Por Alejandro De la Garza
Ernesto Hernández Norzagaray

Los nobel que rechazan los autoritarismos

"Machado, en cambio, representa un premio a la resistencia civil y democrática frente a un régimen autoritario...
Por Ernesto Hernández Norzagaray
Francisco Ortiz Pinchetti

País desamparado

“La suma de una catástrofe humanitaria con fallas de previsión, la impunidad en las ejecuciones de alto...
Por Francisco Ortiz Pinchetti
+ Sección

Opinión en Video

¿Salud con Coca?
Por Alejandro Calvillo

¿Salud con Coca?

Los fascistas argentinos y sus fans feminicidas
Por Héctor Alejandro Quintanar

Los fascistas argentinos y sus fans feminicidas

Igual que PRI, PAN y PRD, podría naufragar la 4T
Por Pedro Mellado Rodríguez

Igual que PRI, PAN y PRD, podría naufragar la 4T

La desastrosa historia del Fondo de Desastres
Por Fabrizio Mejía Madrid

La desastrosa historia del Fondo de Desastres

Bombas en Caracas y en McDonalds
Por Juan Carlos Monedero

Bombas en Caracas y en McDonalds

La historia es indulgente con el saqueo a Pemex
Por Mario Campa

La historia es indulgente con el saqueo a Pemex

Instructivo para vivir
Por Óscar de la Borbolla

Instructivo para vivir

El regocijo de los canallas
Por Álvaro Delgado Gómez

El regocijo de los canallas

Aduanales y contrabando
Por Ana Lilia Pérez

Aduanales y contrabando

Ruido y nueces
Por Alejandro Páez Varela

Ruido y nueces

+ Sección

Galileo

Investigaciones sugieren que los alimentos ultraprocesados podrían influir en funciones cerebrales vinculadas con comportamientos de violencia.

Alimentos ultraprocesados pueden volver a una persona más violenta, revelan estudios

Cometa "de las nueve colas"

¿Cuándo y a qué hora se podrá ver el cometa C/2025 R2 SWAN desde México?

Científicos descubren en Argentina el esqueleto de uno de los dinosaurios más antiguos

Científicos descubren en Argentina el fósil de uno de los dinosaurios más antiguos

Las personas que se sienten apoyadas por familiares, amigos y colegas tienden a tener mejor salud mental, desempeñarse más eficazmente en áreas sociales.

Estudio revela cuál es la clave para la felicidad... y no, no es el dinero ni la fama

Investigaciones científicas sugieren que las mujeres no sólo duermen de forma diferente a los hombres, sino que también necesitan dormir más para recuperarse.

Las mujeres necesitan dormir más que los hombres y la ciencia las respalda

Uruguay se convirtió en el primer país de Latinoamérica en legislar la eutanasia, o "muerte digna".

Uruguay se convierte en el primer país de América Latina en legalizar la eutanasia

A veces nos olvidamos del correo electrónico porque estamos más pendientes de likes, seguidores y videos virales, pero el email marketing sigue siendo el rey.

Satélites agujereados: investigadores vulneran bases de datos “secretas” de México

Saber si un perro es zurdo o diestro puede parecer una simple curiosidad, pero conocerlo ayuda a entender mejor su comportamiento y su forma de relacionarse.

¿Tu perro es zurdo o diestro? Descúbrelo con 3 pruebas y cómo influye en su carácter

Científicos alemanes descubrieron 04_A06; un anticuerpo capaz de bloquear el acceso del VIH a las células.

Científicos descubren en Alemania un anticuerpo capaz de contener parcialmente el VIH

Escuchar el sonido de la voz de su madre promueve el desarrollo de las vías del lenguaje en el cerebro de un bebé prematuro, según un nuevo estudio.

Escuchar voz de la madre acelera el desarrollo cerebral en bebés prematuros: estudio

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
Millones salen a las calles de EU para protestar contra Donald Trump
1

Millones cierran la que ya se considera protesta histórica en EU, y fue contra Trump

Héctor "N", detenido por el asesinato de David Cohen
2

Héctor "N" aceptó matar a Cohen por falta de dinero: "mamá, no tenemos para comer"

La dirigencia nacional del PAN le pagó 562 mil 600 pesos a la “entrenadora de discurso, medios y debate” Paulina Amozurrutia Navarro, con el fin proporcionar una metodología de “formación y seguimiento de los voceros, con entrenamientos intensivos y un acompañamiento detallado”.
3

El PAN pagó miles de pesos a "entrenadora de discurso" de cara a su "relanzamiento"

María Corina Machado
4

Los nobel que rechazan los autoritarismos

La SSC-CdMx detiene a presuntos narcos tras un operativo en la Alcaldía Miguel Hidalgo
5

La SSC-CdMx catea inmueble en la Alcaldía Miguel Hidalgo; detiene a 4 y asegura droga

Cometa "de las nueve colas"
6

¿Cuándo y a qué hora se podrá ver el cometa C/2025 R2 SWAN desde México?

7

A 15 años de la masacre de migrantes en San Fernando aún hay cuerpos sin identificar

Logos del PAN
8

PAN presenta nuevo logo como parte de su relanzamiento rumbo a las elecciones de 2027

Si eres una de las nuevas beneficiarias de la Pensión Mujeres Bienestar te decimos cuál es la fecha límite para la entrega de tarjetas bancarias.
9

Pensión Mujeres Bienestar: ¿Hasta cuándo puedes recoger tu tarjeta? Detalles aquí

El Desfile de Alebrijes Monumentales y la Marcha Zombie 2025 llenaron de color, tradición y terror las calles del Centro Histórico de la CdMx.
10

FOTOGALERÍA ¬ Alebrijes y zombies llenan de color y terror las calles de la CdMx

Diputados aprueban en lo particular la Ley del IEPS
11

VIDEO ¬ PAN rechaza gravar refresco, tabaco y juego. “Hijos de Coca-Cola”, lo llaman

Médico agrede a familiares de paciente
12

VIDEO ¬ Doctora del IMSS en Playa del Carmen niega atención a niño y agrede a familia

Relanzamiento PAN.
13

Terminó la era PRIAN, promete Romero. Le hace el feo a PRI y MC, viejos aliados

Dos hombres queman viva a una mujer en la Gustavo A. Madero; no hay detenidos.
14

Una mujer es quemada viva en la Gustavo A. Madero; la SSC-CdMx ya investiga

EU amenaza con tomar medidas contra Hamás por supuesta violación del alto al fuego
15

EU amenaza con tomar medidas contra Hamás por supuesta violación del alto al fuego

Destacadas

Ver sección
Destacadas
Investigaciones sugieren que los alimentos ultraprocesados podrían influir en funciones cerebrales vinculadas con comportamientos de violencia.
1

Alimentos ultraprocesados pueden volver a una persona más violenta, revelan estudios

El Desfile de Alebrijes Monumentales y la Marcha Zombie 2025 llenaron de color, tradición y terror las calles del Centro Histórico de la CdMx.
2

FOTOGALERÍA ¬ Alebrijes y zombies llenan de color y terror las calles de la CdMx

3

A 15 años de la masacre de migrantes en San Fernando aún hay cuerpos sin identificar

La SSC-CdMx detiene a presuntos narcos tras un operativo en la Alcaldía Miguel Hidalgo
4

La SSC-CdMx catea inmueble en la Alcaldía Miguel Hidalgo; detiene a 4 y asegura droga

Si eres una de las nuevas beneficiarias de la Pensión Mujeres Bienestar te decimos cuál es la fecha límite para la entrega de tarjetas bancarias.
5

Pensión Mujeres Bienestar: ¿Hasta cuándo puedes recoger tu tarjeta? Detalles aquí

EU amenaza con tomar medidas contra Hamás por supuesta violación del alto al fuego
6

EU amenaza con tomar medidas contra Hamás por supuesta violación del alto al fuego

Donovan "N", presunto implicado en el asesinado del abogado David Cohen, deberá permanecer en prisión preventiva por orden de un Juez de la CdMx.
7

Juez dicta prisión preventiva a Donovan "N", implicado en el asesinato de David Cohen

Trump confirmó que 2 presuntos narcotraficantes sobrevivieron al ataque del Ejército de EU contra un submarino que presuntamente trasladaba droga en el Caribe.
8

Trump confirma 2 sobrevivientes en submarino atacado en el Caribe; serán repatriados

Millones salen a las calles de EU para protestar contra Donald Trump
9

Millones cierran la que ya se considera protesta histórica en EU, y fue contra Trump

Las lluvias han dejado al menos 37 muertos en el país.
10

El mundo (y México, claro) sufre inundaciones repentinas. Sí, el calentamiento global

Sheinbaum viaja a Hidalgo para supervisar apoyo a damnificados por lluvias
11

Sheinbaum viaja a Hidalgo; atiende con el Gobierno estatal la emergencia por lluvias

Cometa "de las nueve colas"
12

¿Cuándo y a qué hora se podrá ver el cometa C/2025 R2 SWAN desde México?