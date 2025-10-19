Netanyahu asegura que Hamás violó el alto al fuego y lanza ronda de ataques en Gaza

Hamás respondió que lleva meses sin contactar con sus unidades en Rafá, bajo control israelí, y reiteró su compromiso "total" con el cese de hostilidades.

MADRID, 19 Oct. (EUROPA PRESS).- El Primer Ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ordenó al ejército israelí que actúe "con fuerza" en la Franja de Gaza tras acusar a las milicias del movimiento islamista Hamás de haber violado el alto al fuego en vigor tras atacar este domingo a una unidad militar en la ciudad de Rafá, en el sur del enclave.

Tras informar de sus intenciones a Estados Unidos (EU), el ejército desencadenó una veintena de ataques en Gaza tras el incidente ocurrido esta mañana. Hamás aseguró que no ha tenido nada que ver y reiteró su compromiso con el cese de las hostilidades, cuya estabilidad atraviesa un momento crítico ahora mismo.

El ejército israelí denunció que el asalto palestino fue dirigido contra una unidad de ingenieros y un refuerzo de infantería, primero con el impacto de un misil antitanque contra una excavadora militar y después con disparos contra las unidades de apoyo. No hay constancia de víctimas, de momento.

El incidente obligó a Netanyahu a convocar una reunión de emergencia de su cúpula de seguridad, comenzando por el Ministro de Defensa, Israel Katz, para evaluar la respuesta al ataque, finalmente concretada en un mensaje de la Oficina del Primer Ministro publicada en su cuenta de X.

"Tras la violación del alto al fuego por parte de Hamás, el Primer Ministro Netanyahu ha mantenido de nuevo consultas con el Ministerio de Defensa y los jefes del aparato de seguridad, a quienes ha dado instrucciones para que actúen con fuerza contra los objetivos terroristas en la Franja de Gaza", reza el mensaje.

En un comentario posterior, fuentes militares confirmaron al diario Times of Israel que han atacado ya más de 20 objetivos en Gaza tras el incidente de Rafá, en la crisis más grave del alto al fuego desde su declaración el 11 de octubre. Fuentes de seguridad de Estados Unidos declararon al portal Axios que el ejército israelí informó con antelación a Washington de la reanudación de los bombardeos sobre Gaza.

De momento, la agencia de noticias palestina Safa reporta al menos cinco muertos en un ataque israelí contra una cafetería en la ciudad de Deir al Balá, en el centro de la Franja de Gaza. Antes del incidente de Rafá, fuentes palestinas denunciaron dos muertos en Yabalia, que el ejército israelí describió como presuntos milicianos de Hamás que habían atravesado la línea amarilla que delimita las posiciones israelíes tras el alto al fuego que comenzó la semana pasada.

Hamás responde que no tiene conocimiento de operaciones en Rafá

Aunque en un primer momento fuentes de Hamás indicaron al diario Filastin, afín al movimiento islamista, que el incidente parecía tratarse de un ataque contra una milicia financiada por Israel y que no iba dirigido a los militares israelíes, un segundo comunicado del brazo armado del movimiento, las Brigadas Ezzeldín al Qassam, precisó que por ahora es imposible saber lo que ha ocurrido dado que los contactos con sus unidades en Rafá llevan rotos desde la entrada del ejército israelí en la ciudad, en mayo de 2024.

"Afirmamos nuestro pleno compromiso con la implementación de todo lo acordado, en particular el alto al fuego en toda la Franja de Gaza. No tenemos conocimiento de ningún incidente o enfrentamiento en la zona de Rafá", hicieron saber en un comunicado publicado en Filastin.

El grupo sostuvo que el sitio donde tuvo lugar el incidente "es una zona roja bajo control de la ocupación, y el contacto con nuestros grupos restantes allí ha sido cortado desde que la guerra se reanudó en marzo de este año", explicó.

"No tenemos información sobre si fueron martirizados o siguen vivos desde esa fecha. Por lo tanto, no tenemos conexión con ningún suceso ocurrido en esas zonas y no podemos comunicarnos con ninguno de nuestros combatientes allí si alguno de ellos sigue vivo", afirmó.

Katz promete que "Hamás va a aprender por las malas"

El Ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, se sumó al mensaje de Netanyahu en un tono todavía más contundente: "Hamás va a aprender hoy por las malas que Israel está decidido a proteger a sus soldados" y confirmó que dio la orden directa de actuar "con contundencia" contra "objetivos terroristas de Hamás" en Gaza.